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Xe Ôtô

Trước Temerario, cảnh sát Italy đã sử dụng siêu xe Lamborghini nào?

  • Thứ hai, 7/9/2026 09:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên cạnh các thương hiệu nội địa khác, cảnh sát Italy cũng sử dụng nhiều siêu xe của Lamborghini trong các nhiệm vụ tuần tra cũng như hỗ trợ bệnh viện.

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Trong suốt thời gian hoạt động, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy (Polizia di Stato) và đội cảnh sát cao tốc Polizia Stradale thường xuyên sử dụng các mẫu xe đậm chất Italy như Alfa Romeo, Ducati, và đặc biệt là Lamborghini.
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Mẫu xe Lamborghini đầu tiên có mặt trong biên chế lực lượng này chính là chiếc Lamborghini Gallardo từ năm 2004. Chiếc xe được mang "đồng phục" quen thuộc màu trắng và xanh Polizia di Stato Blue.
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Siêu xe này được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.0L, sản sinh công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm.
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Vào năm 2008, lực lượng Polizia di Stato kết nạp phiên bản giữa vòng đời Gallardo LP 560-4 với một số thay đổi về ngoại thất cũng như hiệu suất vận hành.
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Cỗ máy tốc độ này sở hữu động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L mới, giúp tăng công suất lên mức tối đa 560 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Cả 2 chiếc Gallardo này đều có nhiệm vụ chuyên chở nội tạng cho các ca phẫu thuật.
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Sau đó, Lamborghini cũng nâng cấp ngoại hình của phiên bản facelift cuối cùng trên mẫu siêu xe biểu tượng này, với một số điểm được thay đổi về khí động học.
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Xe cũng được trang bị hệ thống ghi hình bằng camera đặt cạnh gương chiếu hậu, hệ thống định vị GPS, bao đựng súng, bộ đàm cảnh sát, biển báo Paletta, màn hình di động, ngăn lạnh và máy khử rung tim trong khoang hành lý phía trước.
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Vào năm 2014, Lamborghini đã tặng siêu xe Huracan Polizia, "đàn em" thay thế cho Gallardo. Chiếc xe cũng mang tông màu trắng/xanh đặc trưng cùng logo "Polizia" cỡ lớn.
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Điểm nâng cấp đáng kể nhất là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm.
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Vào cuối năm 2023, Lamborghini chính thức bàn giao mẫu siêu SUV Lamborghini Urus Performante cho lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc Polizia Stradale.
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Mẫu SUV hiệu năng cao này vẫn được trang bị động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L, công suất tối đa 666 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm.
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Mới đây, hãng xe có trụ sở tại Sant'Agata Bolognese tiếp tục bàn giao siêu xe hybrid Temerario. Tương tự các đàn anh, mẫu coupe 2 cửa này sở hữu bộ tem quen thuộc.
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Trái tim của Lamborghini Temerario là động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L mạnh 800 mã lực. Kết hợp 3 động cơ điện, siêu xe này có công suất tối đa 920 mã lực.

Sách hay đọc trên xe

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