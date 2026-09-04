Đăng thông tin chưa kiểm chứng về lịch sử có thể bị phạt 10 triệu đồng

Người chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng về lịch sử, truyền thống cách mạng trên không gian mạng có thể bị phạt và buộc gỡ, xóa hoặc cải chính nội dung vi phạm.

Đăng thông tin chưa kiểm chứng về lịch sử, truyền thống cách mạng trên mạng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: Getty.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/8, quy định mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong đó, Điều 9 quy định xử phạt hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Một trong những hành vi được nêu cụ thể là cung cấp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến lịch sử, truyền thống cách mạng.

Theo quy định, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị phạt 5-10 triệu đồng. Với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần mức áp dụng đối với cá nhân, tương đương 10-20 triệu đồng.

Như vậy, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến lịch sử, truyền thống cách mạng trên không gian mạng khi nội dung chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến xử phạt hành chính.

Ngoài tiền phạt, Nghị định còn quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với nội dung vi phạm.

Cụ thể, người vi phạm có thể bị buộc gỡ, xóa thông tin đã đăng tải. Trường hợp nội dung được xác định là sai sự thật, người vi phạm còn có thể bị buộc cải chính theo quy định.

Như vậy, ngoài tiền phạt, nội dung vi phạm còn có thể bị buộc gỡ, xóa hoặc cải chính trên không gian mạng.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến lịch sử, truyền thống cách mạng, mức phạt tối đa là 10 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đối với tổ chức.