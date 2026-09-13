Bị khai tử tại nhiều nơi, Lexus LS vẫn được nâng cấp tại Nhật Bản

Lexus LS được nâng cấp về độ cứng thân xe, hệ thống treo và cảm giác lái, hướng đến khả năng vận hành ổn định và êm ái hơn.

Lexus, thương hiệu hạng sang thuộc Toyota, chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng sedan cỡ lớn Lexus LS tại Nhật Bản. Mức giá được công bố từ 14,14 triệu đến 18,05 triệu Yen (93.000 - 118.600 USD ).

Dù đã dừng phân phối tại nhiều thị trường, Lexus LS vẫn được nâng cấp nhiều chi tiết vận hành nhằm mang đến một trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Mẫu sedan cỡ lớn này có giá từ 93.000 USD đến 118.600 USD tại Nhật Bản.

Ở lần nâng cấp này, Lexus tiếp tục gia cố phần đầu và đuôi xe, đồng thời bổ sung gia cố kết cấu dọc trung tâm thân xe nhằm tăng độ cứng và khả năng liên kết của thân. Hãng cho biết những thay đổi này giúp cải thiện độ ổn định của thân xe khi vận hành.

Lexus LS cũng được trang bị cấu trúc giảm chấn REDS. Các thanh giằng hệ thống treo phía sau và thanh giằng khoang hành lý được phủ nhựa nhiệt rắn rồi xử lý nhiệt, qua đó cải thiện khả năng phản hồi và giảm rung động tần số cao. Lexus kỳ vọng giải pháp này đồng thời nâng cao độ ổn định khi điều khiển và sự thoải mái cho hành khách.

Thương hiệu hạng sang của Toyota đã nâng cấp thân xe và khung gầm, hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS và hệ thống trợ lực lái điện EPS giúp cảm giác lái tự nhiên và dễ kiểm soát hơn.

Lexus còn tinh chỉnh hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS và hệ thống trợ lực lái điện EPS. Mục tiêu là tạo ra cảm giác đánh lái dễ kiểm soát hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng dao động thân xe theo phương ngang và dọc khi tăng tốc, phanh hoặc vào cua.

Theo Lexus, những thay đổi này hướng tới một tư thế thân xe phẳng và ổn định hơn, mang lại cảm giác an tâm cho người lái. Hệ thống lái cũng được hiệu chỉnh để phản hồi tuyến tính và bám sát hơn với ý định điều khiển của người lái.

Lexus vừa bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện Panorama cho toàn bộ các phiên bản, thay thế cho cửa sổ trời tiêu chuẩn (moonroof) vốn chỉ dành riêng cho hàng ghế trước.

Tại khoang nội thất, Lexus bổ sung tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cho toàn bộ các phiên bản. Phía trước cửa sổ trời được bố trí một tấm hướng gió dạng lưới, giúp giảm tiếng gió khi mở mui nhưng vẫn duy trì cảm giác thoáng đãng cho cả khu vực ghế trước và ghế sau.

Phiên bản cao cấp EXECUTIVE được mở rộng lựa chọn phối màu nội thất có thể kết hợp với tấm ốp trang trí dạng kính cắt kiểu Kiriko, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng hướng tới phong cách nội thất sang trọng và thủ công.

Phiên bản cao cấp EXECUTIVE được mở rộng lựa chọn phối màu nội thất có thể kết hợp với tấm ốp trang trí dạng kính cắt kiểu Kiriko, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng hướng tới phong cách nội thất sang trọng và thủ công.

Mặc dù là một trong những mẫu xe flagship của Lexus, LS đã bị khai tử tại nhiều thị trường như Anh và Mỹ do doanh số kém, vốn bị bỏ xa bởi các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn gồm BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class hay Audi A8.

Theo ghi nhận của Znews - Tri Thức, chỉ có 8 chiếc Lexus LS được đăng ký mới tại Việt Nam trong năm 2025, và chưa có 1 chiếc nào được đăng ký mới trong năm nay. Mức giá khởi điểm của Lexus LS 500h tại Việt Nam từ 8,03 tỷ đồng .