Taxi không người lái của Tesla chuẩn bị chở khách

Sau thời gian dài tung ra bản concept, những chiếc taxi không người lái của Tesla - Tesla Cybercab dường như sắp đi vào hoạt động.

Sau gần 2 năm kể từ thời điểm ra mắt concept xe tự hành Cybercab, Tesla được cho là đang chuẩn bị triển khai dịch vụ chở khách thực tế tại khu vực Austin, bang Texas, Mỹ. Mẫu xe chạy điện mới sẽ được bổ sung trực tiếp vào đội xe robotaxi hiện có của hãng.

Trước đó, hãng xe điện Mỹ đã tiến hành chạy thử nghiệm Cybercab trên các tuyến đường công cộng nhưng chưa từng chở hành khách bên ngoài. Vào tháng trước, tập đoàn này mới bắt đầu cho phép nhân viên trải nghiệm các chuyến đi bằng Cybercab trên các tuyến đường nội bộ gần trụ sở chính tại Austin.

Nguồn tin được tờ Carscoops đăng tải cho biết dịch vụ chở khách công cộng bằng Cybercab dự kiến sẽ khởi động ngay trong tháng này. Để chuẩn bị cho giấy phép vận hành thương mại, Tesla đã hoàn tất khóa huấn luyện xử lý tình huống khẩn cấp liên quan đến Cybercab dành cho lực lượng ứng phó nhanh tại Austin.

Tuần này, Tesla đã phát đi thông báo úp mở về sự kiện ra mắt Cybercab bằng một chương trình ưu đãi dành cho người dùng dịch vụ robotaxi tại Austin. Theo đó, hành khách sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian từ nay đến hết 23/8 sẽ có cơ hội nhận vé tham dự sự kiện ra mắt.

Taxi không người lái của Tesla sắp đón khách. Ảnh: Tesla.

Dù việc đưa Cybercab vào khai thác đánh dấu bước tiến mới, quy mô mạng lưới robotaxi của hãng trên thực tế vẫn ở mức khá khiêm tốn so với những cam kết trước đây từ Tổng giám đốc điều hành Elon Musk.

Cụ thể, hệ thống robotaxi tại Austin hiện chỉ duy trì khoảng 186 chiếc Model Y đăng ký vận hành. Hoạt động lắp ráp Cybercab đã khởi động tại Texas từ tháng 7/2026, nhưng năng lực sản xuất hàng loạt dự kiến chỉ có thể đạt đỉnh trong năm tới.

Cấu hình chính thức của lô xe đưa vào thương mại hóa sẽ sớm được công bố khi dịch vụ chính thức đi vào vận hành.