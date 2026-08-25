Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

VinFast VF 9 thế hệ mới lộ thiết kế

  • Thứ ba, 25/8/2026 14:45 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Video trên trang chủ VinFast tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của VF 9 thế hệ mới, mẫu SUV cỡ lớn được kỳ vọng gia tăng số lượng phiên bản và có thêm tùy chọn về động cơ.

Trên trang chủ của hãng xe điện VinFast, video đầu tiên về mẫu SUV VF 9 vừa được đăng tải. Kiểu dáng cũng như thiết kế đầu xe khá trùng khớp với bảng vẽ từng xuất hiện ở các kỳ công báo sở hữu công nghiệp được đăng ký trên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP Việt Nam).

Nổi bật ở đầu xe là phần mặt lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đèn họa tiết cánh chim đặc trưng. Khu vực cản trước được gia tăng kích thước với nhiều chi tiết cắt xẻ, viền kim loại tạo cảm giác hầm hố.

Đoạn video ngắn dựng bằng AI vẫn chưa cho thấy rõ thiết kế ở đuôi xe hay khu vực nội thất. Tuy nhiên người dùng có quyền kỳ vọng vào một không gian sang trọng, ưu tiên trải nghiệm của người ngồi hàng sau trên VF 9 thế hệ mới. Đây cũng là xu hướng quen thuộc trong phân khúc SUV cỡ full-size giá trên một tỷ đồng hiện tại.

VinFast, VF 9 ảnh 1

Hình ảnh VF 9 mới được dựng bằng AI đăng tải trên trang chủ của VinFast. Ảnh: VinFast.

Chi tiết thông tin động cơ của VF 9 thế hệ mới chưa được công bố. Theo nhiều nguồn tin, VF 9 bên cạnh bản thuần điện còn có thể được phân phối thêm tùy chọn hybrid gia tăng phạm vi hoạt động.

Khi đó, chiếc SUV full-size có thể cho quãng đường di chuyển dài hơn, có thể vượt mốc 1.200 km/lần sạc, nạp nhiên liệu. Đây sẽ là tin vui với nhóm khách gia đình, doanh nhân cần di chuyển, công tác đường dài thường xuyên.

Bên cạnh xu hướng nâng cấp công nghệ và động cơ, nhiều khả năng VF 9 có thể được phân phối thêm biến thể MPV cửa trượt, phù hợp với xu hướng lựa chọn xe gia đình cao cấp đang dần thịnh hành.

Khi đó, VF 9 không chỉ chạy đua doanh số trong nhóm SUV Full-size, mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu MPV từ Trung Quốc hay châu Âu trong tầm giá.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Dự án Land Rover Defender thuần điện bị trì hoãn

Mẫu Defender thuần điện được cho là sẽ phải chờ đến thập niên 2030, khi Jaguar Land Rover (JLR) tăng cường cắt giảm chi phí.

60 phút trước

Porsche làm rõ tương lai xe điện Taycan

Porsche khẳng định không khai tử Taycan trong ngắn hạn, nhưng cũng không cam kết tương lai lâu dài cho dòng xe thuần điện này.

4 giờ trước

Geely và lời cầu xin 'một cơ hội để được thất bại'

Chủ tịch Lý Thư Phúc xin "một cơ hội để được thất bại" nhưng Geely đã tận dụng cơ hội thành công, trở thành nhà sản xuất ôtô tư nhân đầu tiên của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

5 giờ trước

'Không có chuyện' Porsche Taycan bị khai tử

'Không có chuyện' Porsche Taycan bị khai tử

0

Hãng xe thể thao đến từ Đức bác bỏ thông tin Porsche Taycan sắp bị khai tử, khẳng định chưa có kế hoạch ngừng sản xuất mẫu xe điện này trong ngắn hạn.

Đan Thanh

VinFast VF 9 suv xe điện

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý