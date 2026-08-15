Siêu xe Koenigsegg CCGT1 mạnh 1.600 mã lực, sản xuất giới hạn 70 chiếc

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Tại Monterey Car Week 2026, hãng siêu xe Thụy Điển sẽ giới thiệu mẫu hypercar sản xuất giới hạn Koenigsegg CCGT1, vốn được phát triển từ nền tảng Koenigsegg CC850.
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Nguồn cảm hứng của mẫu hypercar này chính là từ mẫu xe đua độc nhất vô nhị Koenigsegg CCGT GT1 Competition Coupe, vốn từng được đấu giá thành công vào năm 2023 với số tiền 3,139 triệu Bảng (hơn 4,8 triệu USD so với tỷ giá hiện tại).
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So với CC850, gần như toàn bộ thân xe của Koenigsegg CCGT1 được thiết kế lại nhằm tăng lực ép khí động học và cải thiện khả năng làm mát khi chạy trên đường đua.
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Gói khí động học mới của Koenigsegg CCGT1 gồm cánh chia gió trước cỡ lớn, các tấm điều hướng gầm chủ động, sàn xe được tạo hình đặc biệt với các thanh hướng gió và bộ khuếch tán gió sau được thiết kế lại hoàn toàn.
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Từng được sử dụng trên CCXR Trevita, vật liệu Ghost Fibre, vốn được xem là "sợi carbon trắng" với hiệu ứng màu trắng ánh pha lê đặc trưng, giúp tăng độ bền cho thân xe, có khả năng giảm tiếng ồn và nhẹ hơn kết cấu carbon truyền thống.
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Bên cạnh thiết kế mâm 5 chấu kích thước 20 inch tại cầu trước và 21 inch tại cầu sau, khách hàng có thể nâng cấp tùy chọn mâm Aircore 3 chấu bằng sợi carbon, vốn có khối lượng thấp nhất mà Koenigsegg từng chế tạo.
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Cơ cấu mui tháo rời vẫn được giữ lại từ CC850, đi kèm là hốc hút gió trên nóc hoàn toàn mới, vừa mang phong cách xe đua GT1, vừa dẫn gió tới két làm mát dầu cỡ lớn và hệ thống làm mát dành riêng cho giảm xóc.
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Cánh gió sau cỡ lớn lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc xe đua CCGT GT1 nguyên bản. Cánh gió này có thể tự động thay đổi góc nghiêng tới 30°, chuyển đổi giữa chế độ giảm lực cản, phanh gió và tạo lực ép lớn khi vào cua.
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Ghế ngồi tiêu chuẩn bằng sợi carbon siêu nhẹ, đi kèm dây đai an toàn 6 điểm cho người lái, nút khởi động màu đỏ, nắp che công tắc đánh lửa, công tắc mồi bơm nhiên liệu...
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Cụm đồng hồ Chronocluster thế hệ thứ ba nổi bật với đồng hồ đo lực G (quán tính) cơ học, hoạt động hoàn toàn bằng lực G mà không cần cơ cấu cảm biến điện tử. Xe vẫn được trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí của Koenigsegg.
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Koenigsegg CCGT1 được trang bị động cơ V8 twin-turbo 5.0L, sản sinh công suất 1.280 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm, đi kèm hộp số 9 cấp Light Speed Transmission (LST). Với xăng sinh học E85, sức mạnh của xe có thể lên đến 1.600 mã lực.
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Đặc biệt, xe bổ sung tùy chọn Engage Shift System (ESS), cho phép người lái trải nghiệm cảm giác sử dụng hộp số sàn thông qua 6 cấp số đầu của hệ thống LST. Gói Track Package giúp tạo lực ép lên đến 800 kg khi xe đạt vận tốc 250 km/h.
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Toàn bộ 70 chiếc Koenigsegg CCGT1 đã có chủ trước khi ra mắt toàn cầu với mức giá chưa được tiết lộ. Mẫu hypercar này sẽ được trưng bày tại Monterey Car Week 2026.
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