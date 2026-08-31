Bruno Fernandes khiến hàng triệu người bùng nổ

Không phụ lòng tin của hàng triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes bùng nổ với cú hat-trick mang về 23 điểm ở vòng 2.

Sau trận mở màn gây thất vọng lớn, trở về sân nhà Old Trafford, MU đã có chiến thắng đậm 5-2 trước Ipswich Town.

Trong ngày Quỷ đỏ ghi tới 5 bàn, tiền vệ Bruno Fernandes là nhân vật nổi bật nhất với cú hat-trick bàn thắng. Đến phút 82, cầu thủ người Bồ Đào Nha có thêm kiến tạo với pha dọn cỗ cho Mbeumo ghi bàn thắng.

Vòng đấu của MU

Với 3 bàn thắng, 1 kiến tạo, thi đấu trọn 90 phút và được hệ thống bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Bruno Fernandes ở vòng này đã mang về tới 23 điểm cho các HLV đã lựa chọn anh trong tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL).

Đây cũng là kỷ lục mới của tiền vệ này trong FPL trong 232 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không phải người chơi nào cũng sẽ vui mừng.

Theo thống kê của ban tổ chức trước vòng đấu, Bruno cũng là cầu thủ bị bán nhiều thứ 4 ở vòng 2, với hơn 244.000 đã quyết định loại anh ra khỏi đội hình sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Hull City ở trận mở màn.

Mặc dù vậy, vẫn có đến hơn 47% giữ lại cầu thủ MU trong đội hình. Trong số này, đã có hơn 1,7 triệu người chơi trong FPL lựa chọn dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) cho Bruno Fernandes tại vòng này. Với 23 điểm, những người chơi này đã mang về tới 46 điểm.

NHM MU có một vòng đấu thắng lớn khi cả 3 cầu thủ tấn công mang về tổng cộng đến 43 điểm trong vòng này. Ảnh: FPL.

Thậm chí, nếu dùng chip Triple Captain, loại chip đặc biệt với số dùng sử dụng giới hạn trong một mùa giải FPL, một số người chơi đã có những bước tiến rất lớn trên BXH toàn cầu khi bỏ túi đến 69 điểm.

Không chỉ Bruno, người hâm mộ MU cũng có một vòng đấu thắng lớn khi Bryan Mbeumo (một bàn và kiến tạo) cùng Matheus Cunha (2 kiến tạo) mang về thêm 20 điểm. Tổng cộng, chỉ 3 cầu thủ trên hàng công Quỷ đỏ đã mang về đến 43 điểm trong vòng này.

Theo thống kê, kể từ khi Ruben Amorim rời đi, Bruno Fernandes đã lột xác ngoạn mục và trở thành tài sản đáng giá nhất trong FPL khi kiếm về tổng cộng 161 điểm, nhiều hơn Haaland, cầu thủ đắt giá nhất với 15,5 triệu bảng, tới 64 điểm trong cùng kỳ.

Cũng theo bảng xếp hạng này, BTC FPL đã gợi ý một cái tên rất thú vị là Morgan Gibbs-White. Với mức giá phải bỏ ra chỉ là 7,9 triệu bảng, tiền vệ tấn công này đã mang vê 131 điểm chỉ sau 19 trận đấu.

Ở vòng này, Gibbs-White đã không phụ sự kỳ vọng khi mang về cho các HLV sử dụng mình 13 điểm với một bàn thắng và kiến tạo, cùng 3 điểm bonus từ hệ thống.

Với mức giá khá thấp nếu so với những siêu sao như Haaland, rõ ràng tiền vệ người Anh này sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc với những người chơi còn dư ngân sách trong đội hình.

Hàng loạt cầu thủ tấn công bùng nổ

Đây cũng là một vòng đấu đáng chú ý đối với các cầu thủ được dùng chip Captain, khi cả 6 cầu thủ hàng đầu trong danh sách này đều ghi bàn.

Mọi chuyện bắt đầu với Erling Haaland (15,5 triệu bảng) tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng của mình trước Crystal Palace.

Trước đối thủ đã từng mang về đến 64 điểm sau 6 lần ra sân, chân sút người Na Uy tiếp tục tỏa sáng khi ghi hai bàn và giành được điểm thưởng tối đa trong chiến thắng 4-1 của Manchester City tại Selhurst Park.

Sau đó, bộ đôi Cole Palmer (9,6 triệu bảng) và Joao Pedro (7,6 triệu bảng) của Chelsea tiếp tục khởi đầu ấn tượng trong mùa giải khi đội bóng của Xabi Alonso đánh bại Brighton & Hove Albion với tỷ số 4-3.

Palmer ghi bàn để kết thúc trận đấu với 7 điểm, trong khi Joao Pedro có một trận đấu đầy biến động, ghi bàn và kiến ​​tạo, nhưng một bàn phản lưới nhà không may đã khiến tổng điểm của anh giảm xuống còn 9.

Alexander Isak, tiền đạo được lựa chọn nhiều thứ 4 trong danh sách các tiền đạo ở FPL, cũng mang về 8 điểm cho các HLV đã lựa chọn anh trong đội hình.

Một trong những bất ngờ lớn nhất vòng đấu là sự bùng nổ đến từ cặp đôi hậu vệ biên Amar Dedic và Lewis Hall của Newcastle trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Những cầu thủ được dùng chip Captain nhiều nhất tại vòng 2 đều ghi bàn để mang về điểm số cho các HLV. Ảnh: @FPLUpdates_Tips.

Cụ thể, bộ đôi hậu vệ cánh này đã mang về đến 22 điểm trong vòng đấu này. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu nhất về tác động từ việc FPL ở mùa giải này đã điều chỉnh hệ thống điểm thưởng (Bonus Point System - BPS) nhằm cân bằng hơn giữa các vị trí trên sân.

Sau nhiều ý kiến phản hồi ở mùa trước, cơ chế tính điểm DEFCON dành cho các đóng góp phòng ngự được giữ nguyên, nhưng cách phân bổ điểm thưởng sẽ thay đổi để hạn chế việc một cầu thủ cùng lúc hưởng lợi từ cả DEFCON và BPS.

Nhờ những điều chỉnh này, các hậu vệ biên cùng những cầu thủ có thiên hướng tấn công được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong FPL.

Theo đánh giá từ nhiều người chơi hàng đầu thế giới, sự thay đổi này có thể sẽ là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng đội hình.

Đặc biệt, Lewis Hall, với mức giá chỉ 5 triệu bảng, được kỳ vọng sẽ là cầu thủ được săn đón nhất trong game.

Mới chỉ 21 tuổi, nhưng hậu vệ này là cái tên hiếm hoi được chính đội bóng chủ quản xây dựng bệ phóng. Thậm chí, huấn luyện viên Matthias Jaissle còn hứa hẹn trao cho Hall một vai trò trong ban lãnh đạo đội bóng nhằm thuyết phục anh cam kết tương lai lâu dài tại St James' Park.

Đây được xem là nỗ lực cao nhất của Newcastle nhằm xoay chuyển ý định đầu quân cho MU của hậu vệ sinh năm 2004.

Do đó, với việc cơ chế tính điểm mới được ưu ái cho các hậu vệ tấn công, Lewis Hall sẽ là cái tên đặc biệt được chú ý trong các vòng đấu sắp tới.