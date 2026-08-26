Sự kiện đặc biệt tại Apple

Một bữa tiệc được Apple tổ chức tại trụ sở để tri ân CEO Tim Cook trước khi ông rời vị trí vào ngày 1/9.

Tim Cook trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Apple.

Theo nguồn tin từ The Information, Apple đã tổ chức một bữa tiệc tri ân Tim Cook khi ông chuẩn bị nhường lại vị trí CEO. Sự kiện diễn ra vào ngày 23/8, một ngày trước khi Cook đánh dấu 15 năm nhậm chức.

Theo MacRumors, khoảng 200 người tham dự bữa tiệc tại căn-tin Caffé Macs thuộc khuôn viên trụ sở Apple. Nhóm nhạc OneRepublic góp mặt để biểu diễn.

Một số khách mời bày tỏ lời tri ân Cook gồm Laurene Powell Jobs (vợ của Steve Jobs), cựu Giám đốc Vận hành Jeff Williams, Giám đốc Dịch vụ Eddy Cue và John Ternus, người sẽ kế nhiệm ông từ ngày 1/9.

Dù không còn giữ vị trí CEO, Cook vẫn tiếp tục gắn bó với Apple. Ông sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành nhằm "hỗ trợ một số khía cạnh của công ty, gồm làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu". Trên cương vị mới, Cook sẽ ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Nhóm nhạc OneRepublic chụp ảnh cùng Tim Cook. Ảnh: @1RNews/X.

Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và giữ chức Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật phần cứng vào 2021. Sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9 sẽ là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng với tư cách CEO Apple.

Các nguồn tin nội bộ chia sẻ với The Information rằng tính ổn định và kế thừa là trọng tâm của quá trình chuyển giao nên sẽ có rất ít thay đổi. Trợ lý của Cook vẫn ở lại để làm việc cho Ternus.

Trong lần phát biểu cuối cùng với tư cách CEO tại một buổi báo cáo tài chính ngày 30/7, Tim Cook gửi lời cảm ơn đến các cổ đông và giới phân tích trước khi nhường lại bục diễn thuyết cho người kế nhiệm John Ternus.

"Đây sẽ là báo cáo tài chính cuối cùng của tôi, và John sẽ điều hành các cuộc họp này trong thời gian tới. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào khả năng lãnh đạo của anh ấy, vào đội ngũ ban điều hành, và vào những con người phi thường tại Apple", Tim Cook phát biểu.

Cuộc họp cuối cùng của Cook diễn ra sau khi Apple công bố quý kinh doanh kỷ lục, dù giá cổ phiếu giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Lời chia tay ngắn gọn của ông đã khép lại một chương dài trong lịch sử tài chính của Apple, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho giới đầu tư trước khi John Ternus tiếp quản vị trí điều hành trong các quý tiếp theo.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, tập trung vào thiết kế sản phẩm có thể trở thành dấu ấn đầu tiên của Ternus trên cương vị mới, đặc biệt khi bộ phận này đang mất phương hướng trong thời gian dài.