Phần lớn điện thoại bị đầy dung lượng bởi lý do này

Khảo sát cho thấy 83% vấn đề đầy bộ nhớ điện thoại đến từ ảnh, video và cache ứng dụng. Người dùng có thể tối ưu 4 nhóm dữ liệu này khi bộ nhớ gần đầy.

Phần lớn người dùng cho rằng ảnh, video chiếm dung lượng nhiều nhất. Ảnh: Future.

Khi bộ nhớ gần đầy, nhiều người dùng thường nghĩ đến việc xóa bớt ứng dụng hoặc những bức ảnh cũ. Một khảo sát mới của Tom’s Guide cho thấy phần lớn vấn đề dung lượng thực tế tập trung vào hai nguyên nhân quen thuộc.

Trong đó, ảnh và video đứng đầu danh sách với 42% lượt bình chọn. Đây cũng là nhóm dữ liệu dễ âm thầm phình to nhất, đặc biệt với những người thường xuyên quay video độ phân giải cao hoặc có thói quen giữ lại trong máy.

Thay vì xóa toàn bộ ảnh, người dùng có thể chuyển các tệp gốc lên dịch vụ lưu trữ đám mây và chỉ giữ phiên bản tối ưu trên điện thoại. Trên iPhone, hãy vào Cài đặt, chọn Ứng dụng, Ảnh, sau đó bật Tối ưu hóa dung lượng iPhone (Optimize iPhone Storage). Hệ thống sẽ lưu ảnh, video gốc ở độ phân giải đầy đủ trên iCloud và giữ phiên bản nhẹ hơn trên thiết bị khi cần.

Còn với Android, người dùng mở Google Photos, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản rồi chọn Free up space. Tính năng này tìm những ảnh, video đã được sao lưu và cho phép xóa bản lưu trên thiết bị để giải phóng bộ nhớ.

Đứng ngay sau ảnh và video là bộ nhớ đệm của ứng dụng, chiếm 41% lượt bình chọn. Trong quá trình sử dụng, các ứng dụng như TikTok, Instagram hay trình duyệt liên tục lưu những tệp tạm thời để giúp nội dung tải nhanh hơn. Theo thời gian, lượng dữ liệu này có thể tăng lên đáng kể mà người dùng gần như không nhận ra.

Với Android, người dùng có thể vào Cài đặt và xem ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng. Sau đó, hãy vào Bộ nhớ (Storage) rồi chọn Xóa bộ nhớ đệm (Clear Cache).

Trên iPhone, cách xử lý phụ thuộc vào từng ứng dụng. Một số ứng dụng có sẵn tùy chọn xóa dữ liệu tạm trong phần cài đặt. Với những ứng dụng không hỗ trợ, người dùng có thể vào Dung lượng iPhone, xóa ứng dụng rồi cài đặt lại.

4 nguyên nhân phổ biến gây đầy bộ nhớ điện thoại. Ảnh: Tom's Guide.

Không chỉ những dữ liệu đang sử dụng mới chiếm bộ nhớ. Theo khảo sát, 9% người dùng cho rằng các tệp đã tải xuống nhưng bị bỏ quên cũng là nguyên nhân gây đầy dung lượng.

Các ứng dụng xem phim, nghe nhạc và podcast như Netflix, Apple Podcasts hay Spotify đều cho phép tải nội dung về máy để sử dụng khi không có Internet. Tuy nhiên, những tệp này không tự biến mất sau khi người dùng xem hoặc nghe xong.

Khi này, người dùng cần mở từng ứng dụng, tìm mục Downloads hoặc nội dung đã tải xuống và xóa những bộ phim, tập podcast hay playlist không còn cần thiết. Một số dịch vụ còn có tính năng tự động quản lý nội dung, như Netflix có Smart Downloads, giúp tự động xóa các tập đã xem và tải tập tiếp theo, hạn chế việc dữ liệu tích tụ lâu ngày.

Cuối cùng, 8% lượt bình chọn thuộc về những game không còn được sử dụng. Nhiều game di động có thể chiếm vài GB dung lượng, trong khi người dùng có thể đã không mở chúng trong nhiều tháng.

Người dùng có thể vào phần quản lý dung lượng của điện thoại, xem danh sách ứng dụng theo kích thước hoặc thời gian sử dụng và xóa những game đã bỏ lâu ngày.

Nếu sau này muốn chơi lại, nhiều game hiện nay đồng bộ tiến trình với tài khoản hoặc dịch vụ đám mây, vì vậy việc gỡ ứng dụng không nhất thiết đồng nghĩa với mất toàn bộ dữ liệu chơi game.

Nhìn từ kết quả khảo sát, việc điện thoại liên tục báo đầy bộ nhớ không hẳn đồng nghĩa thiết bị đã quá cũ hay dung lượng ban đầu không đủ. 83% vấn đề được người tham gia khảo sát quy về ảnh, video và cache ứng dụng, hai loại dữ liệu có thể được xử lý tương đối dễ dàng mà không cần mua điện thoại mới.

Thay vì xóa ứng dụng một cách ngẫu nhiên mỗi khi bộ nhớ gần đầy, người dùng có thể bắt đầu từ bốn nhóm trên để tối ưu. Chỉ vài phút kiểm tra đúng chỗ có thể giúp chiếc điện thoại lấy lại đáng kể dung lượng đã bị chiếm dụng.