Trường hợp đầu tiên bị phạt 4-6 triệu do không giữ khoảng cách an toàn

Cục CSGT cho biết vừa xử phạt 2 trường hợp đầu tiên do lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi di chuyển trên cao tốc.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết đã có 2 trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Cụ thể vào sáng ngày 26/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo nội dung quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Cục CSGT cũng lưu ý khi di chuyển trên cao tốc hoặc bất kỳ tuyến đường bộ nào, việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Theo thống kê từ Cục CSGT, có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ việc tài xế không chủ động giữ khoảng cách an toàn, từ đó dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Phương tiện tham gia giao thông đường bộ cần đảm bảo khoảng cách an toàn với xe đi trước. Ảnh cắt từ clip.

Quy định hiện hành tại Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có nêu rõ, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khi xe di chuyển với tốc độ trên 60 km/h và không quá 80 km/h thì cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu với xe phía trước ở mức 55 m.

Ở dải tốc độ trên 80 km/h và không quá 100 km/h, tài xế cần đảm bảo khoảng cách với xe phía trước tối thiểu 70 m. Trường hợp xe di chuyển ở tốc độ trên 100 km/h và không quá 120 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định là 100 m.

Cao tốc thường bố trí các biển cảnh báo, biển hướng dẫn hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ảnh: Việt Linh.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc ùn tắc do sự cố phía trước khiến tài xế buộc phải cho xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, cần chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình.

Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.