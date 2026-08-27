Honda đang cân nhắc xây nhà máy lắp ráp mới tại Mỹ dự kiến vận hành từ khoảng năm 2030, nhằm tăng sản lượng SUV hybrid và củng cố năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ.

Theo Kyodo News, Honda đang cân nhắc xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Mỹ nhằm tăng sản lượng xe hybrid, trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản điều chỉnh chiến lược sản xuất và kinh doanh sau khi tái cấu trúc kế hoạch xe điện đã bị hủy bỏ vào đầu năm.

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Mỹ

Người phát ngôn của Honda xác nhận đang xem xét phương án này nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo các nguồn tin nội bộ, hãng dự kiến đưa ra quyết định đầu tư trong vài năm tới và đặt mục tiêu nhà máy mới có thể đi vào hoạt động vào năm 2030.

Honda đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh đối với xe hybrid và các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Doanh số của hãng tại Mỹ trong tháng 7/2026 tăng 36%, mức tốt nhất trong 7 năm qua.

Nhà máy được cân nhắc sản xuất các mẫu SUV hybrid, phân khúc đang có nhu cầu cao tại thị trường Mỹ. Việc mở rộng năng lực sản xuất cũng phù hợp với chiến lược mới của Honda khi hãng xác định hybrid là một trụ cột quan trọng trong danh mục sản phẩm.

Honda có kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe mới, chủ yếu tại Bắc Mỹ, đến năm tài chính 2029. Trong đó, xe hybrid được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng lớn khi nhu cầu đối với xe thuần điện không tăng nhanh như dự kiến trước đây.

USMCA đóng vai trò then chốt với nhà máy Honda

Tuy nhiên, quyết định đầu tư nhà máy mới tại Mỹ cũng sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Washington đang tìm cách sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do này.

Thương hiệu cũng đang điều chỉnh chiến lược điện khí hóa. Vào tháng 5/2026, hãng xe đến từ Nhật Bản này hủy mục tiêu để EV chiếm 20% doanh số xe mới vào năm 2030 và chuyển trọng tâm sang việc ra mắt 15 mẫu hybrid vào năm 2030.

Honda đã xây dựng chuỗi cung ứng xuyên Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Do đó, kết quả đàm phán USMCA có thể khiến hãng phải điều chỉnh kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần cho biết thuế quan đối với toàn bộ ôtô và phụ tùng nhập khẩu từ Canada sẽ được nâng lên 50% từ ngày 1/1 năm tới. Động thái này được xem là nhằm gây sức ép buộc Canada nhượng bộ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các biện pháp trả đũa thuế quan giữa 2 nước tiếp tục diễn ra.

Với chiến lược ngày càng thận trọng hơn đối với EV và những bất ổn về thương mại, tương lai nhà máy thứ 8 của hãng tại Bắc Mỹ sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc USMCA có được gia hạn hay không.

Nếu được triển khai, nhà máy mới sẽ giúp Honda tăng khả năng sản xuất xe hybrid ngay tại Bắc Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới trong bối cảnh chính sách thương mại của khu vực đang có nhiều thay đổi.