Mercedes-AMG CLE 646 - siêu xe Mythos thứ hai, giới hạn 30 chiếc

Khoảng sáng gầm cũng đã được tối ưu với việc hạ thấp 22 mm ở cầu trước và 16 mm ở cầu sau. Chức năng AMG Traction Control cho phép tùy chỉnh mức hỗ trợ mà không cần sự can thiệp của hệ thống cân bằng điện tử ESP.