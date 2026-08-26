iPhone 18 gần như chắc chắn sẽ đắt lên

iPhone 18 có thể bước vào đợt tăng giá mới, khi Apple tìm cách chia sẻ một phần chi phí linh kiện với người dùng thay vì chuyển toàn bộ sang giá bán.

Apple có thể tăng giá iPhone 18 để bù đắp chi phí linh kiện. Ảnh: Bloomberg.

Theo tác giả Mark Gurman của Bloomberg, Apple có kế hoạch tăng mức giá khởi điểm của iPhone 18, song chưa có con số cụ thể.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí linh kiện, khi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chip đang gây áp lực lên nhiều sản phẩm của Apple.

Mức tham chiếu được nhắc đến nhiều nhất là 100 USD , bằng mức tăng mà Samsung và Google vừa áp dụng cho smartphone cao cấp. Nếu chọn con số này, iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn khoảng 9% so với giá khởi điểm 1.099 USD của iPhone 17 Pro. Apple đã theo dõi phản ứng của thị trường với các đợt điều chỉnh này trước khi chốt chiến lược giá cho iPhone.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh, 100 USD được xem như bước đi thận trọng. Điều đó đồng nghĩa Táo khuyết có thể không đẩy toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang người mua.

Công ty trước đó cũng cảnh báo về áp lực đối với biên lợi nhuận gộp. Những hạn chế trong chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nhà sản xuất iPhone cũng phải tìm kiếm thêm nguồn cung bộ nhớ để giảm rủi ro.

Việc chấp nhận giảm một phần biên lợi nhuận có thể giúp Apple tránh cú sốc về giá với khách hàng. Trước đó, công ty đã phải tăng giá nhiều dòng Mac và iPad. Giá các sản phẩm bị ảnh hưởng tăng trung bình khoảng 23%.

Ngoài ra, Táo khuyết có một công cụ khác để giảm tác động của việc tăng giá. Chương trình đăng ký Apple Upgrade mới cho phép người dùng chia chi phí mua thiết bị thành các khoản thanh toán hàng tháng. Tác giả Gurman cho rằng mô hình này có thể khiến khách hàng ít nhạy cảm hơn với mức tăng giá niêm yết.

Thay vì phải trả thêm 100 USD ngay lúc mua máy, phần chênh lệch được phân bổ trong nhiều tháng. Với nhóm khách hàng trung thành của iPhone, cách tiếp cận này có thể giúp Apple giữ nhu cầu ngay cả khi giá thiết bị tăng.

Trước đó, Reuters đưa tin Apple có thể giữ nguyên giá iPhone trong lúc tăng giá Mac và iPad. Chiến lược này góp phần hỗ trợ lượng máy xuất xưởng và giữ ổn định thị phần. Tuy nhiên, giới phân tích cũng đã dự báo công ty khó duy trì mức giá cũ nếu chi phí tiếp tục leo thang.

Đợt ra mắt iPhone năm nay còn được chú ý bởi thay đổi lớn về sản phẩm. Theo Gurman, Apple chuẩn bị giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Đây có thể là thiết bị giúp dòng iPhone lấy lại yếu tố mới lạ sau nhiều năm tập trung vào nâng cấp cấu hình.