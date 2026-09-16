Xe giao hàng tự hành chạy điện không cabin, không tài xế

Đội xe tải tự hành phục vụ chuỗi siêu thị Lidl là các xe đầu tiên được cơ quan quản lý ở Đức cấp phép hoạt động trên đường công cộng.

Theo InsideEVs, chuỗi siêu thị Lidl của Đức vừa triển khai đội xe vận chuyển tự hành không cabin với cấp độ tự hành Level 4 đầu tiên, sử dụng trong hoạt động giao hàng thường ngày trên đường phố công cộng.

Mẫu xe tải được thiết kế và sản xuất bởi Einride, đã nhận giấy phép đầu tiên cấp bởi Cơ quan Vận tải đường bộ Liên bang Đức (KBA).

Chuyên trang InsideEVs lưu ý KBA nổi tiếng với sự nghiêm ngặt trong vấn đề cấp phép, do vậy trường hợp này được xem là chiến thắng lớn dành cho Einride. Hiện, Einride cũng đang vận hành một đội 200 xe tải điện cho Heineken và PepsiCo thuê.

Einride mô tả việc được phê duyệt xe tự hành Level 4 tại Đức đã thiết lập chuẩn mực mới cho những gì có thể ứng dụng vào ngành vận tải logistics tự hành trên toàn cầu. Giấy phép nói trên xác nhận xe tải không người lái có thể vận hành an toàn và tin cậy trong các điều kiện thực tế trên đường giao thông công cộng.

“Quy trình phê duyệt của Đức thuộc hàng khắt khe nhất thế giới. Việc nhận được sự chấp thuận do vậy tạo ra nền tảng để Einride mở rộng quy mô một cách tự tin”, CEO Roozbeh Charli của Einride chia sẻ.

Đội xe vận tải tự hành mới của Lidl đang thực hiện vận chuyển hàng hóa giữa trung tâm logistics và một cửa hàng ở Edermunde. Xe chạy một ca mỗi ngày, 5 ngày/tuần và có thể chở khoảng 45 pallet trong mỗi ca.

Dù vậy, InsideEVs sau kiểm tra thực địa đã nhận ra có vẻ lộ trình của các mẫu xe tải tự hành chỉ dài chưa đến 1,6 km, do cửa hàng nằm không quá xa so với kho hàng. Công ty cho biết bước tiếp theo là mở rộng tuyến đường di chuyển, bao gồm bổ sung nhiều điểm dừng như mô hình gom-giao hàng theo tuyến cố định.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác, Einride và Lidl cho biết đợt triển khai đội xe tải tự hành đã giải quyết vấn đề thiếu hụt tài xế thương mại ngày càng tăng, đồng thời đảm bảo dòng luân chuyển hàng hóa ổn định từ kho bãi đến các cửa hàng.