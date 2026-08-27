Tình huống chuyển làn trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn
Tình huống chuyển làn thiếu an toàn của tài xế ôtô đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc, khiến một chiếc xe khách và một mẫu xe khác bị ảnh hưởng.
Theo video được Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải, các phương tiện di chuyển trên cao tốc trong hôm nay giữ khoảng cách đúng quy định giúp việc lưu thông trở nên dễ dàng hơn.
Tình huống chuyển làn thiếu an toàn của tài xế ôtô đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc, khiến một chiếc xe khách và một mẫu xe khác bị ảnh hưởng.
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