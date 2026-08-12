Cảnh sát Anh tịch thu dàn siêu xe 90 chiếc trị giá hàng chục triệu USD

Trong số 90 phương tiện bị thu giữ, có 15 xe bị tịch thu ngay lập tức theo các quy định mới, cho phép cảnh sát thu giữ mà không cần phải đưa ra cảnh báo trước. Chiến dịch tương tự được tổ chức vào năm ngoái chỉ ghi nhận 72 phương tiện bị tịch thu.