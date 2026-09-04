Con số gây sốc về iPhone 18 Pro

Chi phí bộ nhớ trên iPhone 18 Pro đắt hơn 400% so với bản tiền nhiệm, người dùng không thể tránh khỏi viễn cảnh sản phẩm tăng giá.

Ảnh dựng các màu sắc của iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: Foundry.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu TrendForce, chi phí bộ nhớ cho iPhone 18 Pro phiên bản 256 GB đắt hơn gần 400% so với bản tiền nhiệm. Con số được ghi nhận vào quý III, thời điểm thiết bị sắp ra mắt thị trường.

Apple đã tăng giá nhiều sản phẩm vào tháng 6. Công ty thừa nhận cố gắng hết mức để trì hoãn việc tăng giá, song không còn lựa chọn khác.

iPhone không nằm trong đợt tăng giá thời điểm đó. Dù vậy, TrendForce dự đoán tình hình sẽ thay đổi khi iPhone 18 Pro có chi phí bộ nhớ tăng vọt.

"Tuy Apple nỗ lực đàm phán giảm giá linh kiện khác, khoản tiết kiệm này khó bù lại áp lực lên tổng chi phí nguyên vật liệu (BOM)... Khó tránh khỏi việc tăng giá bán lẻ khi chi phí phần cứng vẫn cao", báo cáo từ TrendForce nhấn mạnh.

Apple dự kiến không chuyển toàn bộ chi phí sang người dùng. Hãng phân tích cho rằng iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn khoảng 10-20% so với bản tiền nhiệm.

Nếu tăng giá quá cao, nhiều khách hàng trung thành có nguy cơ từ chối nâng cấp sản phẩm. TrendForce nhận định Táo khuyết không muốn đánh đổi sự tăng trưởng bền vững, chỉ ra bối cảnh kinh tế vĩ mô ảm đạm cũng khiến người dùng chi tiêu thận trọng hơn.

Thay vì chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí cho người dùng, Táo khuyết dự kiến tập trung cải thiện doanh thu mảng dịch vụ, gồm Apple Intelligence và gói thuê bao, để bù đắp chi phí phần cứng tăng.

Hãng phân tích ước tính giá khởi điểm của iPhone Ultra, smartphone màn hình gập đầu tiên từ Apple, vào khoảng 2.300 USD . Model với cấu hình cao nhất có thể vượt mốc 3.000 USD . Tính năng nổi bật trên sản phẩm đến từ công nghệ giảm nếp gấp màn hình.

iPhone Ultra được xem là điểm nhấn trong sự kiện sắp tới. Dù vậy, do lịch trình sản xuất tương đối muộn và sản lượng hạn chế, TrendForce dự đoán thiết bị sẽ chưa tác động lớn đến thị trường smartphone gập, thị phần năm 2026 chỉ khoảng 2%.

Các thông số đáng chú ý của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập. Ảnh: TrendForce.

Cuối cùng, TrendForce xác nhận chiến lược chia lịch trình ra mắt iPhone 18 thành 2 đợt. Trong tháng 9, Apple dự kiến trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Các model tiêu chuẩn sẽ xuất hiện vào quý I/2027.

Về phần cứng, iPhone 18 Pro dự kiến trang bị chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm, mang đến hiệu năng xử lý AI cao hơn. Màn hình trên máy sẽ dùng công nghệ LTPO+, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn duy trì trải nghiệm mượt mà.

Camera trên iPhone 18 Pro nhiều khả năng tích hợp hệ thống thay đổi khẩu độ cơ học, cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và dải tương phản động (dynamic range). Việc tối ưu hóa không gian bên trong giúp Apple tăng dung lượng pin cho cả 3 model.

Riêng iPhone Ultra, TrendForce dự đoán một số hạn chế về phần cứng, chẳng hạn như 2 camera sau và tích hợp cảm biến vân tay truyền thống.