Sau 6 năm Huawei mới nhắc đến thứ này

Huawei lần cuối công bố một con chip trên điện từ năm 2020. Sau 6 năm, hãng Trung Quốc mới nhắc đến SoC cốt lõi trên flagship.

Chip Kirin 9050 Pro được trang bị trên mẫu điện thoại gập ba Mate XT 2. Ảnh: WeChat.

Ngày 7/9, Huawei đã giới thiệu Kirin 9050 Pro, bộ xử lý mới dành cho smartphone cao cấp. Đây cũng là chip được trang bị trên mẫu điện thoại gập ba Mate XT 2. Ông lớn công nghệ Trung Quốc gọi sản phẩm này là chip Kirin mạnh nhất trong lịch sử công ty.

Sự kiện đánh dấu lần đầu sau 6 năm Huawei giới thiệu chi tiết một bộ xử lý Kirin mới tại lễ ra mắt flagship. Lần gần nhất là Kirin 9000 trên dòng Mate 40 vào năm 2020.

“Siêu nhanh, siêu thông minh và siêu thú vị”, Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei nói khi giới thiệu Kirin 9050 Pro. Ông cũng gọi đây là “chip Kirin mạnh nhất từ trước đến nay”.

Một điểm đáng chú ý trên Kirin 9050 Pro là CPU gồm 9 nhân. Cấu trúc bao gồm một nhân siêu lớn, 2 nhân hiệu năng, 4 nhân tiết kiệm điện hiệu năng cao và 2 nhân nhỏ. Cách bố trí này tạo ra 4 cấp hiệu năng khác nhau. Phần lớn chip smartphone hiện nay sử dụng cấu trúc 8 nhân với 3 cấp.

Theo Huawei, mỗi nhóm nhân được tối ưu cho một loại tác vụ. Lõi mạnh nhất xử lý ứng dụng nặng, trò chơi hoặc tải tệp lớn. Nhóm 4 nhân tiết kiệm điện đảm nhiệm các tác vụ thường xuyên như đa nhiệm, gọi video hay chia đôi màn hình. Trong khi đó, 2 nhân nhỏ được dành cho những hoạt động đơn giản.

Kirin 9050 Pro cũng là bộ xử lý hiệu năng cao đầu tiên của Huawei sử dụng công nghệ LogicFolding. Công nghệ này sắp xếp các đơn vị xử lý thành nhiều lớp trong một chip. Mục tiêu là rút ngắn đường truyền tín hiệu và giảm độ trễ. Huawei chưa công bố chi tiết tiến trình sản xuất của bộ xử lý tại sự kiện.

LogicFolding được phát triển dựa trên “Tau Scaling Law” do Huawei công bố hồi tháng 5. He Tingbo, Chủ tịch HiSilicon, từng cho biết chip Kirin dành cho smartphone năm 2026 sẽ là sản phẩm đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ này. Bà cho rằng hướng phát triển trong 10 năm tới sẽ tiến tới cấu trúc gấp logic toàn diện và nhiều lớp hơn.

Huawei cho biết Kirin 9050 Pro còn sử dụng GPU Maliang mới. Số đơn vị tính toán và bộ nhớ đệm được tăng gấp đôi. Hiệu năng kết xuất đồ họa được hãng tuyên bố tăng 142%. Chip cũng hỗ trợ tăng tốc ray tracing bằng phần cứng.

Ở phần kết nối, Kirin 9050 Pro tiếp tục dùng modem Balong. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tuyên bố tỷ lệ kết nối thành công của tính năng nhắn tin vệ tinh tăng 42%. Tốc độ kết nối với hệ thống vệ tinh Tiantong và BeiDou tăng 40%.

Theo số liệu Huawei công bố, Mate XT 2 dùng Kirin 9050 Pro có hiệu năng tổng thể cao hơn 42% so với Mate XTs thế hệ trước. Chip mới cũng hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng CPU Lingxi. Hiệu năng đơn nhân lớn nhất được hãng tuyên bố tăng 24%, trong khi khả năng xử lý đa nhân tăng 52%.

Huawei chưa công bố đầy đủ các thông số như tiến trình chế tạo hay xung nhịp của từng cụm CPU tại sự kiện. Vì vậy, hiệu quả thực tế về nhiệt độ, thời lượng pin và hiệu năng duy trì vẫn cần được kiểm chứng trên thiết bị thương mại.