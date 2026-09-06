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Xe Ôtô

Lamborghini Temerario - Siêu xe mạnh mẽ nhất của cảnh sát Italy

  • Chủ nhật, 6/9/2026 09:04 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Lamborghini vừa bàn giao siêu xe Lamborghini Temerario cho Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato", đánh dấu 22 năm hợp tác cùng lực lượng này.

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Sau 22 năm hợp tác cùng Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato", Lamborghini lại tiếp tục bàn giao một mẫu siêu xe mới cho lực lượng này - chiếc Lamborghini Temerario.
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Tương tự các "đàn anh" Gallardo, Huracan hay Urus, siêu xe này vẫn mang tông màu xanh Polizia di Stato Blue/trắng đặc trưng, cùng logo "Polizia" cỡ lớn trên 2 bên thân.
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Lamborghini không nêu rõ những nâng cấp cho mẫu xe công vụ này. Chiếc xe sẽ vẫn được lắp đặt hệ thống đèn và còi khẩn cấp, hệ thống liên lạc radio chuyên dụng...
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Trái tim của Lamborghini Temerario là động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Cơ cấu hybrid của xe bao gồm 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước và 1 trong cơ cấu V8 twin-turbo, mang đến công suất tối đa 920 mã lực.
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Điều này giúp Temerario trở thành mẫu xe cảnh sát Italy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Siêu xe này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa hơn 343 km/h.
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Lamborghini Temerario sẽ đồng hành cùng Urus Performante, Huracan và Gallardo trong các nhiệm vụ tuần tra và những hoạt động mang tính cộng đồng của lực lượng này.
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Cuốn sách "I Motori Della Polizia" (Những chiếc xe cảnh sát) cũng được ra mắt chung với siêu xe này. Ấn phẩm này là sự tri ân cho những cỗ máy tốc độ biểu tượng của một trong những lực lượng cảnh sát nổi tiếng nhất thế giới.

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Ảnh: Lamborghini

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