BMW vượt mốc 2 triệu xe thuần điện được bàn giao

Tập đoàn BMW đã bàn giao hơn 2 triệu xe thuần điện cho khách hàng trên toàn cầu, trong bối cảnh dòng xe Neue Klasse đang tạo động lực mới cho doanh số xe điện hóa của tập đoàn.

Tập đoàn BMW đã vượt cột mốc 2 triệu xe thuần điện (BEV) được bàn giao kể từ khi mẫu BMW i3 đầu tiên ra mắt vào cuối năm 2013. Thành tích này một phần đến từ việc ra mắt nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới cùng với chiếc iX3 vào tháng 9/2025.

BMW i3 ra mắt lần đầu vào tháng 7/2013, và đây chính là mẫu xe BMW thuần điện đầu tiên được sản xuất số lượng lớn. Mẫu hatchback này đã có mặt trên thị trường từ năm 2013 đến năm 2022 với khoảng 250.000 chiếc được chế tạo.

Nếu tính cả xe plug-in hybrid (PHEV), tổng số xe điện hóa được hãng giao đến khách hàng trên toàn cầu từ năm 2013 đã lên khoảng 3,5 triệu chiếc. Trong nửa đầu năm 2026, xe điện hóa chiếm hơn một phần tư tổng doanh số BMW Group.

Trước đó, chiếc xe thuần điện thứ 2 triệu là BMW i5 M60 xDrive, được sản xuất tại nhà máy Dingolfing và bàn giao cho một khách hàng tại Tây Ban Nha. Nhà máy BMW tại Munich đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng sedan i3 thế hệ mới từ tháng 8/2026.

Trước khi vượt cột mốc 2 triệu xe BEV được bàn giao trên toàn cầu, chiếc xe thuần điện thứ 2 triệu đã được xuất xưởng vào 5/2026, vốn là mẫu sedan BMW i5 M60 xDrive sở hữu màu sơn xanh Tanzanite Blue.

Tại châu Âu, doanh số BEV tăng mạnh trong quý II/2026 khi nguồn cung BMW iX3 được cải thiện. Hãng ghi nhận mức tăng 38%, lên 81.445 xe. Tính chung nửa đầu năm, BEV chiếm khoảng 28% tổng doanh số BMW Group tại thị trường này.

Kể từ khi BMW iX3 thế hệ mới ra mắt toàn cầu, mẫu xe này chiếm một phần ba số đơn đặt hàng BMW thuần điện tại châu Âu. Trong gia đình X3, cứ 2 xe được đặt hàng thì có 1 chiếc là iX3.

Với nền tảng Neue Klasse, tập đoàn BMW đã có thể tối ưu chi phí cũng như công nghệ trong việc ra mắt các dòng xe điện hóa bên cạnh những dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Với danh mục đa dạng gồm BEV và PHEV, tập đoàn BMW có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, đồng thời tiếp tục cung cấp các mẫu xe điện có chất lượng cao và công nghệ đổi mới. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang phân phối các mẫu xe thuần điện như BMW iX3, i4, i7; MINI Cooper SE, Aceman và dòng coupe siêu sang Rolls-Royce Spectre.