CEO Arm: 'AI sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ung thư'

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CEO Arm Holdings, Rene Haas, giơ cao bộ xử lý trung tâm AGI của công ty trong một sự kiện ở San Francisco, California (Mỹ) vào tháng 3. Ảnh: Reuters.
"Tôi tin rằng trong thế hệ chúng ta, AI sẽ giúp chữa khỏi bệnh ung thư", Rene Haas, CEO hãng thiết kế chip Arm Holdings đưa ra dự đoán trong cuộc trả lời phóng vấn với BBC.
Theo Haas, AI không chỉ rút ngắn thời gian phát minh ra các loại thuốc mà còn giảm thời gian thử nghiệm chúng. "Tôi luôn nghĩ rằng ứng dụng đột phá của AI chính là lĩnh vực y tế", CEO Arm nhận định.
Tuy nhiên, Haas cho rằng cần một lượng sức mạnh tính toán khổng lồ để đạt được điều đó. Các chip cần thiết cho nghiên cứu ung thư bị các công ty AI thâu tóm khi họ xây dựng các trung tâm dữ liệu với công suất nhiều gigawatt.
"Hiện tại, nguồn lực khá hạn chế. Chúng ta cần thêm nhiều nhà máy sản xuất chip trước khi có thể đặt trung tâm dữ liệu trong không gian, tôi có thể khẳng định điều đó", ông nói. CEO Arm cho biết nhu cầu về chip và bộ nhớ của AI đang ở mức độ mà ngành công nghiệp bán dẫn chưa từng đáp ứng được trước đây.
Haas gia nhập công ty thiết kế chip của Anh vào năm 2013. Đến tháng 2/2022, ông trở thành CEO của Arm Holdings. Trước đó, Haas làm việc 7 năm tại Nvidia và giữ chức phó Chủ tịch mảng sản phẩm điện toán.
Trái với dự đoán lạc quan của Rene Haas, Business Insider cho rằng ngay cả khi không gặp phải trở ngại về chip, việc AI chữa khỏi ung thư trong vài năm tới vẫn còn xa vời.
Các nhà nghiên cứu y học cho rằng ung thư không phải là một bệnh duy nhất mà là tập hợp hơn 100 loại bệnh khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhân.
Mặc dù AI có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định mục tiêu và dự đoán cách thuốc có thể hoạt động, bằng chứng về tác động lâm sàng vẫn còn hạn chế. Sự đa dạng của các biến số trong mỗi cơ thể cũng khiến các mô hình AI khó có thể dự đoán một cách đáng tin cậy về cách một loại thuốc tiềm năng sẽ hoạt động ở người.
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