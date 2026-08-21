Lò luyện tỷ phú công nghệ Trung Quốc

Nhiều kỹ sư rời DJI để thành lập startup, mang theo kinh nghiệm về điều khiển, cảm biến, thị giác máy tính và phát triển sản phẩm phần cứng thành công.

Từ drone đến thiết bị năng lượng, kinh nghiệm từ DJI đang xuất hiện trong nhiều sản phẩm phần cứng mới tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

DJI từ lâu được biết đến với drone, gimbal và các thiết bị quay chụp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của công ty không chỉ nằm ở những sản phẩm mang thương hiệu DJI. Một phần đáng chú ý khác đến từ đội ngũ kỹ sư và quản lý đã rời công ty để khởi nghiệp.

Bambu Lab, EcoFlow hay Unitree là những cái tên tiêu biểu. Các thương hiệu này hoạt động trong các lĩnh vực, nhưng có điểm chung là một phần đội ngũ sáng lập hoặc nhân sự chủ chốt từng làm việc tại DJI. Từ đó, hãng drone được ví như một “lò luyện nhân tài” cho ngành phần cứng Trung Quốc.

Wang Tao, nhà sáng lập DJI, cũng trực tiếp đề cập đến việc nhân sự rời công ty để khởi nghiệp. Ông cho rằng đây là một diễn biến tự nhiên trong ngành công nghệ và nhắc đến việc một số doanh nghiệp từng cảm ơn DJI vì đã đào tạo nhân tài cho họ.

Điều đáng chú ý không chỉ là những người này rời DJI, mà là cách kinh nghiệm tích lũy tại đây được đưa sang những thị trường hoàn toàn khác.

Rời DJI, các kỹ sư mang theo "ADN" gì để khởi nghiệp?

Drone, máy in 3D hay trạm điện di động thoạt nhìn không có nhiều điểm chung. Nhưng phía sau những sản phẩm này là các bài toán về điều khiển chuyển động, cảm biến, thị giác máy tính, phần mềm nhúng, pin và khả năng tích hợp nhiều thành phần thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Bambu Lab là một ví dụ rõ nét. Thương hiệu máy in 3D này được thành lập năm 2020 bởi Ye Tao cùng nhóm cựu nhân sự DJI. Thay vì tiếp cận máy in 3D như công cụ dành chủ yếu cho người dùng kỹ thuật, Bambu Lab phát triển sản phẩm theo hướng dễ sử dụng hơn, với camera, cảm biến và các hệ thống tự động hóa.

Bambu Lab đưa kinh nghiệm phát triển phần cứng từ drone vào máy in 3D, hướng đến trải nghiệm đơn giản hơn cho người dùng. Ảnh: Bambu Lab.

Cách tiếp cận này có những điểm tương đồng với sản phẩm drone tiêu dùng: công nghệ bên trong phức tạp nhưng phần lớn thao tác được đơn giản hóa cho người dùng. Máy in có thể tự thực hiện nhiều bước hiệu chỉnh và giám sát quá trình in, thay vì yêu cầu người dùng xử lý thủ công như nhiều thế hệ máy trước.

EcoFlow lại chuyển kinh nghiệm từ lĩnh vực pin sang năng lượng di động. Wang Lei gia nhập DJI năm 2014, tham gia xây dựng bộ phận R&D về pin, trước khi thành lập EcoFlow vào năm 2017. Kinh nghiệm liên quan đến pin, quản lý năng lượng và hệ thống điện được ông tiếp tục phát triển trong các sản phẩm trạm điện di động.

EcoFlow phát triển các thiết bị lưu trữ năng lượng di động, lĩnh vực được sáng lập bởi cựu nhân sự từng phụ trách R&D pin tại DJI. Ảnh: EcoFlow.

TerraMow là một trường hợp khác. Startup robot cắt cỏ này có nhóm nhân sự từng làm việc trong bộ phận nhận thức thị giác của DJI. Kinh nghiệm về thị giác máy tính và định vị được đưa sang một bài toán mới: giúp robot nhận biết môi trường và tự di chuyển trong khu vực cần làm việc.

Những trường hợp này cho thấy thứ được mang từ DJI sang không nhất thiết là một sản phẩm cụ thể. Quan trọng hơn là kinh nghiệm giải quyết các bài toán kỹ thuật, tư duy phát triển sản phẩm và khả năng kết hợp phần cứng với phần mềm.

Đây cũng là điểm cần phân biệt khi nói về “làn sóng startup DJI”. Không có cơ sở để mặc định cựu nhân sự mang mã nguồn, bằng sáng chế hay bí mật thương mại của công ty cũ sang doanh nghiệp mới. Sự chuyển giao được nhìn thấy rõ hơn ở nhân lực, kỹ năng và kinh nghiệm.

Mang đồng nghiệp cũ trở thành đội ngũ

Một đặc điểm đáng chú ý khác là nhiều cựu nhân sự DJI không khởi nghiệp hoàn toàn đơn độc. Họ có thể tiếp tục tuyển dụng những người từng làm việc cùng hoặc từng trải qua các dự án tương tự tại DJI.

Ye Tao, nhà sáng lập Bambu Lab, từng có nhiều năm làm việc tại DJI trước khi chuyển sang phát triển máy in 3D. Ảnh: Reddit/BambuLab.

Điều này đặc biệt quan trọng với startup phần cứng. Một sản phẩm hoàn chỉnh cần nhiều nhóm kỹ thuật cùng tham gia, từ cơ khí, điện tử, phần mềm đến thiết kế và sản xuất. Một đội ngũ đã quen với cách phối hợp có thể giảm đáng kể thời gian xây dựng bộ máy ban đầu.

Wang Tao cũng nhắc đến hiện tượng này khi nói về các nhân viên cũ rời DJI để khởi nghiệp. Theo ông, nhiều người sau khi ra ngoài vẫn có khả năng tuyển dụng đồng nghiệp cũ, qua đó nhanh chóng hình thành một đội ngũ có kinh nghiệm.

Đó là lý do cách gọi DJI là “lò luyện nhân tài” có phần hợp lý, nhưng không nên hiểu theo nghĩa một vườn ươm startup chính thức. DJI không chủ động vận hành chương trình tách công ty để đưa nhân viên ra ngoài thành lập công ty. Hiện tượng này giống sự lan tỏa nhân lực hơn.

Tuy nhiên, không phải startup nào có người từng làm DJI cũng có thể quy thành công cho DJI. Unitree là ví dụ rõ nhất. Nhà sáng lập Wang Xingxing chỉ làm việc tại DJI khoảng hai tháng vào năm 2016, trong khi ông đã nghiên cứu và phát triển robot từ trước đó. Thành công của Unitree vì vậy không thể đơn giản được xem là sản phẩm của quá trình đào tạo tại DJI.

Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree, từng có thời gian ngắn làm việc tại DJI trước khi xây dựng công ty robot của riêng mình. Ảnh: SCMP.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở việc một lượng nhân sự có kinh nghiệm phát triển phần cứng phức tạp đang tiếp tục xuất hiện ở nhiều ngành mới. Từ drone, những kỹ năng về điều khiển, cảm biến, thị giác máy tính và tích hợp hệ thống được đưa sang máy in 3D, năng lượng, robot và các thiết bị thông minh.

Nếu DJI thực sự là một “lò luyện nhân tài”, ảnh hưởng của hãng nằm ở việc những người từng làm việc tại đây tiếp tục mang kinh nghiệm phát triển phần cứng sang các lĩnh vực mới sau khi rời đi.