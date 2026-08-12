Cảnh sát Anh tịch thu dàn siêu xe 90 chiếc trị giá hàng chục triệu USD

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Cảnh sát Thủ đô London vừa thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm xử lý tình trạng lái xe nguy hiểm, không có bảo hiểm và các hành vi gây mất trật tự trên đường phố tại những khu vực giàu có bậc nhất của thủ đô nước Anh.
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Tổng cộng, cảnh sát đã tịch thu 90 phương tiện với tổng giá trị vượt 8 triệu Bảng (10,8 triệu USD), trở thành chiến dịch có số lượng và giá trị xe bị thu giữ lớn nhất trong vòng 5 năm triển khai hoạt động này.
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Cảnh sát nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch không chỉ nhằm vào các siêu xe. Hoạt động này tập trung xử lý các tài xế không có bảo hiểm, lái xe nguy hiểm hoặc sử dụng phương tiện để thực hiện các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.
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Một tài xế không có bảo hiểm bị phát hiện mang theo 5.500 Bảng (7.400 USD) và bị bắt với cáo buộc liên quan đến ma túy. Một đối tượng khác bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy 19 thẻ ngân hàng mang tên người khác cùng hơn 2.500 Bảng (3.350 USD) tiền mặt.
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Nổi bật nhất là siêu xe Ferrari Monza SP2 với giá trị lên đến hơn 5 triệu USD. Theo cảnh sát, chiếc xe chỉ mới có mặt tại Anh được 1 ngày trước khi bị dừng kiểm tra.
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Điều đáng chú ý là tài xế được cho là mới điều khiển chiếc Ferrari Monza SP2 chưa đầy 30 phút nhưng chỉ sở hữu giấy phép lái xe tạm thời (provisional licence) và không có bảo hiểm, khiến phương tiện ngay lập tức bị tịch thu.
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Lamborghini Revuelto là mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu đến từ Italy. Sở hữu cấu hình hybrid, cỗ máy tốc độ này có thể sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực. Mức giá bán lại trên thị trường xe cũ của Revuelto vào khoảng 660.000 USD.
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Ferrari 812 Superfast từng là mẫu xe đầu bảng, thay thế cho F12berlinetta. Với động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, siêu xe này có công suất tối đa 800 mã lực. Mức giá bán lại của 812 Superfast là hơn 350.000 USD.
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Ferrari Purosangue là mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu, tuy nhiên vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L mạnh 725 mã lực. Trên thị trường thứ cấp, xe có giá trung bình khoảng 450.000 USD.
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Porsche 911 GT3 thế hệ 992.1 ra mắt lần đầu vào tháng 2/2021. Tương tự các phiên bản GT3 trước đây, xe sở hữu các công nghệ từ nhiều mẫu xe đua 911 chuyên nghiệp. Mức giá trung bình của chiếc Porsche 911 GT3 này khoảng 265.000 USD.
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McLaren 600LT là bản nâng cấp của dòng xe thể thao 570S. Xe được bổ sung gói khí động học "đuôi dài" với cánh gió cỡ lớn, nhiều chi tiết bằng sợi carbon và động cơ được nâng công suất lên 600 mã lực và có giá hiện tại khoảng 189.000 USD.
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Rolls-Royce Wraith là mẫu coupe siêu sang đến từ Anh Quốc. Xe sử dụng động cơ V12 twin-turbo 6.6L, sản sinh công suất tối đa 632 mã lực. Dòng xe này đã được thay thế bằng mẫu EV Rolls-Royce Spectre, và có giá bán lại khoảng 138.000 USD.
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Bentley Continental GTC thế hệ thứ hai được trang bị tùy chọn động cơ V8 twin-turbo 4.0L hoặc động cơ W12 twin-turbo 6.0L. Hiện tại, mức giá bán lại của mẫu xe grand tourer mui trần này chỉ khoảng 73.000 USD.
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BMW M3 là mẫu sedan hiệu năng cao với nhiều thay đổi về thiết kế lẫn hiệu suất vận hành so với 3 Series. Mức giá của dòng BMW M3 F80 rơi vào khoảng 52.000 USD.
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Biến thể BMW X3 M lần đầu tiên ra mắt là trên thế hệ thứ 3 của mẫu SUV cỡ nhỏ này. Sau hơn 7 năm ra mắt, mức giá bán lại trung bình của mẫu SUV này vào khoảng 47.000 USD.
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Mercedes-AMG GLS 63 là bản hiệu suất cao của mẫu SUV cỡ lớn Mercedes-Benz GLS. Chiếc xe này còn được nâng cấp thêm gói khí động học từ hãng độ Brabus.
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Tương tự BMW X3 M, Mercedes-AMG GLC 63 cũng là một mẫu SUV cỡ nhỏ hiệu năng cao. Hiện tại, xe được rao bán tại các đại lý khoảng 48.000 USD.
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Land Rover Range Rover Sport là mẫu SUV mang phong cách thể thao, thuộc cùng phân khúc với Mercedes-Benz GLE hay BMW X5. Tại Anh, xe có giá khởi điểm từ 105.000 USD.
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Land Rover Defender là mẫu SUV mang phong cách địa hình, được thiết kế dựa theo dòng Defender trong quá khứ. Xe có giá từ 87.000 USD cho phiên bản Defender 110.
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Toyota Land Cruiser 70 Series là một trong những dòng xe lâu đời và vẫn còn sản xuất cho đến ngày nay. Rất có thể chiếc bán tải này đã được vận chuyển từ Trung Đông.
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Trong số 90 phương tiện bị thu giữ, có 15 xe bị tịch thu ngay lập tức theo các quy định mới, cho phép cảnh sát thu giữ mà không cần phải đưa ra cảnh báo trước. Chiến dịch tương tự được tổ chức vào năm ngoái chỉ ghi nhận 72 phương tiện bị tịch thu.
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Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 đến 9/8 tại các khu vực Hyde Park, Kensington và Chelsea. Vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở rằng việc điều khiển phương tiện đúng quy định, có đầy đủ giấy phép và bảo hiểm là yêu cầu bắt buộc, bất kể giá trị của chiếc xe lớn đến đâu.
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