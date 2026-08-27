Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Honda cân nhắc xây thêm nhà máy mới tại Mỹ

  • Thứ năm, 27/8/2026 08:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Honda đang cân nhắc xây nhà máy lắp ráp mới tại Mỹ dự kiến vận hành từ khoảng năm 2030, nhằm tăng sản lượng SUV hybrid và củng cố năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ.

Theo Kyodo News, Honda đang cân nhắc xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Mỹ nhằm tăng sản lượng xe hybrid, trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản điều chỉnh chiến lược sản xuất và kinh doanh sau khi tái cấu trúc kế hoạch xe điện đã bị hủy bỏ vào đầu năm.

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Mỹ

Người phát ngôn của Honda xác nhận đang xem xét phương án này nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo các nguồn tin nội bộ, hãng dự kiến đưa ra quyết định đầu tư trong vài năm tới và đặt mục tiêu nhà máy mới có thể đi vào hoạt động vào năm 2030.

honda, mỹ, nhà máy mới, canada, mexico, nhật bản, xe điện, hybrid, xe thuần điện, usmca, tổng thống mỹ, donald trump ảnh 1

Honda đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh đối với xe hybrid và các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Doanh số của hãng tại Mỹ trong tháng 7/2026 tăng 36%, mức tốt nhất trong 7 năm qua.

Nhà máy được cân nhắc sản xuất các mẫu SUV hybrid, phân khúc đang có nhu cầu cao tại thị trường Mỹ. Việc mở rộng năng lực sản xuất cũng phù hợp với chiến lược mới của Honda khi hãng xác định hybrid là một trụ cột quan trọng trong danh mục sản phẩm.

Honda có kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe mới, chủ yếu tại Bắc Mỹ, đến năm tài chính 2029. Trong đó, xe hybrid được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng lớn khi nhu cầu đối với xe thuần điện không tăng nhanh như dự kiến trước đây.

USMCA đóng vai trò then chốt với nhà máy Honda

Tuy nhiên, quyết định đầu tư nhà máy mới tại Mỹ cũng sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Washington đang tìm cách sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do này.

honda, mỹ, nhà máy mới, canada, mexico, nhật bản, xe điện, hybrid, xe thuần điện, usmca, tổng thống mỹ, donald trump ảnh 2

Thương hiệu cũng đang điều chỉnh chiến lược điện khí hóa. Vào tháng 5/2026, hãng xe đến từ Nhật Bản này hủy mục tiêu để EV chiếm 20% doanh số xe mới vào năm 2030 và chuyển trọng tâm sang việc ra mắt 15 mẫu hybrid vào năm 2030.

Honda đã xây dựng chuỗi cung ứng xuyên Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Do đó, kết quả đàm phán USMCA có thể khiến hãng phải điều chỉnh kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần cho biết thuế quan đối với toàn bộ ôtô và phụ tùng nhập khẩu từ Canada sẽ được nâng lên 50% từ ngày 1/1 năm tới. Động thái này được xem là nhằm gây sức ép buộc Canada nhượng bộ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các biện pháp trả đũa thuế quan giữa 2 nước tiếp tục diễn ra.

honda, mỹ, nhà máy mới, canada, mexico, nhật bản, xe điện, hybrid, xe thuần điện, usmca, tổng thống mỹ, donald trump ảnh 3

Với chiến lược ngày càng thận trọng hơn đối với EV và những bất ổn về thương mại, tương lai nhà máy thứ 8 của hãng tại Bắc Mỹ sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc USMCA có được gia hạn hay không.

Nếu được triển khai, nhà máy mới sẽ giúp Honda tăng khả năng sản xuất xe hybrid ngay tại Bắc Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới trong bối cảnh chính sách thương mại của khu vực đang có nhiều thay đổi.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Honda lạc quan, nâng dự báo tăng trưởng cả năm

Honda vừa nâng đáng kể dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính sau khi ghi nhận quý đầu tiên lợi nhuận tăng trưởng dương trong vòng 6 quý gần nhất.

08:29 6/8/2026

Liên doanh GAC Honda tại Trung Quốc gia hạn đến năm 2038

Hãng xe Nhật Bản gia hạn thêm 10 năm liên doanh GAC Honda, kéo dài quan hệ hợp tác đến năm 2038 nhằm củng cố vị thế tại Trung Quốc.

15:29 21/7/2026

Honda lỗ lần đầu tiên sau gần 70 năm, từ bỏ mục tiêu doanh số xe điện

Honda lần đầu báo lỗ sau gần 70 năm niêm yết khi gánh chi phí khổng lồ từ mảng xe điện, buộc hãng phải từ bỏ các mục tiêu EV đầy tham vọng và điều chỉnh chiến lược tăng trưởng.

17:39 15/5/2026

Thu Uyên

honda mỹ nhà máy mới canada mexico nhật bản xe điện hybrid xe thuần điện usmca tổng thống mỹ donald trump Honda Donald Trump honda mỹ nhà máy mới canada mexico nhật bản xe điện hybrid xe thuần điện usmca tổng thống mỹ donald trump

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý