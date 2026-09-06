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Xe Ôtô

Các hãng xe Mỹ hối thúc chính phủ nhanh chóng cấm xe Trung Quốc

  • Chủ nhật, 6/9/2026 11:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên minh các nhà sản xuất ôtô lớn tại Mỹ cảnh báo xe Trung Quốc có thể tạo ra rủi ro an ninh quốc gia và kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua lệnh cấm trước cuối năm.

Alliance for Automotive Innovation (AAI), tổ chức đại diện cho General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis và nhiều hãng xe lớn khác, đã kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua luật cấm phần mềm, phần cứng và xe Trung Quốc tiếp cận nước này.

Các hãng xe lớn tại Mỹ yêu cầu cấm xe Trung Quốc

CEO AAI John Bozzella cho rằng các hãng xe Trung Quốc đưa những mẫu xe được trợ giá cùng công nghệ kết nối ra toàn cầu. Dù chưa diễn ra tại Mỹ, ông cảnh báo quy mô của mối đe dọa đòi hỏi Washington phải hành động sớm.

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Tổ chức đại diện cho General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis và nhiều hãng xe lớn khác tại Mỹ đã kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua luật cấm phần mềm, phần cứng và xe Trung Quốc.

Vào tháng 7/2026, Ủy ban Thương mại Thượng viện đã thông qua dự luật nhằm siết chặt quy định ngăn các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ. Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin đề xuất, nhằm luật hóa các quy định thời chính quyền Joe Biden, theo đó gần như cấm hãng xe Trung Quốc bán hoặc sản xuất xe du lịch tại Mỹ.

Alliance for Automotive Innovation cũng đề xuất cấm Bộ Thương mại Mỹ cấp phép cho các hãng như BYD, Chery và SAIC Motor sản xuất, bán hoặc nhập khẩu xe kết nối tại Mỹ.

Dự luật cấm xe Trung Quốc liệu có khả thi?

Tuy nhiên, dự luật đang vấp phải một số vấn đề. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Ted Cruz cho biết điều khoản cấm các công ty có hơn 15% vốn thuộc sở hữu của thực thể Trung Quốc có thể khiến Mercedes-Benz bị ảnh hưởng, do hãng có gần 20% khoản đầu tư thụ động từ quốc gia châu Á này.

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Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Ted Cruz cho biết điều khoản cấm các công ty có hơn 15% vốn thuộc sở hữu của thực thể Trung Quốc có thể khiến Mercedes-Benz bị ảnh hưởng khi kinh doanh tại Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phản đối nỗ lực này, cho rằng Bắc Kinh đã dỡ bỏ nhiều hạn chế với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và vẫn mở cửa cho các hãng xe quốc tế.

Trong khi đó, tác động của chính sách đã bắt đầu xuất hiện. Vào tháng 6/2026, Polestar cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump buộc hãng dừng bán xe tại Mỹ từ năm mẫu 2027. Polestar có trụ sở tại Thụy Điển nhưng thuộc sở hữu đa số của Geely Holding.

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Vào tháng 6/2026, Polestar cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump buộc hãng dừng bán xe tại Mỹ từ năm mẫu 2027. Polestar có trụ sở tại Thụy Điển nhưng thuộc sở hữu đa số của Geely Holding.

Các quy định không chỉ nhắm đến xe hoàn chỉnh mà còn bao gồm Bluetooth, Wi-Fi, kết nối mạng di động và một số công nghệ liên lạc vệ tinh. Washington lo ngại những hệ thống này có thể cho phép phương tiện thu thập dữ liệu nhạy cảm của người sử dụng tại Mỹ.

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