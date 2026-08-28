Từ bảo hành đến hậu mãi thực tế - người mua xe nên tìm hiểu gì?

Ngày nhận xe là cột mốc đáng nhớ nhưng sự an tâm với ôtô thường được cảm nhận rõ hơn trong năm sau đó: Xe được bảo hành bao lâu, khi cần hỗ trợ có dễ tìm được xưởng dịch vụ…

Với người đang tìm hiểu chiếc xe để sử dụng lâu dài, đây cũng là yếu tố quan trọng bên cạnh giá bán, trang bị hay khả năng vận hành.

Bảo hành dài và mạng lưới dịch vụ - điều người mua xe cần quan tâm

Khi tìm hiểu ôtô, thời gian bảo hành là điều cần chú trọng. Thực tế, trên thị trường, thời hạn bảo hành tiêu chuẩn giữa các hãng có sự khác nhau đáng kể. Phần lớn thương hiệu áp dụng mốc 3 đến 5 năm cho xe mới. Một số chương trình kéo dài hơn thường đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc hoặc bảo hành chỉ áp dụng với hệ truyền động và pin. Vì thế, với người mua xe, điều đáng quan tâm không chỉ là con số lớn nhất, mà là phạm vi, điều kiện và thời gian bảo vệ thực tế trong quá trình sử dụng.

Khi mua xe, người dùng cần quan tâm đến thời gian bảo hành.

VinFast tạo khác biệt với thời gian bảo hành xe mới lên tới 10 năm hoặc 200.000 km (với VF 8, VF 9). Thậm chí, nhiều dòng ôtô điện phổ biến như VF 3, VF 5, VF 6… cũng được bảo hành tới 7 năm hoặc 160.000 km. Pin cao áp của các mẫu xe này có thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km. Với người dự định sử dụng xe trong nhiều năm, mốc này giúp xác định rõ hơn phạm vi bảo vệ trong suốt hành trình sở hữu.

Giá trị của chính sách bảo hành còn được thể hiện ở khả năng tiếp cận dịch vụ. VinFast cũng là thương hiệu hiếm hoi sở hữu gần 450 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố. Độ phủ lớn đặc biệt có ý nghĩa với chủ xe ở ngoài đô thị trung tâm. Thay vì phải di chuyển quãng đường dài tới một số xưởng cố định, khách hàng có thể tìm cơ sở dịch vụ gần hơn, qua đó tiết kiệm thời gian và thuận tiện sắp xếp lịch bảo dưỡng.

Về chất lượng, anh Lucas Nguyễn, thành viên Hội VinFast VF 7 miền Bắc, đánh giá cao trải nghiệm khi đưa xe tới một xưởng dịch vụ tại Quảng Ninh. Theo anh, sự chuyên nghiệp được thể hiện từ không gian tiếp đón đến quy trình làm việc của đội ngũ kỹ thuật.

“Khu vực tiếp đón và chờ xe rộng rãi, sạch đẹp, nhân viên nhiệt tình, quy trình làm việc chuyên nghiệp, cảm giác không khác gì dịch vụ 5 sao”, anh chia sẻ.

Xưởng dịch vụ của VinFast được đánh giá cao nhờ chất lượng.

Theo anh, bên cạnh mạng lưới xưởng, dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành cũng tạo thêm “lớp bảo vệ” cho người dùng. Khi gặp sự cố trên đường, chủ xe có thể liên hệ để được hướng dẫn xử lý hoặc hỗ trợ đưa phương tiện tới cơ sở dịch vụ gần nhất.

“Đi liên tỉnh hay thậm chí xuyên Việt cũng không hề lo lắng vì xưởng dịch vụ ở đâu cũng có và dịch vụ hỗ trợ luôn túc trực 24/7”, vị chủ xe thừa nhận.

Xe dùng gần 2 năm vẫn được VinFast mời nâng cấp

Hậu mãi của VinFast không dừng lại ở việc tiếp nhận phương tiện khi khách hàng chủ động đưa xe tới xưởng. Nhiều người dùng cho biết hãng còn liên hệ sau bàn giao để mời chủ xe tham gia chương trình kiểm tra, cập nhật hoặc nâng cấp.

Anh Trần Anh Phương, một trong những chủ xe VF 3 tiên phong tại Hà Nội, chia sẻ sự bất ngờ bởi phương tiện của anh vẫn vận hành ổn định sau gần 2 năm. Dù vậy, hãng vẫn chủ động đề nghị thay thế một số chi tiết bằng phiên bản mới hơn.

“Xe chạy gần 2 năm còn ổn nhưng hãng vẫn đề nghị thay đồ đời mới cho tốt hơn”, anh Phương cho hay.

Xe VinFast dùng gần 2 năm vẫn được hãng mời nâng cấp.

Theo vị chủ xe, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở hạng mục được nâng cấp mà còn ở cách hãng chủ động liên hệ. Khách hàng không phải tự tìm hiểu xe có thuộc chương trình chăm sóc hay không mà được thông báo và hướng dẫn đưa phương tiện tới xưởng.

Anh Trần Minh Hải, chủ xe VF 3 tại An Giang, cũng có trải nghiệm tương tự. Trong bài viết trên mạng xã hội, anh chia sẻ sự bất ngờ khi được VinFast mời đưa xe tới xưởng để cập nhật và nâng cấp phần mềm. Ban đầu, anh cho rằng mình sẽ phải trả thêm phí nhưng toàn bộ hạng mục thuộc chương trình đều được thực hiện miễn phí. “Tưởng phải trả tiền, ai ngờ được miễn phí”, anh Hải hài hước chia sẻ.

Trên nhiều diễn đàn người dùng, trải nghiệm như của anh Phương và anh Hải không hiếm gặp. Từ thời hạn bảo hành vượt trội, mạng lưới xưởng phủ khắp 34 tỉnh, thành đến chính sách chăm sóc khách hàng liên tục được cập nhật, không khó lý giải khi VinFast ngày càng được người dùng Việt coi là lựa chọn đáng tin cậy về lâu dài.