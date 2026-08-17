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Xe Ôtô

Ngắm Defender Dakar lấy cảm hứng từ mẫu SUV chiến thắng Dakar Rally

  • Thứ hai, 17/8/2026 14:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Defender Dakar là phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Defender Dakar D7X-R, vốn được phát triển từ phiên bản hiệu năng cao Defender OCTA.

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Land Rover chính thức trở lại Dakar Rally 2026 với tư cách đội đua nhà máy cùng 3 chiếc Defender Dakar D7X-R. Ngay trong lần đầu tiên ra mắt, mẫu SUV địa hình này đã giành chiến thắng của hạng mục "Stock" tại chặng đua này.
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Nhằm kỷ niệm thành tích này, Land Rover đã chính thức ra mắt phiên bản đường phố của mẫu xe đua trên với tên gọi Defender Dakar. Mẫu SUV này được phát triển trên nền tảng Defender OCTA, tương tự như chiếc Defender Dakar D7X-R.
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Defender Dakar sở hữu ngoại thất tương tự mẫu xe đua với 2 tông màu vàng Dakar Sand và xanh Yanbu Turquoise, đi kèm gói ngoại thất hầm hố của D7X-R, bộ mâm forged 20 inch với lốp đa địa hình 35 inch.
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Xe cũng được bổ sung nhiều trang bị đậm chất rally như đèn phụ trợ trên nóc, nóc bằng kim loại, ống thở và nắp capo bằng sợi carbon, vòm bánh xe mở rộng với đinh tán lộ thiên, tấm bảo vệ gầm kim loại, tấm che cửa sau và chắn bùn đặc trưng.
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Nội thất được thiết kế theo cấu hình 2+2 với tùy chọn dây đai an toàn 4 điểm, không gian khoang sau để nón bảo hiểm, bánh dự phòng và máy bơm khí nén chuyên dụng.
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Vẫn sử dụng nền tảng của Defender OCTA, Defender Dakar không bị giới hạn hiệu năng vận hành như Defender Dakar D7X-R. Xe vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L, sản sinh công suất 635 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.
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Defender Dakar vừa được trưng bày tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering tại tuần lễ Monterey Car Week 2026. Thông tin chính thức về mẫu SUV đặc biệt này sẽ được tiết lộ tại chặng đua Dakar Rally 2027 tại Saudi Arabia.

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