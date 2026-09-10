Điện thoại đắt nhất lịch sử Xiaomi
Mẫu Xiaomi 18 Fold gập màn hình rộng dự kiến trở thành điện thoại đắt nhất lịch sử hãng điện thoại Trung Quốc.
iPhone Duo được Apple giới thiệu trong sự kiện rạng sáng 10/9, mỏng hơn cả iPhone Air của năm ngoái.
Mẫu Xiaomi 18 Fold gập màn hình rộng dự kiến trở thành điện thoại đắt nhất lịch sử hãng điện thoại Trung Quốc.
Thiết kế mở ngang, tỉ lệ màn hình rộng của Galaxy Z Fold8 thay đổi hoàn toàn cách dùng điện thoại gập.
Trận đấu robot hình người tự do đầu tiên thế giới tại Thâm Quyến gây sốt khi các đấu sĩ cơ khí phô diễn kỹ thuật đấm đá chuyên nghiệp cùng khả năng vận động điêu luyện.
Diễn đàn thường niên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - Zalo AI Summit 2025 đang diễn ra với chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" (Vietnam in the Era of AI-fication).