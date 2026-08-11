Châu Âu đối mặt tranh cãi khi dữ liệu an toàn của tính năng FSD được giữ kín, trong lúc Tesla thúc đẩy hệ thống này được triển khai trên toàn EU.

Cơ quan Giao thông Hà Lan (RDW) đang bị chỉ trích vì từ chối công khai dữ liệu và quy trình đánh giá an toàn của hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD) của Tesla, với lý do bảo vệ bí mật thương mại.

Tesla đấu tranh để giữ bí mật công nghệ FSD

Vào 4 tháng trước, RDW đã phê duyệt FSD và đang vận động để hệ thống này được triển khai trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, cơ quan này không giải thích vì sao kết luận FSD an toàn, dù công nghệ từng bị điều tra và vướng nhiều vụ kiện tại Mỹ liên quan đến các vụ tai nạn.

Từ cuối năm 2024, Tesla đã yêu cầu RDW giữ kín tài liệu đánh giá FSD. Các cơ quan quản lý tại Đức, Na Uy, Đan Mạch và một số nước khác cũng từ chối công bố dữ liệu thử nghiệm với lý do tương tự.

Theo các email Reuters thu thập được, từ cuối năm 2024 Tesla đã yêu cầu RDW giữ kín tài liệu đánh giá FSD. Hãng coi việc được cấp phép tại châu Âu là yếu tố quan trọng để phục hồi doanh số trước áp lực cạnh tranh từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Reuters trước đó cho biết Tesla đã cung cấp các số liệu an toàn được cho là phóng đại cho nhiều cơ quan quản lý châu Âu. RDW khẳng định không sử dụng dữ liệu của Tesla mà tiến hành thử nghiệm riêng trên đường thử và đường công cộng, song không công bố phương pháp hay kết quả đánh giá.

Tranh cãi trong nội bộ châu Âu về FSD của Tesla

Nhiều chuyên gia an toàn giao thông cho rằng RDW đang viện dẫn lý do bí mật thương mại quá mức, trong khi kết quả thử nghiệm FSD là thông tin có lợi ích công cộng. Dù từng tuyên bố FSD "an toàn hơn" hoặc "ít nhất an toàn tương đương" các hệ thống hỗ trợ lái khác, RDW không đưa ra bất kỳ số liệu chứng minh nào.

Tesla coi việc được cấp phép FSD tại châu Âu là yếu tố quan trọng để phục hồi doanh số trước áp lực cạnh tranh từ các hãng xe điện Trung Quốc. Cuộc bỏ phiếu phê duyệt tính năng này trong nội bộ EU sẽ diễn ra vào tháng 10/2026.

Hà Lan đang thúc đẩy EU phê duyệt FSD, với cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào tháng 10/2026. Các cơ quan quản lý tại Đức, Na Uy, Đan Mạch và một số nước khác cũng từ chối công bố dữ liệu thử nghiệm với lý do tương tự.

Quá trình xin cấp phép của Tesla cũng gây tranh cãi vì hãng muốn được miễn trừ khỏi quy định hiện hành của EU, vốn chỉ cho phép các hệ thống lái tự động rảnh tay hoạt động trên đường cao tốc. Pháp đã tuyên bố chưa chấp thuận FSD do lo ngại về nguy cơ chạy quá tốc độ và khả năng giám sát người lái, trong khi Phần Lan đánh giá hệ thống có nhiều ưu điểm nhưng vẫn tồn tại rủi ro trên các tuyến đường đèo dốc và trong tình huống tài xế phải tiếp quản quyền điều khiển khẩn cấp.