Cận cảnh bộ 3 siêu xe Aston Martin DB12 S VMF độc nhất thế giới

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Tại sự kiện Pebble Beach Concours D'Elegance lần thứ 75 được tổ chức tại Mỹ, thương hiệu Anh Quốc đã giới thiệu bộ 3 siêu xe Aston Martin DB12 S VMF độc nhất thế giới.
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Dựa trên mẫu grand tourer DB12 S vừa ra mắt, bộ sưu tập này được chế tác bởi bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin nhằm tri ân đội đua Aston Martin Racing Team Cars.
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Nguồn cảm hứng của chiếc DB12 S đặc biệt này đến từ bộ 3 xe đua Aston Martin DB2 mang biển số "VMF", vốn được chế tạo để tham gia chặng đua 24 Hours of Le Mans năm 1950 và nhiều cuộc thi đấu tốc độ khác.
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Tương tự 3 mẫu xe đua trong quá khứ, bộ 3 Aston Martin DB12 S VMF sở hữu 3 phong cách ngoại thất/nội thất khác nhau với các họa tiết tại lưới tản nhiệt, mang cá, cánh gió...
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Cả 3 đều có màu sơn chủ đạo đen Carbon Black. Tuy nhiên, các chi tiết trang trí trên chiếc VMF 63 sẽ mang màu đỏ Rosso Red, vàng Speed Yellow cho chiếc VMF 64 và xanh Ellwood Blue trên chiếc VMF 65.
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Mang cá bằng sợi carbon với dòng chữ "Aston Martin" cũng được sơn cùng màu với lưới tản nhiệt, đi kèm mâm đa chấu sơn đen kích thước 21 inch, cùm phanh đen và logo "75" cổ điển dạng tròn cũng được trang trí đồng màu.
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Về phần đuôi, bộ 3 siêu xe này cũng được trang trí cánh gió khí động học Aeroblade cùng màu với lưới tản nhiệt, trong khi cửa ống xả mạ chrome mang phong cách cổ điển.
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Đặc biệt, bộ phận này được bổ sung hình ảnh cách điệu của mẫu xe huyền thoại Aston Martin DB2 như một lời tri ân tinh tế.
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Dựa trên cấu hình tiêu chuẩn của DB12 S, bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin sử dụng các bề mặt da cao cấp tối màu, đi kèm nhiều chi tiết tri ân mẫu xe đàn anh DB2.
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Huy hiệu Aston Martin thêu trên tựa đầu, phím xoay Start/Stop, lẫy chuyển số hay logo "75" sau lưng ghế... cũng sử dụng màu sắc chủ đạo đỏ Rosso Red, vàng Speed Yellow hay xanh Ellwood Blue.
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Bậc cửa được trang trí với logo Aston Martin, huy hiệu "75" cùng dòng chữ "Inspired by the 1951 DB2 Race Team Cars" (Lấy cảm hứng từ những chiếc xe của đội đua DB2 1951).
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Trái tim của Aston Martin DB12 S vẫn là khối động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L được lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
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Đi kèm là hộp số 8 cấp ZF giúp truyền tải sức mạnh đến cầu sau cùng 4 chế độ lái GT, Sport, Sport + và Wet. Chức năng Launch Control mới giảm hơn 50% thời gian sang số.
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Mẫu Super Tourer cao cấp này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,5 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với DB12. Tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên ở mức 325 km/h.
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Hệ thống giảm xóc Bilstein DTX được cập nhật phần mềm, giúp giảm lắc ngang và dọc. Hệ thống lái và vi sai điện tử (E-diff) được tinh chỉnh lại giúp tăng độ phản hồi.
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Xe cũng được trang bị đĩa phanh carbon ceramic, đường kính 410 mm ở cầu trước và 360 mm ở cầu sau. Chi tiết này giúp giảm 27 kg trọng lượng không tải so với phanh thép.
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Tại Mỹ, Aston Martin DB12 S phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 272.000 USD. Sau khi nâng cấp các tùy chọn, con số cuối cùng có thể lên đến 350.000 USD.
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Bộ 3 siêu xe Aston Martin DB12 S VMF sẽ chính thức được trình làng tại sự kiện Pebble Beach Concours D'Elegance lần thứ 75, thuộc tuần lễ Monterey Car Week 2026 với mức giá thực tế chưa được công bố.
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