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Xe Ôtô

Cận cảnh siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore

  • Thứ sáu, 4/9/2026 16:59 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau hơn 15 năm, phối màu cờ Italy và tên gọi "Tricolore" của Lamborghini đã tái xuất trên siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore.

Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 1

Tại Monterey Car Week 2026, Lamborghini đã giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu siêu xe Temerario - chiếc Lamborghini Temerario Tricolore. Thiết kế này được chấp bút bởi Lamborghini Centro Stile và chương trình cá nhân hóa Ad Personam.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 2

Đây có thể được xem là phiên bản tiếp nối của siêu xe Lamborghini Gallardo Tricolore LP 550-2, ra mắt vào năm 2011 nhằm kỷ niệm 150 năm thống nhất của Italy. Chỉ có 150 chiếc được sản xuất với nhiều nâng cấp từ Gallardo Superleggera.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 3

Tương tự "đàn anh" ra mắt 15 năm trước, Lamborghini Temerario Tricolore sở hữu bộ tem "Tricolore" đặc trưng, vốn lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy và thường xuất hiện trên các phiên bản giới hạn của Lamborghini.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 4

Ngoài ra, ngoại thất của siêu xe này còn mang tông màu trắng Bianco Monocerus, trong khi phần thân dưới sở hữu phối màu xanh Blu Marinus Shiny. Các chi tiết như ốp gương chiếu hậu, tấm che động cơ... có màu đen Nero Noctis.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 5

Xe vẫn sử dụng bộ mâm Velador đa chấu được hoàn thiện màu đen Nero Noctis, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ Rosso.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 6

Thiết kế khí động học của siêu xe này cũng được phát triển lại hoàn toàn, giúp tối ưu hơn 118% so với Huracan Evo. Cụm ống xả kép của Huracan giờ đây được thay thế bằng cơ cấu đơn hình lục giác và đặt cao như Revuelto.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 7

Nội thất của Lamborghini Temerario Tricolore có màu chủ đạo đen Nero Ade được làm nổi bật bởi những đường chỉ khâu tương phản màu đỏ Rosso Alala, trong khi họa tiết hình lục giác xuyên suốt tạo nên sự kết nối thị giác với thiết kế ngoại thất.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 8

Các chi tiết từ bộ phận Ad Personam gồm hình dáng xe được cách điệu trên ốp trang trí khoang cabin phía sau, cùng dòng chữ "Tricolore" được thêu tỉ mỉ trên tapi cửa...
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 9

Lamborghini Temerario Tricolore vẫn sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Cơ cấu hybrid của xe bao gồm 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước và 1 trong cơ cấu V8 twin-turbo.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 10

Nhờ đó, mẫu xe hybrid này có sức mạnh tối đa 920 mã lực, giúp mẫu siêu xe HPEV của Lamborghini có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 11

Siêu xe này có nhiều chế độ lái như Città, Strada, Sport và Corsa. Kết hợp với các mức năng lượng khác nhau, người lái có đến 13 tổ hợp vận hành, trong khi chế độ thuần điện EV cho phép khả năng di chuyển tối đa 10 km.
Lamborghini Temerario Tricolore, Lamborghini, Temerario Tricolore, Lamborghini Temerario, Tricolore, siêu xe, hybrid, Monterey Car Week ảnh 12

Lamborghini Temerario Tricolore là một trong nhiều thiết kế được hãng ra mắt nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập bộ phận cá nhân hóa Ad Personam với số lượng không được công bố. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng.

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Thu Uyên

Ảnh: Lamborghini

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