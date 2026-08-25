VinFast VF 9 thế hệ mới lộ thiết kế

Video trên trang chủ VinFast tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của VF 9 thế hệ mới, mẫu SUV cỡ lớn được kỳ vọng gia tăng số lượng phiên bản và có thêm tùy chọn về động cơ.

Trên trang chủ của hãng xe điện VinFast, video đầu tiên về mẫu SUV VF 9 vừa được đăng tải. Kiểu dáng cũng như thiết kế đầu xe khá trùng khớp với bảng vẽ từng xuất hiện ở các kỳ công báo sở hữu công nghiệp được đăng ký trên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP Việt Nam).

Nổi bật ở đầu xe là phần mặt lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đèn họa tiết cánh chim đặc trưng. Khu vực cản trước được gia tăng kích thước với nhiều chi tiết cắt xẻ, viền kim loại tạo cảm giác hầm hố.

Đoạn video ngắn dựng bằng AI vẫn chưa cho thấy rõ thiết kế ở đuôi xe hay khu vực nội thất. Tuy nhiên người dùng có quyền kỳ vọng vào một không gian sang trọng, ưu tiên trải nghiệm của người ngồi hàng sau trên VF 9 thế hệ mới. Đây cũng là xu hướng quen thuộc trong phân khúc SUV cỡ full-size giá trên một tỷ đồng hiện tại.

Hình ảnh VF 9 mới được dựng bằng AI đăng tải trên trang chủ của VinFast. Ảnh: VinFast.

Chi tiết thông tin động cơ của VF 9 thế hệ mới chưa được công bố. Theo nhiều nguồn tin, VF 9 bên cạnh bản thuần điện còn có thể được phân phối thêm tùy chọn hybrid gia tăng phạm vi hoạt động.

Khi đó, chiếc SUV full-size có thể cho quãng đường di chuyển dài hơn, có thể vượt mốc 1.200 km/lần sạc, nạp nhiên liệu. Đây sẽ là tin vui với nhóm khách gia đình, doanh nhân cần di chuyển, công tác đường dài thường xuyên.

Bên cạnh xu hướng nâng cấp công nghệ và động cơ, nhiều khả năng VF 9 có thể được phân phối thêm biến thể MPV cửa trượt, phù hợp với xu hướng lựa chọn xe gia đình cao cấp đang dần thịnh hành.

Khi đó, VF 9 không chỉ chạy đua doanh số trong nhóm SUV Full-size, mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu MPV từ Trung Quốc hay châu Âu trong tầm giá.