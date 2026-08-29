BYD ghi nhận lợi nhuận quý tăng trở lại sau hơn một năm

BYD ghi nhận lợi nhuận quý II tăng lần đầu tiên sau hơn một năm nhờ xuất khẩu tăng mạnh, giúp bù đắp phần nào đà suy yếu tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Hãng xe Trung Quốc BYD đạt lợi nhuận ròng 1,22 tỷ USD trong quý II/2026, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận theo quý tăng trưởng sau 4 quý liên tiếp suy giảm, đảo ngược mức giảm 55% trong quý trước.

BYD ghi nhận lợi nhuận quý tăng, tuy nhiên thấp hơn kỳ vọng

Kết quả này thấp hơn dự báo của Morgan Stanley, UBS, Citi, Deutsche Bank và CMBI. Các tổ chức này kỳ vọng lợi nhuận quý II tăng trung bình khoảng 48%. Doanh thu quý II đạt 28,96 tỷ USD , giảm 3,2% so với cùng kỳ, nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức giảm 12% trong quý I. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp doanh thu của hãng xe này suy giảm.

BYD đạt lợi nhuận ròng 1,22 tỷ USD trong quý II/2026, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận theo quý tăng trưởng sau 4 quý liên tiếp suy giảm, tuy nhiên mức tăng này thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường.

Sự trái chiều giữa lợi nhuận và doanh thu phản ánh cơ cấu doanh số được cải thiện nhờ thị trường nước ngoài. Biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm tăng lên 18,85%, từ 18,01% cùng kỳ năm ngoái. Theo Reuters, lượng xe xuất khẩu của BYD tăng 71% trong nửa đầu năm, lên hơn 790.000 xe, chiếm khoảng 44% tổng doanh số.

Thương hiệu này đang đẩy mạnh mở rộng tại châu Âu và Đông Nam Á nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Vào tháng trước, hãng cũng ra mắt một mẫu xe điện giá rẻ BYD Racco tại Nhật Bản, tiến vào phân khúc Kei car phổ biến tại nước này.

Xuất khẩu là động lực phát triển của các hãng xe Trung Quốc

Mảng kinh doanh nước ngoài hiện đóng góp 53% tổng doanh thu, với biên lợi nhuận gộp đạt 22%, tăng 1,9%. Doanh thu tăng 34%, nhanh hơn mức tăng 31% của chi phí hoạt động. Mức thuế quan cao hơn tại một số quốc gia cùng chi phí marketing và R&D gia tăng có thể hạn chế mức tăng lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu.

Kết quả của BYD phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, khi xuất khẩu ngày càng hỗ trợ lợi nhuận. Thị trường nội địa đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh giá khốc liệt và nhu cầu yếu.

Tại thị trường nội địa, BYD tiếp tục đối mặt với cạnh tranh giá khốc liệt và nhu cầu yếu, trong bối cảnh các chương trình trợ cấp đổi xe giảm, thị trường bất động sản suy thoái và người tiêu dùng lo ngại về thu nhập, việc làm.

Kết quả của BYD phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, khi xuất khẩu ngày càng hỗ trợ lợi nhuận. Geely Auto ghi nhận lợi nhuận cốt lõi nửa đầu năm tăng 46% lên 1,44 tỷ USD , trong khi SAIC Motor đạt 1,17 tỷ USD , tăng 72%.