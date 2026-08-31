Bao giờ người dùng có thể mua iPhone 18 Pro?

Apple có thể lùi lịch đặt trước iPhone 18 Pro sang ngày 12/9, thay vì 11/9 như thường lệ, vì đây là ngày kỷ niệm 25 năm sự kiện 11/9 tại Mỹ.

iPhone 18 có thể được mở bán trễ hơn thường lệ một ngày. Ảnh: Foundry.

Apple đã xác nhận sự kiện ra mắt iPhone mới sẽ diễn ra vào ngày 9/9 (theo giờ Mỹ, rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam). Hãng được kỳ vọng giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Theo thông lệ, Apple thường mở đặt trước iPhone vào thứ sáu ngay sau sự kiện và bắt đầu giao máy một tuần sau đó.

Nếu giữ lịch quen thuộc, Apple sẽ mở đặt trước vào ngày 11/9. Tuy nhiên, đây cũng chính là ngày kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ. Theo Macworld, Apple dự kiến lùi thời điểm mở đặt trước sang thứ bảy, ngày 12/9.

Đây không phải lần đầu Apple thay đổi lịch vì ngày 11/9. Năm 2015, iPhone 6s và iPhone 6s Plus cũng được giới thiệu vào tháng 9 và đáng lẽ mở đặt trước vào thứ sáu, 11/9. Tuy nhiên, Apple khi đó đã chuyển sang thứ bảy ngày 12/9.

9to5Mac cho rằng việc năm nay ngày đặt hàng rơi đúng 11/9, cộng với dấu mốc 25 năm, khiến khả năng Apple lặp lại cách làm này càng rõ hơn.

Bên cạnh đó, thời điểm mở bán cũng có thể thay đổi. Macworld cho biết Apple có thể mở hệ thống đặt hàng từ 0h ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương, thay vì 5h sáng như lịch thường thấy. Tuy nhiên, 9to5Mac lưu ý rằng thông tin cụ thể về giờ mở bán chưa chắc chắn, bởi nguồn tin này từng đưa sai ngày phát hành iPhone 17e trước đó.

Nếu lịch trình trên chính xác, người dùng sẽ phải chờ thêm một ngày để đặt iPhone 18 Pro. Dù vậy, việc mở đặt trước muộn không nhất thiết đồng nghĩa thời điểm nhận máy cũng bị lùi. Apple nhiều khả năng vẫn duy trì khoảng cách một tuần giữa thời điểm đặt hàng và ngày sản phẩm chính thức đến tay người dùng, như cách hãng thường thực hiện với iPhone mới.

Tại Việt Nam, nguồn tin từ hệ thống bán lẻ cũng cho biết khách hàng sẽ nhận máy vào ngày 18/9, tức là còn trước cả người dùng Mỹ vì chênh lệch múi giờ.

Điểm đáng chú ý khác là iPhone màn hình gập có thể không đi cùng lịch bán với dòng Pro. Đợt đặt trước này dự kiến áp dụng cho iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và bất kỳ sản phẩm bất ngờ nào khác Apple có thể giới thiệu.

Một số báo cáo cho rằng mẫu máy gập có thể được hãng mở đặt trước muộn hơn, thậm chí đến cuối tháng 9. Nếu đúng, Apple có thể giới thiệu nhiều mẫu iPhone tại cùng một sự kiện nhưng chia thành các đợt bán khác nhau.

Tình huống tương tự từng xảy ra vào năm 2020, khi iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max được bán ra muộn hơn iPhone 12 và iPhone 12 Pro do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Apple cũng từng trì hoãn iPhone X vào năm 2017 tới gần nửa năm vì các vấn đề sản xuất đối với mẫu iPhone thế hệ mới.

Dù vậy, lịch đặt trước chính thức chưa được công bố. Nếu Apple thực sự chuyển lịch sang thứ bảy, đây sẽ là một thay đổi nhỏ nhưng khá đáng chú ý đối với những người có thói quen canh giờ đặt iPhone mới ngay sau sự kiện ra mắt.