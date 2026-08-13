Siêu môtô Yamaha R6 Race chính thức dừng sản xuất

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Yamaha vừa xác nhận sẽ ngừng sản xuất mẫu môtô đua YZF-R6 Race Base sau đợt đặt hàng hiện tại. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để sở hữu phiên bản Yamaha R6 chuyên dụng cho đường đua trước khi mẫu xe này chính thức khép lại vòng đời.
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Yamaha R6 Race sẽ được mở bán theo hình thức sản xuất theo đơn đặt hàng trong thời gian giới hạn, với ngày giao xe dự kiến 26/2/2027. Mức giá niêm yết tại Nhật Bản là 1.375.000 Yen (hơn 8.600 USD).
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Yamaha cho biết đợt đặt hàng lần này cũng là đợt cuối cùng trước khi mẫu xe ngừng sản xuất hoàn toàn. Hãng đang mở đợt nhận đặt hàng thứ hai đến hết ngày 31/8.
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Yamaha R6 Race được phát triển dựa trên YZF-R6 phiên bản châu Âu đời 2020, nhưng được tinh chỉnh dành riêng cho hoạt động đua xe và chạy trên đường đua, không phải mẫu xe hợp pháp để lưu thông trên đường công cộng.
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So với phiên bản thương mại, Yamaha R6 Race với dàn áo khí động học được tinh chỉnh lại, giúp giảm hệ số cản gió của xe và mang lại ưu thế vượt trội khi vận hành ở tốc độ cao.
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Toàn bộ cụm đèn pha và đèn định vị ban ngày, cũng như cặp gương chiếu hậu đã được lược bỏ nhằm tối ưu quá trình không khí di chuyển qua xe mà ít gặp lực cản nhất.
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Xe được nâng cấp với phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 43 mm có thể điều chỉnh và được sơn màu vàng đồng, vốn cũng được trang bị trên chiếc R1 Race.
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Hệ thống phanh trước sử dụng cặp đĩa phanh thủy lực đường kính 320 mm, kết hợp cùm phanh đối xứng 4 piston gắn xuyên tâm, được chế tạo theo cùng thông số kỹ thuật với mẫu R1 từng giành chức vô địch giải đua WSBK.
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Mẫu môtô dành cho đường đua này vẫn sử dụng cụm đồng hồ kim thể hiện số vòng tua, đi kèm bảng đồng hồ LCD phụ trợ thể hiện các thông số khác như vận tốc hay cấp số.
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Được lắp đặt trên khung sườn Deltabox nhỏ gọn, bình xăng bằng nhôm siêu nhẹ có dung tích 17 L, giúp người lái có thể thay đổi tư thế nhanh chóng với các rãnh sâu ở đầu gối.
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Yên xe được thiết kế gọn trên khung phụ bằng Magnesium giúp người lái xoay chuyển dễ dàng trong các khúc cua. Chiều cao của chi tiết này chỉ khoảng 850 mm.
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Yamaha R6 Race được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng DOHC dung tích 599 cc, sản sinh công suất tối đa 118,4 mã lực tại vòng đua 14.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 61,7 Nm tại 10.500 vòng/phút.
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Mẫu môtô này cũng được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống sang số nhanh (QSS), hệ thống điều khiển nạp bằng chip Yamaha (YCC-I) và hệ thống điều khiển bướm ga bằng chip Yamaha (YCC-T), hộp số 6 cấp với bộ ly hợp ướt đa đĩa...
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Yamaha YZF-R6 thế hệ thứ ba ra mắt lần đầu vào năm 2017, vốn được lấy cảm hứng từ đàn anh Yamaha R1. Sau năm 2020, bản đường phố ngừng bán ở nhiều thị trường do tiêu chuẩn khí thải Euro 5, chỉ còn bản R6 Race dành cho đường đua.
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Tại Việt Nam, mẫu sportbike này từng được một số đại lý tư nhân bán với mức giá 599 triệu đồng. Với tầm giá này, những người chơi xe đã có thể sở hữu những mẫu superbike có dung tích 1.000 cc.
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Với những chiếc Yamaha R6 Race cuối cùng được xuất xưởng, thương hiệu Nhật Bản này chính thức khép lại một chương huy hoàng của mẫu xe được xem là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử môtô thể thao.
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