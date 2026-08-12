Cận tháng Ngâu, ôtô đời cũ giảm giá cả trăm triệu đồng

Nhiều mẫu xe của các thương hiệu Nhật Bản, Trung Quốc sản xuất trong năm 2025 hoặc sớm hơn được khuyến mại giảm giá cả trăm triệu đồng.

Khi thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị bước sang tháng Ngâu, nhiều hãng bắt đầu tung ra loạt ưu đãi giảm giá khá lớn cho loạt xe đang bán.

Bên cạnh những ưu đãi vài chục triệu đồng khá phổ biến trên thị trường, không ít dòng ôtô đời cũ đang nhận khuyến mại đến cả trăm triệu đồng để nhanh chóng "dọn kho" cho xe đời mới.

Subaru Forester giảm 360 triệu đồng

Đầu tháng 11 năm ngoái, Subaru Forester thế hệ mới trình làng khách Việt, chuyển sang nhập Nhật thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ C có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng .

Dù xe mới đã ra mắt khá lâu, nhiều đại lý Subaru tại Việt Nam vẫn chưa thể "dọn kho" hết lượng Forester nhập Thái còn tồn.

Subaru Forester vẫn còn tồn một lượng xe nhập Thái ở đại lý. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 8, khách Việt chọn mua Forester 2.0 iS EyeSight sẽ được ưu đãi tiền mặt 360 triệu đồng, cùng với bộ quà tặng phụ kiện chính hãng.

Sau ưu đãi, phiên bản cao cấp nhất trong dòng Subaru Forester đời cũ có giá 839 triệu đồng. Mức giá này đã về mức tương đồng các đối thủ SUV cỡ C của Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí ngang giá vài mẫu SUV cỡ B/B+ như Honda HR-V e:HEV RS (835 triệu đồng) hay Toyota Corolla Cross (từ 820 triệu đồng).

Suzuki Jimny giảm đến 120 triệu đồng

Ra mắt khách Việt lần đầu vào tháng 4/2024, Suzuki Jimny có giá 789 triệu đồng và được xem là một mẫu "xe chơi" địa hình không dành cho số đông.

Nguồn gốc nhập khẩu Nhật Bản, giá bán cao, trang bị cơ bản ở mức đủ dùng và tập trung nhiều vào mục đích dã ngoại là những yếu tố khiến Suzuki Jimny không thể trở thành mẫu xe chủ lực doanh số. Sau 7 tháng đầu năm, Suzuki Jimny bán được 187 xe cho khách Việt, tạm thời là ôtô du lịch bán chậm nhất của thương hiệu.

Suzuki Jimny nhận ưu đãi lớn trong tháng 8. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 8, hãng xe Nhật Bản thông báo áp dụng chương trình ưu đãi cho Suzuki Jimny, bao gồm 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng 6,5 năm. Chương trình này chỉ áp dụng cho Suzuki Jimny có số VIN 2024, tổng giá trị khuyến mại quy đổi 120 triệu đồng.

Như vậy sau ưu đãi, khách Việt có thể sở hữu mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ với giá từ 669 triệu đồng.

Cùng với Suzuki Jimny, mẫu SUV hybrid cỡ A Suzuki Fronx cũng được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng cho số xe mang số VIN 2025. Với ưu đãi này, 2 phiên bản GL và GLX của Suzuki Fronx có cùng giá trị khuyến mại quy đổi 70 triệu đồng.

Ôtô điện của BYD tặng tiền mặt, phụ kiện

Chương trình ưu đãi BYD áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm tại Việt Nam đã triển khai từ tháng trước và sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Trong số các xe được ưu đãi, BYD Seal 5, BYD Atto 2 cùng với BYD Han và BYD Sealion 8 được khuyến mại lớn hơn cho các xe mang số VIN 2025.

Cụ thể, BYD Seal 5 Premium MY 2025 nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương xấp xỉ 70 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn được tặng một thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD cùng một thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L chính hãng, tổng giá trị 11,5 triệu đồng.

Như vậy, mẫu sedan cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV nhận khuyến mại với tổng giá trị quy đổi 81,1 triệu đồng.

Xe điện BYD đời 2025 được ưu đãi cao hơn các xe MY 2026. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, các xe BYD Atto 2 Premium MY 2025 màu xám được nhận giảm giá tiền mặt 30 triệu đồng, một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng, một bộ sạc treo tường BYD, một thiết bị sạc cầm tay và một thiết bị chuyển đổi V2L chính hãng, cùng với một thảm sàn.

Tổng giá trị khuyến mại quy đổi cho BYD Atto 2 Premium MY 2025 màu xám là gần 70,2 triệu đồng. Các màu còn lại của xe không có ưu đãi tiền mặt, kéo giá trị khuyến mại quy đổi về mức 40,2 triệu đồng.

Với các xe BYD Han EV và BYD Sealion 8 sản xuất trong năm 2025, khách Việt ngoài các ưu đãi kể trên còn được tặng thêm BYD App trị giá 14,9 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mại cho BYD Han EV ở mức 85,5 triệu đồng, trong khi khách Việt mua BYD Sealion 8 MY 2025 sẽ nhận tổng ưu đãi 88,7 triệu đồng.

Loạt xe MG đời cũ xả kho

Hãng xe MG thuộc tập đoàn SAIC Motor có thể xem là thương hiệu ôtô Trung Quốc có lịch sử gắn bó khá dài với thị trường Việt Nam.

Trong tháng 8, hãng tung ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất, bên cạnh hỗ trợ lãi vay 12 tháng cho gần như toàn bộ ôtô đang kinh doanh tại Việt Nam.

MG G50 bản 1.5T AT Lux là mẫu xe nhận giá trị khuyến mại cao nhất, quy đổi ở mức 110 triệu đồng. MG5 bản 1.5 STD có tổng giá trị khuyến mại quy đổi 57 triệu đồng, bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ 24 triệu đồng và hỗ trợ lãi vay tương đương 33 triệu đồng.

MG G50 nhận ưu đãi lớn nhất trong đợt "xả kho" của thương hiệu ôtô Trung Quốc. Ảnh: Đan Thanh.

Các dòng xe còn lại của MG như MG ZS, MG HS và các phiên bản thấp hơn của MG G50 nhận ưu đãi với giá trị khuyến mại quy đổi 62-106 triệu đồng.

Tất cả xe MG nhận khuyến mại trong tháng 8 đều sản xuất trong năm 2025. Chương trình này do vậy có thể xem là nỗ lực "dọn kho" của thương hiệu ôtô Trung Quốc MG trước khi tháng Ngâu bắt đầu trong ít ngày tới.