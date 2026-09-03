Tesla Cybercab chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành thực tế, nhưng phía trước mẫu robotaxi này vẫn là hàng loạt thách thức về công nghệ, an toàn và hành lang pháp lý.

Tesla sẽ tổ chức sự kiện triển khai thương mại Tesla Cybercab tại Austin, Texas (Mỹ) trong tuần này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch thương mại hóa dịch vụ robotaxi. Tuy nhiên, mẫu xe tự hành này vẫn đứng trước nhiều câu hỏi về pháp lý và an toàn.

Lễ triển khai thương mại Tesla Cybercab được giữ kín

Tesla đã mời một số hành khách từng sử dụng dịch vụ robotaxi hiện tại của hãng, vốn sử dụng Model Y, tham gia sự kiện "Cybercab Launch Event". Hãng đồng thời quảng bá chương trình với tên gọi "Exclusive Access: Cybercab" trên mạng xã hội X và gửi lời mời tới một số khách được lựa chọn.

Tesla Cybercab là mẫu xe 2 chỗ ngồi với cửa mở kiểu cánh bướm, không được trang bị vô lăng hay bàn đạp. Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu được phát triển hoàn toàn với mục đích vận hành không người lái.

Tuy nhiên, Tesla chưa công bố thời gian cụ thể cũng như nội dung chi tiết của sự kiện. Hãng thường livestream những sự kiện quan trọng, nhưng chưa xác nhận liệu sự kiện Cybercab tại Austin có được phát trực tiếp hay không.

Tesla đã bắt đầu sản xuất một số Cybercab từ tháng 4/2026 và đưa xe chạy thử trên đường công cộng. Hãng có kế hoạch ban đầu cho nhân viên sử dụng Cybercab trên đường phố, trước khi tích hợp mẫu xe này vào dịch vụ robotaxi tại Austin chỉ vài ngày sau đó.

Cybercab lần đầu được Tesla giới thiệu khoảng 2 năm trước tại sự kiện "We, Robot" ở trường quay Warner Bros (California). Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trở thành một phần trong đội xe robotaxi còn khá non trẻ của Tesla.

Dù đã bắt đầu sản xuất và thử nghiệm, Tesla vẫn chưa công bố liệu Cybercab đã nhận được đầy đủ phê duyệt từ các cơ quan quản lý hay chưa. Hãng cũng chưa xác nhận mẫu xe có đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn an toàn liên bang để vận hành dịch vụ thương mại hay không.

Những thách thức nào đang chờ robotaxi Tesla Cybercab?

Hệ thống Full Self-Driving (FSD) hiện tại của Tesla vẫn yêu cầu người lái liên tục giám sát phương tiện. Công nghệ này đã trở thành đối tượng của nhiều cuộc điều tra cấp liên bang và các vụ kiện sau một số vụ va chạm cũng như hành vi vi phạm giao thông.

Những câu hỏi về an toàn đặc biệt đáng chú ý khi Tesla đang đưa Cybercab vào thực tế. Công nghệ Full Self-Driving (FSD) hiện tại của Tesla vẫn yêu cầu người lái phải liên tục giám sát phương tiện.

Trong khi đó, Cybercab được phát triển để vận hành mà không cần người giám sát. Điều này đồng nghĩa hệ thống tự hành phải đảm nhiệm hoàn toàn các nhiệm vụ như nhận biết môi trường, đưa ra quyết định và xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Tesla khẳng định công nghệ FSD của hãng hiện an toàn hơn tới 10 lần so với người lái. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn gây tranh luận trong bối cảnh công nghệ tự hành của Tesla tiếp tục chịu sự giám sát từ các cơ quan quản lý.

Sự kiện Cybercab tại Austin vì vậy không chỉ là màn ra mắt một mẫu xe mới, mà còn được xem là phép thử quan trọng đối với tham vọng đưa công nghệ tự hành trở thành một trụ cột kinh doanh mới của Tesla.

Với Cybercab, Tesla đang đặt cược vào một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác so với việc bán xe điện. Nếu có thể đưa mẫu robotaxi này vào vận hành thương mại an toàn và hợp pháp, Tesla sẽ có cơ sở để mở rộng mạng lưới xe tự hành. Ngược lại, những rào cản về pháp lý và an toàn có thể khiến tham vọng robotaxi của tỷ phú Elon Musk tiếp tục mất thêm thời gian để trở thành hiện thực.