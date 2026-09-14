Mercedes-AMG CLE 646 - siêu xe Mythos thứ hai, giới hạn 30 chiếc

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Sau thời gian dài chờ đợi, siêu xe Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung đã chính thức được trình làng. Trong tiếng Đức, "Spezialanfertigung" có nghĩa là sản phẩm được đặt làm riêng.
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Đây là mẫu xe thứ hai thuộc dải sản phẩm cao cấp Mythos Series. Trước đó, hãng đã cho ra mắt siêu xe mang phong cách speedster với tên gọi Mercedes-AMG PureSpeed.
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Tương tự AMG PureSpeed được phát triển từ dòng SL-Class, Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung có thể được xem là phiên bản "bespoke" từ mẫu coupe AMG CLE 53.
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Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước cùng các vòm bánh mở rộng bằng sợi carbon, trong khi bộ khuếch tán trước có thể điều chỉnh giữa 2 chế độ Street và Race.
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So với CLE 53 nguyên bản, cụm đèn trước cũng được thiết kế lại với họa tiết ngôi sao 3 cánh kết hợp hệ thống khí động học tích hợp. Chỉ số cản gió Cd đạt 0,402 ở chế độ Street và 0,417 ở chế độ Race.
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Xe có kích thước tổng thể 4.949 x 1.987 x 1.420 mm, trục cơ sở 2.875 mm. Khối lượng của mẫu xe hiệu năng cao này đạt mức 1.895 kg, nhẹ hơn AMG CLE 53 khoảng 170 kg.
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Đặc biệt hơn, mẫu coupe này mang ngoại thất phối 2 tông bạc Mojave Silver Magno ở phần đầu và đen Obsidian Black Magno từ cột B về phía sau, tạo diện mạo tương phản đặc trưng cho CLE 646 Spezialanfertigung.
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Hãng xe đến từ Đức cũng trang bị bộ mâm forged AMG Performance kích thước 20 inch, đi kèm cùm phanh sơn vàng đồng 6 piston ở cầu trước và 1 piston ở cầu sau.
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Cánh gió sau được làm bằng sợi carbon có thể điều chỉnh thủ công để tăng lực ép. Với gói trang bị khí động học đặc biệt, xe có thể tạo ra lực ép xuống mặt đường lên đến 250 kg.
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Nội thất của Mercedes-AMG CLE 646 vẫn giữ các trang bị quen thuộc của CLE 53 như bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 11.9 inch.
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Tuy nhiên, xe được nâng cấp ghế đua bucket seat, khung chống lật, ốp cửa sợi carbon, vô lăng AMG bọc vi sợi Dinamica... Hàng ghế sau, vật liệu cách âm và nhiều trang bị tiện nghi bị loại bỏ để giảm tổng khối lượng.
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Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 646 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Kết hợp là cơ cấu MHEV với bộ ISG có hiệu suất 23 mã lực/205 Nm.
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Đi kèm là hệ dẫn động cầu sau và hộp số AMG Speedshift TCT 9G. Điều này giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h.
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Xe sử dụng hệ thống treo coilover lò xo thép phát triển cùng KW với giảm chấn 4 chiều điều chỉnh độc lập độ nén và độ hồi ở tốc độ thấp và cao, cho phép tinh chỉnh chính xác theo phong cách lái, điều kiện đường đua và mục đích sử dụng.
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Thay thế hệ dẫn động 4MATIC+ bằng hệ dẫn động cầu sau kết hợp vi sai chống trượt điều khiển điện tử, chiếc xe mang đến đặc tính vận hành linh hoạt hơn và cho phép người lái kiểm soát những cú drift khi điều kiện vận hành phù hợp.
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Khoảng sáng gầm cũng đã được tối ưu với việc hạ thấp 22 mm ở cầu trước và 16 mm ở cầu sau. Chức năng AMG Traction Control cho phép tùy chỉnh mức hỗ trợ mà không cần sự can thiệp của hệ thống cân bằng điện tử ESP.
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Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung chỉ được sản xuất thủ công tại Affalterbach với mức giá chưa được tiết lộ. Toàn bộ 30 chiếc đã có chủ trước khi ra mắt chính thức.
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