Cảnh báo khẩn liên quan đến taxi tự hành Tesla Cybercab

Truyền thông Mỹ cảnh báo không nên tự mình kiểm tra khả năng phanh khẩn cấp của taxi tự hành Tesla Cybercab bằng cách nhảy ra trước đầu xe.

Chuyên trang Carscoops phát đi cảnh báo khẩn đến người dân Mỹ, khuyến cáo không thực hiện những bài thử thách khả năng tự hành của robotaxi Tesla Cybercab. Hành động nhảy ra trước đầu xe taxi tự hành không những đặt bản thân vào rủi ro mất an toàn, mà còn ảnh hưởng đến những tài xế khác đang điều khiển xe trên đường.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, một người đang đứng sau cột điện đã bất ngờ nhảy ra lòng đường, ngay trước đầu một chiếc Tesla Cybercab.

Chuyên trang Carscoops phỏng đoán người này dường như đang cố tình ẩn mình khỏi "tầm nhìn" của xe, trước khi nhảy bổ ra trước đầu xe để kiểm tra liệu chiếc taxi tự hành có thể phát hiện và dừng lại kịp lúc hay không.

Theo nội dung đoạn video, chiếc Tesla Cybercab đã dừng lại trước khi va chạm. Tuy nhiên, hành động của người đàn ông vẫn được đánh giá là ngu ngốc và nguy hiểm. Bất chấp các rủi ro có thể xảy ra, người này tiếp tục chạy song song với chiếc xe, nhảy ra chặn đầu thêm vài lần nữa.

Hành động được đánh giá là ngu ngốc và nguy hiểm của người đàn ông. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video cho thấy chiếc taxi tự hành đã phanh kịp lúc ở tất cả lần thử. Dẫu vậy, hành vi của người đàn ông kia lại được thực hiện trên đường phố công cộng, nơi nhiều phương tiện khác đang cùng lưu thông.

Tại giây thứ 13 của đoạn video, tài xế chiếc Jeep màu xanh dường như đã bị bất ngờ trước những diễn biến đang xảy ra. Chiếc Jeep đã bị kẹt lại phía sau Cybercab bởi những bài “kiểm tra” nói trên.

Tài xế xe Jeep đã nhanh chóng chuyển làn để vượt, tuy nhiên hoàn toàn có khả năng một vụ va chạm giao thông đã xảy ra nếu người điều khiển phương tiện phía sau không chú ý.

Việc tự đặt bản thân hoặc người khác vào tình thế nguy hiểm chỉ để kiểm tra khả năng vận hành của một chiếc robotaxi hẳn nhiên là điều không nên làm. Theo Carscoops, người dùng có thể chỉ cần đặt một chuyến xe với Tesla Cybercab để trải nghiệm, thay vì liên tục nhảy ra trước đầu xe để kiểm tra liệu nó có đâm trúng mình hay không.

Robotaxi không vô lăng Tesla Cybercab đã chính thức vận hành thương mại ở Austin (Texas). Ảnh: Tesla.

Về phần Tesla Cybercab, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra trong tháng này sau khi lượng nhỏ dòng xe robtaxi được triển khai thương mại ở Austin (tiểu bang Texas).

Tesla tự xác nhận Cybercab đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS) hiện hành, dù xe không có chân ga và chân phanh, thiếu vô lăng và gương chiếu hậu.

NHTSA cho biết cuộc điều tra sẽ xác định xem quyết định tự xác nhận an toàn của Tesla phụ thuộc đến đâu vào việc cho rằng Cybercab không thuộc phạm vi điều chỉnh của một số tiêu chuẩn FMVSS.