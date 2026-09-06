Cha đẻ ChatGPT vừa mở chiếc hộp Pandora của AI

GPT-6 Astra, mô hình lớn mới nhất của cha đẻ ChatGPT OpenAI, được đánh giá là bước nhảy vọt về năng lực máy tính trong các lĩnh vực như an ninh mạng hay công việc chuyên nghiệp.

Chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt GPT-5.6, OpenAI tiếp tục tạo bước đột phá lớn khi chính thức giới thiệu GPT-6 Astra vói lời khẳng định về một "bước nhảy vọt mang tính thế hệ về năng lực" trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công việc chuyên môn, kỹ thuật phần mềm, khoa học và sử dụng máy tính.

Đáng chú ý, cha đẻ ChatGPT lần đầu khẳng định đây là mô hình đánh dấu sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

"Tôi tin chúng ta đã đạt được AGI bằng chính mô hình này. Tôi nghĩ không phải là vô lý khi cảm thấy chúng ta đang ở trong kỷ nguyên AGI", chủ tịch OpenAI, Greg Brockman tuyên bố.

Khi máy tính hoàn toàn thay thế con người

AGI là viết tắt của Artificial General Intelligence (trí tuệ nhân tạo tổng quát). Đây là khái niệm chỉ một hệ thống AI có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ trí tuệ mà con người làm được.

Khác với AI hiện tại vốn chỉ giỏi trong từng lĩnh vực cụ thể như dịch thuật, viết code hay nhận diện hình ảnh, AGI được kỳ vọng có thể suy luận, học hỏi và giải quyết vấn đề linh hoạt như một người bình thường.

Theo ChatGPT, AGI có khả năng vượt trội hơn con người ở "gần như mọi công việc có giá trị kinh tế". Trong một bài đăng trên blog đầu năm 2024, CEO Sam Altman đã viết rất dài về AGI, đề cập đến những khả năng mới đáng kinh ngạc mà trí tuệ nhân tạo này có thể mang tới.

"Chúng ta có thể tưởng tượng một thế giới mà mọi người đều có quyền truy cập để yêu cầu sự trợ giúp ở những tác vụ cần sự nhận thức trí tuệ. Điều này cung cấp một nguồn nhân lực lớn cho sự khéo léo và sáng tạo của con người”, CEO OpenAI chia sẻ.

OpenAI khẳng định GPT-6 Astra là mô hình đánh dấu sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Ảnh: OpenAI.

Nếu các hệ thống AI có thể tự lý luận, nó sẽ cải thiện tính nhất quán trong các truy vấn cũng như nâng cao khả năng giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk ví von AGI như một "đấng toàn năng", nhưng cũng cảnh báo về cách huấn luyện công nghệ này.

"Phát triển một AGI gần giống như nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ toàn năng, với trí thông minh của Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nuôi dạy nó như thế nào", Musk nói.

Trong bài viết trên trang blog chính thức, OpenAI cho biết GPT-6 Astra là mô hình AI mạnh nhất mà công ty từng triển khai.

Thậm chí, startup này còn thừa nhận nếu GPT-6 Astra có các quyền truy cập phù hợp, công cụ này có thể tự phát hiện lỗ hổng bảo mật chưa từng biết, tự lên kế hoạch xây dựng cách khai thác để tấn công vào các hệ thống được bảo mật tốt mà không cần con người hướng dẫn.

Để hạn chế những sự cố có thể xảy ra như vụ hack Hugging Face cách đây không lâu, cha đẻ ChatGPT cho biết ban đầu sẽ cấp quyền truy cập ít hạn chế hơn cho một nhóm các chuyên gia phòng thủ đáng tin cậy, nhằm phục vụ các công việc như xác thực lỗ hổng, phân tích phần mềm độc hại và kỹ thuật phát hiện.

Mia Glaese, người đứng đầu các quy trình an toàn của OpenAI, cho biết cách tiếp cận giám sát mới của công ty sẽ bao gồm quy trình "leo thang và phản ứng nhanh 24/7" cho các rủi ro tiềm ẩn, với việc thông báo cho các nhà nghiên cứu chỉ trong vòng 30 phút.

Siêu AI nguy hiểm

AGI luôn là khát khao và thậm chí là "ám ảnh" Sam Altman. Đó cũng là lý do mà đồng nhà sáng lập OpenAI từng thành lập một dự án nội bộ có tên Q* nghiên cứu về AGI.

Cũng chính vì sự vượt trội tiềm năng của AGI mà đã xuất hiện nhiều lo ngại rằng Q* có thể đe dọa nhân loại. Đỉnh điểm là khi chính nội bộ OpenAI đã buộc Altman phải từ chức trong vụ việc gây chấn động giới công nghệ cuối năm 2023.

Theo Reuters, trước khi Altman bị sa thải khỏi công ty, một nhóm các nhà nghiên cứu đã gửi một lá thư chỉ trích tới hội đồng quản trị để thảo luận về một đột phá mới của dự án Q*.

Cụ thể, theo bức thư, AGI đã có thể giải quyết một số vấn đề toán học nhờ khả năng tính toán khổng lồ của nó.

Nguồn tin cho biết, mặc dù kỹ năng toán học của Q* vẫn còn "ở cấp độ học sinh tiểu học", nhưng mô hình này đã có thể "vượt qua môn toán cấp phổ thông".

So với con người, khả năng tự học của dự án này hoàn toàn vượt bởi nó cải tiến với tốc độ "hàng giờ".

Toán học được các nhà nghiên cứu coi là tiền đề cho việc tạo ra một hệ thống AI có tính sáng tạo. AI hiện đã đạt khả năng viết và dịch ngôn ngữ bằng cách dự đoán từ tiếp theo, dẫn đến việc nó có thể bịa ra một đáp án nào đó gần đúng.

Tuy nhiên, việc thành thạo số học, lĩnh vực chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất, cho thấy AI đã có thể có khả năng suy luận giống con người hơn. Các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tin rằng điều này có thể được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học mới.

Một mô hình AI có khả năng tự học và tự sửa sai như AGI sẽ là công cụ toàn năng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Ảnh: WSJ.

“Toán học là lý luận tượng trưng. Các mô hình ngôn ngữ theo truyền thống thực sự gặp khó khăn ở vấn đề đó bởi vì chúng không có lý luận logic, chúng chỉ có trực giác được đào tạo bởi các kỹ sư.

Nếu AI có khả năng suy luận một cách hợp lý về các khái niệm trừu tượng, điều mà hiện tại nó đang thực sự gặp khó khăn, thì đó là một bước nhảy vọt khá lớn”, Charles Higgins, đồng sáng lập của công ty khởi nghiệp đào tạo AI Tromero cho biết.

Chính tiềm năng quá lớn của dự án Q* đã khiến các nhà nghiên cứu, trong thư gửi hội đồng quản trị của OpenAI, nói rằng nó có thể gây ra mối đe dọa hủy diệt cho nhân loại.

Bên cạnh đó, họ cũng nêu lên mối lo ngại về việc “thương mại hóa quá mức” các khả năng của AI trước khi hiểu hết hậu quả mà chúng có thể mang lại.

Chỉ 3 năm sau những lời cảnh báo đó, chính OpenAI đã mở ra cánh cửa đến với kỷ nguyên AGI. Tuy nhiên, trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng cao về các mô hình AI có khả năng gây nguy hiểm nếu bị sử dụng sai cách, sự xuất hiện của AGI sẽ càng khiến hiểm họa này tệ hơn bao giờ hết.