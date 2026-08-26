Cảnh giác với xu hướng 'khoe' địa điểm đã đi trên Google Maps

Google Maps Timeline bất ngờ thành xu hướng trên TikTok khi người dùng khoe hành trình cả năm. Nhưng phía sau những đường màu là dữ liệu vị trí đáng chú ý.

Người dùng chia sẻ hành trình di chuyển một năm trên TikTok. Ảnh: Nhật Tường.

Gần đây trên TikTok, nhiều người dùng đăng tải video khoe một bản đồ với những đường màu chạy ngoằn ngoèo qua nhiều tỉnh thành, thậm chí nhiều quốc gia. Màn hình đính kèm tổng số km đã di chuyển trong năm.

Những hình ảnh được tạo ra từ Google Maps Timeline. Tính năng vốn đã tồn tại nhiều năm nhưng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi để người dùng tổng kết hành trình cá nhân.

Google Maps Timeline được thiết kế để giúp người dùng nhớ lại những nơi từng đến, các tuyến đường và chuyến đi trong quá khứ. Phía sau những đường màu đó là một lượng dữ liệu vị trí được điện thoại ghi nhận trong thời gian dài.

Khi bật Timeline, Google Maps có thể tự động lưu các chuyến đi và địa điểm đã ghé trên thiết bị. Tính năng này hiện mặc định tắt và người dùng phải chủ động bật.

Thông qua Timeline, người dùng có thể hiển thị trực quan lịch trình cả năm, vốn khó để kể lại bằng vài câu. Nhiều người sử dụng như một dạng nhật ký hành trình, chia sẻ những nơi họ đến.

Tuy nhiên, người dùng cần luôn cho phép nền tảng lấy thông tin vị trí. Google cho biết khi Timeline được bật, vị trí chính xác của thiết bị sẽ được lưu thường xuyên, kể cả trong thời điểm các ứng dụng Google không được sử dụng.

Để bật Timeline, người dùng cần cho phép truy cập vị trí liên tục. Ảnh: Business Insider.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Timeline có thể liên quan đến mức tiêu thụ pin của thiết bị, bởi điện thoại phải thực hiện các hoạt động định vị và xử lý dữ liệu trong nền. Mức tiêu thụ còn phụ thuộc vào thiết bị, hệ điều hành và cách hệ thống quản lý hoạt động nền.

Thậm chí, nếu người dùng hoặc hệ điều hành hạn chế quá mức hoạt động nền để tiết kiệm pin, Timeline có thể ghi nhận hành trình không đầy đủ. Muốn dữ liệu hành trình hoàn thiện hơn, thiết bị phải được phép hoạt động đủ lâu trong nền.

Về mặt riêng tư, Google đã thay đổi cách lưu trữ Timeline để dữ liệu được lưu trên thiết bị thay vì mặc định nằm trên máy chủ. Người dùng vẫn có thể bật sao lưu lên đám mây.

Nhưng cùng lúc đó, người dùng lại đang biến chính dữ liệu vị trí này thành nội dung công khai trên mạng xã hội. Điều này có thể mang đến rủi ro lộ vị trí cá nhân như nhà ở, nơi làm việc.

Trong nghiên cứu của mình, Google từng mô tả phương pháp suy ra nhà và chỗ làm từ các điểm vị trí, dựa trên nơi người dùng thường xuất hiện vào ban đêm và trong giờ làm việc. Do đó, với dữ liệu đầy đủ, một người hoàn toàn có thể suy ra khu vực sống, hay nơi người khác hay đến.

Nếu muốn bắt trend, người dùng có thể cân nhắc che hoặc cắt những thông tin quá cụ thể như địa chỉ nhà, công ty, trường học hay các tuyến đường thường xuyên xuất hiện.

Một điều khác cần nhớ là Timeline không phải "camera hành trình". Dữ liệu vị trí có thể được chỉnh sửa và người dùng có thể xóa các thông tin đã lưu. Google cũng cung cấp công cụ để chỉnh sửa Timeline khi dữ liệu không chính xác.

Điều đó có nghĩa một đường màu trên bản đồ không phải lúc nào cũng phản ánh chân thực mọi bước chân. Dù vậy, sức hút của xu hướng này vẫn nằm ở khả năng diễn đạt một năm của mỗi người bằng dữ liệu vị trí.