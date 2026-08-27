Bridgestone Potenza RE005 - liều Adrenalin mới cho ‘tay đua’

Bộ lốp giống như những đôi giày, nó có thể khiến chiếc xe trở nên êm ái nhưng cũng có thể cải thiện rất nhiều cảm giác lái. Vậy liệu dòng lốp thể thao Bridgestone Potenza RE005 vừa

Bộ lốp giống như những đôi giày, nó có thể khiến chiếc xe trở nên êm ái nhưng cũng có thể cải thiện rất nhiều cảm giác lái. Vậy liệu dòng lốp thể thao Bridgestone Potenza RE005 vừa ra mắt đã đủ ‘sướng’ cho những người đam mê cầm vô-lăng?

“Mỗi lần nói chuyện mua lốp, người ta thường hỏi tôi lốp này có êm không?” - người đàn ông có trải nghiệm làm việc ở Bridgestone gần bằng thời gian hãng lốp này có mặt tại Việt Nam (từ 2010) chia sẻ trong một sự kiện về lốp xe.

Người Việt, trong quá trình sử dụng những chiếc ôtô, số đông thường thích những chiếc xe êm ái và ít ồn. Những bộ lốp thiên về êm ái vì vậy có phần “dễ bán” hơn so với các dòng lốp thiên về hiệu suất vận hành.

Bridgestone quá hiểu điều đó, và Turanza là một trong những dòng lốp dành cho xe tầm trung và cao cấp nổi danh tại Việt Nam với độ êm ái và chống ồn, bên cạnh những cái tên thiên về bền bỉ như Ecopia hay Dueler.

Nhưng Bridgestone không chỉ có lốp êm, chống ồn tốt hay bền bỉ, hãng còn có Potenza, dòng lốp chuyên dành cho những người thích cảm giác điều khiển một chiếc ôtô.

Năm 1979, những chiếc lốp đầu tiên của dòng Potenza được Bridgestone giới thiệu đến cộng đồng yêu tốc độ, mang sứ mệnh “hộ tống” những chiếc xe hiệu suất cao, ôtô thể thao bám chắc vào bề mặt đường của mọi hành trình.

Đây chính là sản phẩm kế thừa lấy cảm hứng từ tinh thần mạnh mẽ, khả năng làm chủ tốc độ của ông Steffano Modeno - vận động viên đua xe F1 người Italy.

Đến năm 2007, để đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của người dùng, bộ sưu tập Potenza Adrenalin ra đời với sản phẩm đầu tiên mang tên gọi RE001. Đây là dòng lốp kết hợp trọn vẹn khả năng bám đường, tối ưu hóa được niềm cảm hứng lái xe thể thao của dòng Potenza, nhưng vẫn bền bỉ để sử dụng hàng ngày.

Năm 2026, Potenza Adrenalin có thêm bản nâng cấp là RE005 và được giới thiệu tại Việt Nam. Potenza Adrenalin RE005 giữ được khả năng kiểm soát bề mặt khi vào cua hay chạy ở tốc độ cao thừa hưởng từ dòng Potenza, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với phạm vi hoạt động thường ngày tương tự Turanza.

Điều này đến từ cấu tạo đặc biệt trên dòng lốp Potenza Adrenalin. Potenza Adrenalin RE005 được cấu tạo từ polymer, chất tăng cường độ bám và hợp chất đặc biệt tạo nên cấu trúc vững, chắc của thành lốp. Phần vai lốp to dài mang lại diện tích tiếp xúc mặt đường lớn hơn, giúp cấu tạo lốp không bị vặn xoắn khi di chuyển tốc độ cao.

Kết cấu gai chữ A đặc biệt trên lốp tạo sự cân bằng hỗ trợ chiếc xe di chuyển đường thẳng, trong khi các rãnh thoát nước được thiết kế dạng cong, hỗ trợ khuấy dòng nước giúp tăng khả năng thoát nước. Bộ lốp Adrenalin RE005 cũng được trang bị các rãnh gai MRB, giúp lốp giữ kết cấu lâu hơn, bền bỉ hơn.

Kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu phát triển của Potenza Adrenalin RE005 là một dòng lốp cải thiện đáng kể so với thế hệ trước RE004. Theo nhà sản xuất, RE005 tăng 8% độ bám trên đường khô và 10% độ bám trên đường ướt so với RE004.

Ngoài hiệu suất tăng lên, lốp cũng nhẹ hơn, bền hơn, trong khi không cần hi sinh độ êm ái, độ ồn hay nguyên vật liệu ô nhiễm hơn.

Vậy thực tế trên đường thử, Potenza Adrenalin RE005 sẽ vượt qua những thử thách thế nào?

Trên một khu vực quen thuộc với những người đam mê cầm lái và có cả những tay đua, một sa hình lái thử và cả bài thi gymkhana được dựng lên, cho tôi điều kiện tốt nhất để trải nghiệm bộ lốp mới của Bridgestone. Những chiếc xe thể thao Volkswagen Golf phiên bản hiệu suất cao xuất hiện, trang bị sẵn bộ lốp Potenza Adrenalin RE005. Golf có thể không phải mẫu xe thể thao mạnh mẽ nhất, nhưng nó có đủ sự bùng nổ cần thiết để thử nghiệm những chiếc lốp mới.

Tôi bắt đầu đường thử bằng quãng đường hẹp và quanh co. Chiếc xe lăn bánh chuẩn xác ở từng pha đánh lái nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi thử bất ngờ đạp mạnh chân ga để thử thách độ bám của RE005, kể cả lúc xe đang vào cua nhẹ, nhưng rõ ràng đó là bài toán “vỡ lòng” với một bộ lốp thể thao. Golf vẫn dính chặt xuống mặt đường, chính xác và ổn định.

Tới “phần thi” lái xe vòng tròn quanh cọc tiêu (cone) và đánh lái vòng số 8, đây là lúc tôi có thể ra bài toán khó hơn cho chiếc Golf và RE005, về độ bám của mặt lốp, độ chắc chắn của khung lốp.

Tôi chạy tối đa tốc độ được phép, đôi lúc thử nhích ga quá một chút xem sản phẩm mới của Bridgestone phản hồi thế nào. Kết quả vẫn như trước, Adrenalin RE005 vẫn là kẻ chiến thắng khi nó hỗ trợ tốt cho chiếc Golf trong khả năng kiểm soát xe.

Bài tăng tốc hết ga và phanh hết cỡ giúp tôi cảm nhận được phần nào khả năng của RE005, khi nó giúp chiếc xe lao đi có phần ổn định hơn ở điểm tăng tốc và giảm tốc chắc chắn hơn khi đạp phanh. Vì chiều dài đường thử có hạn, tôi chưa thể đẩy RE005 lên độ khó “đường đua” ở khả năng phóng nhanh và phanh gấp, nhưng có thể dự đoán được khả năng hỗ trợ kiểm soát xe ở tốc độ cao là rất tốt.

Thử thách tiếp theo là lái zigzag và đánh lái bất ngờ né vật cản ở tốc độ 50 km/h, độ bám đường và sự ổn định của phần khung lốp tiếp tục đóng góp nhiều vào khả năng vận hành của Golf.

Cảm giác vững vàng và an toàn của thân xe khi đánh lái gấp có thể cảm nhận khá rõ ràng, và đó là thứ mà những “tay đua” cần, nó mang lại sự tự tin đẩy thêm tốc độ mỗi khi vào cua mà không sợ cảm giác mất kiểm soát.

Sau những thử thách trên sa hình, Potenza Adrenalin RE005 phần nào chứng minh được sức hấp dẫn của mình với những tay lái yêu thích cảm giác thú vị phía sau vô lăng. Tất nhiên với những người thích một bộ lốp cực đoan hơn trên đường đua, Bridgestone vẫn có những sản phẩm thể thao hơn đáp ứng nhu cầu, đánh đổi bằng độ ồn hay độ bền và tất nhiên là cả giá tiền.

Nhìn ở góc độ cảm giác lái, Adrenalin RE005 mang lại cho tài xế sự cải thiện đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm RE004, đồng thời vẫn giữ được ưu điểm về độ bền. Đây là giá trị lớn nhất mà RE005 mang lại, và cũng là thứ đáng để những người thích cảm giác lái trên ôtô lựa chọn như một sản phẩm sử dụng hàng ngày.

Nhìn ở góc độ tiện nghi và êm ái, Adrenalin RE005 về cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu của số đông người dùng, khi độ ồn hay mức độ êm ái vẫn được duy trì ở mức chấp nhận được. Điều này khiến nếu bạn không quá khó tính và muốn vận hành chiếc xe một cách “thật chân” nhất, thì RE005 vẫn dành cho bạn.

Tất nhiên với những đôi tai khó tính và những người tìm kiếm sự êm dịu khi ngồi trên ôtô, một bộ lốp thiên hoàn toàn về êm ái như Turanza 6 của Bridgestone tất nhiên sẽ giải quyết được vấn đề, bởi dù sao Potenza Adrenalin RE005 vẫn là dòng sản phẩm thể thao thiên về trải nghiệm lái và hiệu năng của xe.

Ngoài ra, những tay đua gymkhana hay những người đam mê chạy trên đường đua hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn Potenza Adrenalin RE005 nhờ hiệu suất mà bộ lốp này mang tới cho chiếc xe.

Bất cứ khi nào bạn muốn nâng cấp hiệu năng của chiếc xe, hãy nghĩ đến bộ lốp đầu tiên, và Potenza Adrenalin RE005 nên là một trong những suy nghĩ đầu tiên.