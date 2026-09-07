Trước Temerario, cảnh sát Italy đã sử dụng siêu xe Lamborghini nào?

Trong suốt thời gian hoạt động, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy (Polizia di Stato) và đội cảnh sát cao tốc Polizia Stradale thường xuyên sử dụng các mẫu xe đậm chất Italy như Alfa Romeo, Ducati, và đặc biệt là Lamborghini .

Mẫu xe Lamborghini đầu tiên có mặt trong biên chế lực lượng này chính là chiếc Lamborghini Gallardo từ năm 2004. Chiếc xe được mang "đồng phục" quen thuộc màu trắng và xanh Polizia di Stato Blue.

Vào năm 2008, lực lượng Polizia di Stato kết nạp phiên bản giữa vòng đời Gallardo LP 560-4 với một số thay đổi về ngoại thất cũng như hiệu suất vận hành.

Cỗ máy tốc độ này sở hữu động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L mới, giúp tăng công suất lên mức tối đa 560 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Cả 2 chiếc Gallardo này đều có nhiệm vụ chuyên chở nội tạng cho các ca phẫu thuật.

Sau đó, Lamborghini cũng nâng cấp ngoại hình của phiên bản facelift cuối cùng trên mẫu siêu xe biểu tượng này, với một số điểm được thay đổi về khí động học.

Xe cũng được trang bị hệ thống ghi hình bằng camera đặt cạnh gương chiếu hậu, hệ thống định vị GPS, bao đựng súng, bộ đàm cảnh sát, biển báo Paletta, màn hình di động, ngăn lạnh và máy khử rung tim trong khoang hành lý phía trước.

Vào năm 2014, Lamborghini đã tặng siêu xe Huracan Polizia, "đàn em" thay thế cho Gallardo. Chiếc xe cũng mang tông màu trắng/xanh đặc trưng cùng logo "Polizia" cỡ lớn.

Mẫu SUV hiệu năng cao này vẫn được trang bị động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L, công suất tối đa 666 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Mới đây, hãng xe có trụ sở tại Sant'Agata Bolognese tiếp tục bàn giao siêu xe hybrid Temerario. Tương tự các đàn anh, mẫu coupe 2 cửa này sở hữu bộ tem quen thuộc.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.