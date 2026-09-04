Cận cảnh siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore

Lamborghini Temerario Tricolore là một trong nhiều thiết kế được hãng ra mắt nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập bộ phận cá nhân hóa Ad Personam với số lượng không được công bố. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng .