Hàn Quốc tính cung cấp AI miễn phí cho toàn bộ người dân

Hàn Quốc lên kế hoạch cung cấp dịch vụ AI miễn phí không giới hạn cho mọi người dân, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ công nghệ.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ vào đầu năm nay, khoảng một phần tư người dân Hàn Quốc trả phí cho các dịch vụ AI. Ảnh: OECD.AI.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố sáng kiến mang tên "AI cho mọi người" nhằm phổ cập trí tuệ nhân tạo trên toàn quốc. Theo đó, người dân sẽ được truy cập hoàn toàn miễn phí và không giới hạn dung lượng sử dụng đối với các dịch vụ AI do chính phủ hỗ trợ.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã dành riêng khoảng 10.000 tỷ won (tương đương 7,2 tỷ USD ) cho chi tiêu liên quan đến AI trong năm 2026. Mức ngân sách này tăng gấp 3 lần so với năm trước đó.

Nghiên cứu thói quen sử dụng AI trong giới nhân viên văn phòng Hàn Quốc, được tờ Chosun thực hiện. Ảnh: Chosun.

Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia có các mô hình ngôn ngữ lớn nội địa phát triển mạnh. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Naver, Kakao và SK Telecom đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng các mô hình AI tiếng Hàn. Những mô hình này được thiết kế để hiểu sâu sắc về văn hóa và ngôn ngữ địa phương.

Dù vậy, các công ty công nghệ Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc thu phí người dùng. Phần lớn người dân hiện chỉ sử dụng các phiên bản AI miễn phí. Theo ước tính từ các quan chức Seoul, hơn 20 triệu người Hàn Quốc đang sử dụng các công cụ AI tạo sinh không mất phí.

Mục tiêu cốt lõi của chính phủ Hàn Quốc là phổ cập AI đến mọi người dân thay vì áp đặt con số người dùng cụ thể. Để hiện thực hóa điều này, các tập đoàn công nghệ sẽ ra mắt ứng dụng mới, đồng thời tích hợp AI trực tiếp vào những nền tảng quen thuộc giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, chương trình còn tạo ra thị trường nội địa vững chắc cho các công ty công nghệ trong nước. Điều này giúp các doanh nghiệp duy trì nguồn thu và thu thập dữ liệu giá trị để nâng cấp mô hình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng gay gắt. Hàn Quốc muốn bảo vệ chủ quyền công nghệ và tránh phụ thuộc vào các gã khổng lồ Mỹ hay Trung Quốc.

Nói về định hướng phát triển, một phát ngôn viên Bộ Khoa học Hàn Quốc nhấn mạnh: "Sáng kiến này hướng tới việc đưa trí tuệ nhân tạo tiếp cận rộng rãi tới toàn thể người dân".