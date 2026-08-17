Land Rover chính thức trở lại Dakar Rally 2026 với tư cách đội đua nhà máy cùng 3 chiếc Defender Dakar D7X-R. Ngay trong lần đầu tiên ra mắt, mẫu SUV địa hình này đã giành chiến thắng của hạng mục "Stock" tại chặng đua này.