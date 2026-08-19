Tesla Cybercab bản thương mại sẽ ra mắt trong tháng 8?

Tesla Cybercab phiên bản không trang bị vô lăng và bàn đạp ga thắng sẽ được triển khai ngay trong tháng 8/2026, với những chuyến đi đầu tiên dành cho nhân viên công ty.

Tesla đang tiến gần thêm một bước tới tham vọng thương mại hóa dịch vụ robotaxi khi hãng được cho là chuẩn bị triển khai mẫu xe tự hành Tesla Cybercab ngay trong tháng 8/2026. Giai đoạn đầu của quá trình này sẽ bắt đầu tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ), với những chuyến đi dành cho chính nhân viên của công ty trước khi mở rộng sang dịch vụ gọi xe tự hành.

Tesla Cybercab sắp được đưa vào dịch vụ robotaxi?

Theo The Information, Tesla đã thông báo nội bộ rằng hãng đang chuẩn bị cho đợt ra mắt Cybercab trên đường công cộng tại Austin sớm nhất trong tháng này. Đây sẽ là cột mốc quan trọng đối với chiến lược xe tự lái của hãng xe điện Mỹ.

Với phiên bản concept ra mắt vào tháng 10/2024, mẫu xe điện "không vô lăng, không bàn đạp ga thắng" Tesla Cybercab sắp được đưa vào khai thác dịch vụ robotaxi tại bang Texas, Mỹ.

Cybercab là mẫu xe được Tesla phát triển dành riêng cho dịch vụ robotaxi. Khác với ôtô truyền thống, phương tiện này hoàn toàn không có vô lăng hay bàn đạp ga và phanh, bởi mọi thao tác điều khiển đều do hệ thống lái tự động đảm nhiệm. Tesla kỳ vọng Cybercab sẽ trở thành nền tảng cốt lõi cho mạng lưới gọi xe tự hành mà hãng dự định triển khai trong tương lai.

Theo kế hoạch, Tesla sẽ trước tiên cung cấp các chuyến đi bằng Cybercab cho nhân viên trên các tuyến đường công cộng tại Austin. Chỉ vài ngày sau đó, những chiếc xe này sẽ được tích hợp vào dịch vụ robotaxi của công ty tại thành phố này.

Tesla Cybercab hiện thức hóa tham vọng của ông Elon Musk

Trước thời điểm ra mắt, Tesla đã thực hiện hàng loạt bước chuẩn bị. Trong vài tuần gần đây, hãng tiến hành chạy thử xe, tổ chức các chuyến đi thử dành cho nhân viên trên đường nội bộ và phối hợp huấn luyện với lực lượng ứng cứu khẩn cấp địa phương nhằm đảm bảo sẵn sàng cho quá trình vận hành thực tế.

Việc Cybercab tiến gần đến giai đoạn thương mại hóa diễn ra trong bối cảnh Tesla đang đặt cược lớn vào công nghệ lái tự động như động lực tăng trưởng dài hạn theo tầm nhìn của tỷ phú Elon Musk.

Tesla bắt đầu thử nghiệm phiên bản sản xuất của Cybercab trên đường công cộng từ tháng 6/2026. Trong khi đó, hoạt động sản xuất mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tăng tốc vào cuối năm nay, tạo tiền đề để hãng mở rộng quy mô đội xe robotaxi trong thời gian tới.

Việc Cybercab tiến gần đến giai đoạn thương mại hóa diễn ra trong bối cảnh Tesla đang đặt cược lớn vào công nghệ lái tự động như động lực tăng trưởng dài hạn. Nếu quá trình triển khai tại Austin thuận lợi, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng mạng lưới dịch vụ gọi xe không người lái quy mô lớn mà CEO Elon Musk nhiều lần đề cập trong những năm gần đây.