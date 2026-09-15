Đầu kéo điện Tesla Semi sẽ có mặt tại châu Âu

Sau gần một thập kỷ kể từ khi ra mắt, Tesla Semi sẽ mở rộng sang thị trường châu Âu, mở rộng hoạt động sang thị trường xe tải hạng nặng vốn đang nóng dần tại "lục địa già".

Tại triển lãm IAA Transportation 2026, Tesla sẽ công bố thông số kỹ thuật mẫu đầu kéo điện Tesla Semi dành cho thị trường châu Âu. Động thái này đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk, khi Tesla tìm cách thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực xe tải hạng nặng tại "lục địa già".

Tesla Semi mở rộng thị trường sang châu Âu

Tesla Semi được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, với kế hoạch đưa vào sản xuất từ năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm này liên tục bị trì hoãn, một phần do Tesla ưu tiên nguồn cung pin cho các mẫu xe du lịch. Hãng bắt đầu bàn giao những chiếc Semi với số lượng hạn chế cho khách hàng, trong đó có PepsiCo, tại Mỹ từ cuối năm 2022.

Tesla sẽ công bố thông số kỹ thuật mẫu đầu kéo điện Tesla Semi dành cho thị trường châu Âu cũng như chiến lược phát triển trước các đối thủ sừng sỏ như Volvo, hay thậm chí là các thương hiệu Trung Quốc.

Đến tháng 4/2026, Tesla cho biết chiếc Semi đầu tiên đã xuất xưởng từ dây chuyền sản xuất quy mô lớn tại bang Nevada (Mỹ). Trong báo cáo cập nhật dành cho cổ đông công bố vào tháng 7/2026, Tesla chỉ cho biết việc sản xuất Semi sẽ bắt đầu trong năm 2026, đồng thời loại bỏ dự báo trước đó về việc sản xuất hàng loạt ngay trong năm nay.

Việc Tesla tiến vào châu Âu diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe thương mại tại khu vực này đã phát triển và đưa ra thị trường nhiều mẫu xe tải điện. Vì vậy, Semi sẽ phải cạnh tranh trong một phân khúc mà các đối thủ đã có lợi thế về mạng lưới dịch vụ, kinh nghiệm vận tải đường dài và sự hiện diện lâu năm tại thị trường châu Âu.

Tesla Semi có gì để cạnh tranh với các đối thủ?

Theo website phiên bản tiếng Đức, cấu hình Tesla Semi dành cho châu Âu có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 550 km khi tổng trọng lượng tổ hợp xe và hàng hóa đạt 40 tấn. Mức tiêu thụ năng lượng được công bố vào khoảng 1 kWh/km.

Cấu hình Tesla Semi dành cho châu Âu có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 550 km khi tổng trọng lượng tổ hợp xe và hàng hóa đạt 40 tấn. Mức tiêu thụ năng lượng được công bố vào khoảng 1 kWh/km.

Chiếc xe có khối lượng khoảng 9.100 kg khi chưa kéo theo rơ-moóc và chưa chở hàng. Semi cũng được trang bị hệ thống trích công suất điện (ePTO) công suất tối đa 25 kW, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị phụ trợ như hệ thống làm lạnh của container.

Tesla cho biết Semi có thể phục hồi khoảng 60% phạm vi hoạt động chỉ trong 30 phút khi sử dụng mạng lưới sạc Megacharger. Hệ thống này được Tesla giới thiệu có công suất lên tới 800 kW, nhằm rút ngắn thời gian xe phải dừng sạc trong quá trình vận chuyển đường dài.

Việc Tesla tiến vào châu Âu diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe thương mại tại khu vực này, vốn có lợi thế về mạng lưới dịch vụ, kinh nghiệm vận tải đường dài và sự hiện diện lâu năm tại thị trường này.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, Tesla cũng nhấn mạnh các tính năng hướng tới việc giảm thời gian xe phải nằm bãi, bao gồm lập lịch sạc dựa trên tuyến đường và hệ thống trung tâm dịch vụ chuyên biệt dành cho Semi. Tại Mỹ, mẫu đầu kéo điện này có giá khoảng 300.000 USD .