Xiaomi gặp khó

Xiaomi đang chịu sức ép lớn khi mảng smartphone suy giảm, trong khi xe điện và AI vẫn cần hàng tỷ USD để mở rộng.

Xiaomi đang chịu sức ép trên nhiều mảng kinh doanh chủ lực. Doanh thu quý II/2026 đạt 108,9 tỷ nhân dân tệ ( 16,3 tỷ USD ), giảm 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận ròng đạt 6,2 tỷ nhân dân tệ ( 930 triệu USD ), giảm 42,6%. Cả 2 chỉ tiêu đều thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Nguyên nhân lớn đến từ mảng smartphone. Giá chip nhớ và nhiều linh kiện khác vẫn ở mức cao. Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường điện thoại tiếp tục gia tăng. Xiaomi cho biết những yếu tố này gây sức ép đáng kể lên biên lợi nhuận.

Mảng xe điện và AI đang đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực cần lượng vốn đầu tư lớn. Phân khúc xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,6 tỷ nhân dân tệ ( 390 triệu USD ) trong cùng quý.

Smartphone mất đà hồi phục

Doanh thu smartphone của Xiaomi trong quý II/2026 đạt 42,1 tỷ nhân dân tệ ( 6,3 tỷ USD ). Con số này giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức 44,3 tỷ nhân dân tệ ( 6,6 tỷ USD ) của quý trước.

Xiaomi xuất xưởng 31,2 triệu smartphone trong khoảng thời gian trên. Số lượng giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp lượng smartphone của công ty đi xuống.

Áp lực lớn nhất đến từ giá bộ nhớ. Đây là thành phần đặc biệt quan trọng với các mẫu điện thoại giá thấp và tầm trung. Xiaomi thừa nhận mức tăng chi phí trong nửa đầu năm đã vượt dự kiến của công ty.

Mảng smartphone của Xiaomi ghi nhận đà giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Biên lợi nhuận gộp của smartphone giảm còn 8,5%. Trong quý đầu năm, con số này vẫn ở mức 10,1%. Đây là một trong những mức thấp nhất của mảng kinh doanh điện thoại Xiaomi trong nhiều năm.

Công ty đã phản ứng bằng cách thay đổi cơ cấu sản phẩm. Xiaomi dành thêm nguồn lực cho các thiết bị tầm trung và cao cấp. Kết quả là giá bán trung bình smartphone toàn cầu của gã khổng lồ Trung Quốc đạt 1.351 nhân dân tệ (khoảng 203 USD ).

“Thời kỳ khó khăn nhất của ngành đã qua”, Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi cho biết. Ông dự đoán giá bộ nhớ sẽ bước vào giai đoạn tăng chậm hơn trong nửa cuối năm. Điều này có thể giúp môi trường kinh doanh ổn định và dễ kiểm soát hơn.

Xe điện tăng trưởng tốt

Trong khi smartphone giảm tốc, xe điện đang trở thành động lực doanh thu mới của Xiaomi. Phân khúc xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới đạt doanh thu 24,9 tỷ nhân dân tệ ( 3,7 tỷ USD ) trong quý II/2026. Con số này tăng 17,1% so với cùng kỳ và chiếm 22,9% tổng doanh thu của công ty.

Riêng hoạt động bán xe điện mang về 23,9 tỷ nhân dân tệ ( 3,6 tỷ USD ). Biên lợi nhuận gộp của mảng ô tô giảm từ 26,4% cùng kỳ năm ngoái xuống 19,2%. Đồng thời, phân khúc gồm xe điện, AI và các sáng kiến mới vẫn lỗ lũy kế 2,6 tỷ nhân dân tệ ( 390 triệu USD ).

Xiaomi SU7 là mẫu xe điện phổ biến tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo Dolphin Research, giá bán trung bình mỗi xe Xiaomi từng đạt khoảng 260.000 nhân dân tệ ( 39.000 USD ) trong quý III/2025. Đến quý II năm nay, con số giảm xuống còn 229.000 nhân dân tệ (khoảng 34.350 USD ).

Xiaomi đặt kỳ vọng vào các mẫu xe mới để mở rộng doanh số. Theo đó, các mẫu N90 Max và N70 Max có giá đặt trước lần lượt là 299.900 nhân dân tệ (khoảng 45.000 USD ) và 259.900 nhân dân tệ (khoảng 39.000 USD ). Sản phẩm dự kiến được bán từ tháng 9.

Trong 7 tháng đầu năm, Xiaomi bán khoảng 216.000 xe. Công ty đặt mục tiêu cả năm đạt 550.000 chiếc. Điều này đồng nghĩa công ty phải bán trung bình ít nhất 67.000 xe mỗi tháng trong 5 tháng còn lại để đạt mục tiêu đề ra.

Đổ thêm hàng tỷ USD vào AI

Bên cạnh ô tô, AI là lĩnh vực Xiaomi muốn đặt cược dài hạn. Chi phí nghiên cứu và phát triển của công ty vượt mức 9,2 tỷ nhân dân tệ ( 1,38 tỷ USD ) trong quý II/2026.

Khoản chi riêng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thậm chí còn cao hơn lợi nhuận ròng của Xiaomi. Tính chung nửa đầu năm, công ty đã chi 18,2 tỷ nhân dân tệ ( 2,73 tỷ USD ) cho hoạt động này.

Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi, cho biết công ty dự kiến đầu tư hơn 60 tỷ nhân dân tệ ( 9 tỷ USD ) cho AI trong 3 năm tới. Xa hơn, gã khổng lồ Trung Quốc muốn dành 200 tỷ nhân dân tệ ( 30 tỷ USD ) trong 5 năm cho những công nghệ cốt lõi như chip, AI và hệ điều hành.

Xiaomi tiếp tục đổ hàng tỷ USD vào việc phát triển AI. Ảnh: Bloomberg.

Một trong những trọng tâm là dòng mô hình MiMo. Xiaomi đã đẩy mạnh phát triển mô hình AI trong năm nay. Công ty cũng bắt đầu có doanh thu từ các cuộc gọi API và Token Plan.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Lin Shiwei cho biết kiếm tiền chưa phải mục tiêu chính của hoạt động AI ở thời điểm hiện tại.

AI cũng được đưa sâu hơn vào điện thoại, nhà thông minh, robot và ô tô. Nền tảng AIoT của Xiaomi hiện kết nối hơn 1,16 tỷ thiết bị. Số người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu đạt 767 triệu, trong khi trợ lý Xiao Ai có 175 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Chiến lược đa dạng hoá của Xiaomi diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh truyền thống chịu áp lực lớn. Smartphone vẫn là nguồn doanh thu quan trọng nhưng biên lợi nhuận đã giảm đáng kể. Trong khi đó, mảng kinh doanh xe điện và phát triển AI vẫn cần khoản đầu tư lớn trước khi tạo ra lợi nhuận bền vững trong tương lai.