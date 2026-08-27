Xe máy tại Việt Nam ngày càng 'xanh'

Doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng gần 100% trong 7 tháng đầu năm 2026, tạo nên cuộc đua thị phần gay gắt giữa VinFast cùng các thương hiệu xe 2 bánh lớn.

Ảnh: Hoài Bảo.

Việt Nam luôn là một trong những thị trường tiêu thụ xe hai bánh lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau Ấn Độ và Indonesia về sản lượng và doanh số - theo thống kê từ StatRanker. Trong 1-2 năm gần đây, xu hướng điện hóa xe 2 bánh cũng xuất hiện ngày càng rõ rệt, gần như xoay chuyển toàn bộ cục diện của thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam.

Tăng trưởng rõ rệt

Theo số liệu từ Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,86 triệu xe hai bánh, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, xe máy điện ghi nhận doanh số khoảng 513.742 chiếc, chiếm 27,7% tổng lượng xe bán ra thị trường.

So với cùng kỳ năm trước, lượng xe điện bán ra thị trường đã tăng đến 97,2%. Tốc độ tăng trưởng này nhanh gấp 5 lần toàn thị trường.

Xe máy điện tăng trưởng mạnh, chiếm hơn 27% thị phần trong hơn nửa đầu năm Lượng xe máy bán ra thị trường giai đoạn tháng 1-7/2026 (số liệu: Motorcyclesdata) Nhãn Xe máy điện Xe máy xăng

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Những con số này rõ ràng cho thấy sức hút lớn của các mẫu xe máy thuần điện tại Việt Nam. Điều này cũng giúp thị trường Việt bước vào nhóm dẫn đầu trong các nước tiêu thụ xe 2 bánh thuần điện toàn cầu.

Bỏ qua những con số to lớn, nhìn ra đường phố, những mẫu xe máy điện từ các hãng quen thuộc, nổi bật là VinFast, Yadea hay Dat Bike xuất hiện ngày càng rộng rãi, đi cùng độ phủ sóng của hệ thống cửa hàng, đại lý và trung tâm bảo dưỡng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu mua xe 2 bánh chạy điện của người dùng Việt không chỉ nằm trên giấy, mà còn thể hiện rõ rệt vào tình hình kinh doanh, đặt hàng của các đại lý xe toàn quốc.

Lượng khách tấp nập tại các đại lý xe máy điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại các đại lý xe máy điện từ VinFast, nhu cầu tìm mua các mẫu xe, đặc biệt là Kinet vừa ra mắt đều tăng cao. Để nhận xe, khách hàng cần đặt cọc xe và đợi gần 2 tuần với một số mẫu ăn khách và đang cháy hàng.

"Có hôm xe vừa giao được 20 chiếc về đại lý đã được giao khách luôn trong ngày. Đến sáng hôm sau khách mới qua cũng lại hết xe", nhân viên tư vấn tại một đại lý phân phối xe máy điện VinFast khu vực Hà Nội chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ai đang dẫn đầu?

Khi thị trường xe hai bánh thuần điện tăng trưởng, VinFast thể hiện rõ vị thế của thương hiệu dẫn đầu.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2025, doanh số xe máy điện của VinFast đạt khoảng 72.000 chiếc, vẫn nắm giữ vị trí dẫn đầu phân khúc 2 bánh điện.

Bước sang nửa đầu năm nay, lượng xe máy điện VinFast bàn giao đến tay khách hàng đã đạt 429.175 chiếc. Sức tăng vượt bậc của hãng nội địa Việt giúp thương hiệu này không chỉ dẫn đầu nhóm xe điện, mà còn vượt qua Yamaha, vươn lên vị trí nhà sản xuất xe máy lớn thứ 2 thị trường chỉ sau Honda.

Sức mạnh của VinFast đến từ nhiều khía cạnh, đặc biệt là dải sản phẩm đa dạng, liên tục được thay đổi, làm mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Ưu điểm của VinFast chính là dải sản phẩm đa dạng, giá bán thân thiện người dùng và loạt ưu đãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Hiện tại, hãng xe điện Việt là nhà sản xuất hiếm hoi trên thị trường cung cấp đầy đủ mẫu xe 2 bánh ở các tùy chọn nạp nhiên liệu, từ sạc trực tiếp xe (Evo, Vero X), sạc 2 pin linh hoạt (EvoGrand) đến đổi pin tại trụ (Viper, Feliz II...).

Bên cạnh VinFast, người dùng còn đang chứng kiến những pha tăng tốc từ các hãng xe như Yadea, Dat Bike hay Honda khi liên tục ra mắt các sản phẩm thuần điện "bắt sóng" thị trường.

Yadea từ đầu năm nay đã liên tục bổ sung các phiên bản, mẫu xe mới thuộc dòng Voltguard, Vora phục vụ nhóm khách hàng nam với kiểu dáng mạnh mẽ. Hãng cũng mang Osta đến Việt Nam, phục vụ khách hàng nữ với thiết kế trẻ trung. Ngoài ra, Yadea Omee cũng là cái tên đáng cân nhắc cho nhóm học sinh từ 16 tuổi nhờ thiết kế đáng yêu, giá rẻ.

Dat Bike đã giới thiệu mẫu xe mới - Dat Bike Era - vào những tháng đầu năm nay, đánh trực tiếp vào nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, tài xế công nghệ. Điểm nổi bật của Era là bộ pin lớn cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc dài, khả năng sạc trực tiếp xe mà không cần cổng chuyển đổi.

Mẫu xe máy điện mới nhất của Dat Bike là chiếc Era. Ảnh: Đan Thanh.

Với Honda, hãng xe Nhật Bản chọn một hướng đi ngách hơn - tập trung vào các mẫu xe máy điện tầm trung, cao cấp với giá bán trên mức 40 triệu đồng. Các đại diện như Cuv e: hay UC3 của hãng xe Nhật Bản sở hữu phong cách hiện đại và mang đậm tính tương lai.

Có thể thấy, sự chuyển dịch nhanh chóng sang phương tiện giao thông xanh cùng sự đầu tư bài bản từ các nhà sản xuất đang biến Việt Nam thành thị trường xe 2 bánh điện sôi động bậc nhất khu vực. Cuộc đua công nghệ, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi giữa các hãng xe hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn chất lượng hơn cho người tiêu dùng trong thời gian tới.