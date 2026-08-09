Sau Honda, GM gia hạn liên doanh tại Trung Quốc thêm 20 năm

General Motors (GM) gia hạn liên doanh với SAIC thêm 20 năm, biến Trung Quốc thành trung tâm phát triển và xuất khẩu xe điện.

General Motors (GM) và SAIC đã chính thức gia hạn liên doanh thêm 20 năm, cho phép tập đoàn Mỹ tiếp tục sử dụng Trung Quốc làm trung tâm phát triển và xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu nội địa như BYD.

GM khẳng định cam kết lâu dài tại thị trường Trung Quốc

Thỏa thuận được công bố sau quá trình tái cơ cấu quy mô lớn của GM tại Trung Quốc, bao gồm đóng cửa nhà máy và cắt giảm một số dòng xe. Động thái này cũng cho thấy tập đoàn này vẫn phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc về doanh thu, năng lực sản xuất chi phí thấp và công nghệ, bất chấp căng thẳng địa chính trị giữa 2 nước.

General Motors (GM) và SAIC đã chính thức gia hạn liên doanh thêm 20 năm, cho phép hãng xe Mỹ tiếp tục sử dụng Trung Quốc làm trung tâm phát triển và xuất khẩu tại nước này và nhiều thị trường lân cận.

Theo thỏa thuận mới, liên doanh SAIC-GM sẽ đảm nhận nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển hơn ngay tại Trung Quốc nhằm tạo ra các mẫu xe phù hợp với thị hiếu địa phương. Đồng thời, GM sẽ xuất khẩu các mẫu Buick và Cadillac sản xuất tại Trung Quốc sang Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, Mexico và nhiều thị trường châu Á, bắt đầu với dòng Buick Electra vào cuối năm nay.

Tập đoàn cũng xác nhận sẽ tập trung vào 2 thương hiệu Buick và Cadillac tại Trung Quốc, đồng thời ngừng kinh doanh Chevrolet tại thị trường này. SAIC-GM đặt mục tiêu ra mắt ít nhất 30 mẫu xe điện và hybrid trước năm 2030.

GM biến Trung Quốc thành trung tâm xuất khẩu xe điện

Mẫu SUV Buick Electra E7 đã đạt hơn 10.000 xe bán ra trong tháng đầu tiên và sẽ là mẫu xe cao cấp đầu tiên được xuất khẩu từ tháng 10/2026. Tuy nhiên, GM khẳng định chưa có kế hoạch đưa các mẫu xe này sang Mỹ do rào cản thuế quan và chính sách an ninh.

GM từng là một trong những hãng xe nước ngoài thành công nhất tại Trung Quốc sau khi thành lập liên doanh với SAIC năm 1997. Tuy nhiên, doanh số năm 2025 đã giảm xuống còn chưa bằng một nửa mức đỉnh hơn 4 triệu xe của năm 2017.

GM từng là một trong những hãng xe nước ngoài thành công nhất tại Trung Quốc sau khi thành lập liên doanh với SAIC năm 1997. Tuy nhiên, doanh số năm 2025 đã giảm xuống còn chưa bằng một nửa mức đỉnh hơn 4 triệu xe của năm 2017 khi các thương hiệu như Buick, Chevrolet và Cadillac lép vế trước các hãng xe Trung Quốc.

Sau khi ghi nhận hơn 5 tỷ USD chi phí tái cấu trúc trong năm 2024, GM cho biết hoạt động tại Trung Quốc đã trở lại có lãi trong nhiều quý liên tiếp. Việc gia hạn liên doanh với SAIC cũng phản ánh xu hướng của nhiều hãng xe toàn cầu như Honda và Volkswagen, tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác Trung Quốc để tận dụng năng lực phát triển xe điện và chuỗi cung ứng của thị trường lớn nhất thế giới.