Audi A2 e-tron - Xe điện cỡ nhỏ di chuyển tối đa 646 km

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Sau thời gian dài chờ đợi, Audi đã chính thức ra mắt mẫu xe điện rẻ nhất trong dải sản phẩm - chiếc Audi A2 e-tron. Trước đó, tên gọi A2 từng được sử dụng cho mẫu MPV cỡ nhỏ, vốn chỉ được sản xuất từ năm 2000 đến 2005.
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Tương tự đàn anh, Audi A2 e-tron sở hữu phong cách tương đồng với mẫu MPV trong quá khứ. Thương hiệu cho biết đây là mẫu xe tiết kiệm năng lượng nhất của mình.
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Về ngoại hình, mẫu EV này sở hữu phong cách hiện đại với dải đèn trước dạng Pixel mỏng, kết hợp lưới tản nhiệt giả lập cỡ lớn. Phong cách này từng xuất hiện trên thương hiệu AUDI tại Trung Quốc, vốn là liên doanh giữa hãng và SAIC Motor.
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Mặc dù thuộc phân khúc cỡ nhỏ, Audi A2 e-tron có trục cơ sở lên đến 2,77 m. Ngoại thất cũng được tinh chỉnh giúp đạt chỉ số cản gió Cd chỉ 0,24. Tay nắm cửa được thiết kế dạng vây cá mập, đi kèm cùng nguồn điện dự phòng tích hợp ngay tại cửa.
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Khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 thiết kế tiêu chuẩn hoặc thể thao S line, đi kèm các tùy chọn mâm 18 inch đến 22 inch. Hãng cũng mang đến nhiều lựa chọn màu sơn mới như xanh Horizon Blue, xám Arrow Gray hay xanh Pistachio Green.
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Audi A2 e-tron sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 11.9 inch và màn hình cảm ứng cong 12.8 inch. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 3 hệ thống âm thanh khác nhau, cao cấp nhất là hệ thống Sonos 14 loa, công suất 660 W.
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Điểm nhấn trong thiết kế là Softwrap - một chất liệu bề mặt dạng vải, trải dài từ bảng taplo qua các tấm ốp cửa ra phía sau và vươn lên tận phần viền bệ cửa sổ.
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Chủ nhân chiếc xe cũng có thể nâng cấp tùy chọn cửa sổ trời Panorama với diện tích lên đến 1,6 m². Dung tích khoang hành lý dao động từ 396 L đến 1.336 L.
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Audi A2 e-tron có 4 phiên bản động cơ với công suất tối đa lần lượt là 125 kW, 140 kW, 170 kW và 240 kW. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng bộ pin dung lượng 84 kW với khả năng sạc nhanh 183 kW, giúp người dùng chỉ mất 29 phút để sạc từ 10% lên 80%.
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Quãng đường di chuyển tối đa của phiên bản này đạt 630 km cho 1 chu kỳ sạc. Với phiên bản A2 e-tron 170 kW, con số này lên đến 646 km với thông số pin tương tự.
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Audi A2 e-tron đã chính thức mở bán kể từ tháng 9/2026, và dự kiến bàn giao vào tháng 12 cùng năm. Tại Đức, mẫu xe điện này có giá từ 38.200 Euro (khoảng 44.400 USD).
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