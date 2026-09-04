Người cùng một nhà vẫn bị YouTube huỷ gói gia đình

YouTube Premium Family đang siết kiểm tra “cùng hộ gia đình”, khiến cả người thân sống khác nhà hoặc tạm thời ở xa có thể nhận cảnh báo tạm ngưng dịch vụ.

Email thông báo tạm ngưng dịch vụ sau 14 ngày của YouTube. Ảnh: Nhật Tường.

Kể từ tháng 7, nhiều trường hợp sử dụng gói YouTube Premium Family nhận được thông báo tạm ngưng dịch vụ trong vòng 14 ngày với lý do "không cùng hộ gia đình". Quy định này đã có từ trước, nhưng đến gần đây YouTube bắt đầu siết chặt hơn, ngay cả đối với thành viên trong cùng gia đình.

Anh N. L. (sống tại quận Bình Tân cũ) cho biết chia sẻ gói gia đình với người thân sống cùng thành phố. Tài khoản thành viên bất ngờ nhận cảnh báo rằng họ không sống cùng “hộ gia đình” với người quản lý gói. Nếu không xác minh được, quyền lợi Premium có thể bị tạm ngưng sau 14 ngày.

Theo chính sách hiện hành, gói Premium Family cho phép người quản lý chia sẻ quyền lợi với tối đa 5 thành viên khác. Tuy nhiên, các thành viên phải sống tại cùng địa chỉ cư trú với người quản lý gia đình. YouTube cho biết hệ thống sẽ thực hiện một lần “kiểm tra điện tử” định kỳ 30 ngày để xác nhận điều kiện này.

Nói cách khác, việc hai người có quan hệ cha mẹ - con cái, anh chị em hay vợ chồng chưa đủ để đáp ứng điều kiện của gói Family. YouTube quan tâm việc họ có thực sự ở cùng một địa điểm hay không.

Do đó, một người có thể vẫn là thành viên trong gia đình nhưng đã chuyển ra ở riêng, đi học xa, đi làm tại một thành phố khác. Khi xét theo điều kiện của YouTube, họ không còn thuộc cùng hộ gia đình.

Trước đó, nhiều trường hợp tương tự cũng được người dùng chia sẻ trên các diễn đàn quốc tế.

Ngày 30/7, một người dùng Reddit cho biết đang dùng chung YouTube Premium và YouTube TV Family với cha. Hai người sống cách nhau chỉ một đoạn đường ngắn, đã sử dụng chung gói trong ít nhất 3 năm. Tuy nhiên, người cha bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận đang sống cùng hộ gia đình với người quản lý.

Bên cạnh đó, một số trường hợp cho biết nền tảng có khả năng quét nhầm cả những người đang sống cùng một địa chỉ. Trong một bài đăng trên YouTube Community ngày 21/5, một người dùng có tên Mayur Patel 6731 cho biết gói Family của họ bị hệ thống đánh dấu dù tất cả thành viên đều là người trong gia đình và cùng một hộ gia đình.

Người này cho biết các thành viên đôi khi truy cập YouTube từ những địa điểm khác nhau vì công việc, học tập, du lịch hoặc phải tạm thời ở nơi khác. Điều này cho thấy nền tảng ngày càng siết chặt hơn, kể cả với trường hợp sống xa nhau tạm thời.

YouTube không công khai đầy đủ cách thức hệ thống xác định một thành viên có thuộc cùng hộ gia đình hay không. Vì vậy chưa thể nhận định rằng địa chỉ thanh toán, Wi-Fi hay một yếu tố riêng lẻ nào đó là nguyên nhân.

Thực tế, YouTube đã có quy định về cùng hộ gia đình từ trước. Đáng chú ý từ năm 2025, hãng bắt đầu thực thi mạnh tay hơn.

Tháng 9/2025, nhiều người dùng Premium Family tại các thị trường khác nhau bắt đầu nhận thông báo. Sau đó, những trường hợp tương tự tiếp tục xuất hiện trong năm 2026, từ thành viên gia đình sống cách nhau vài con phố cho tới những người cho biết họ thực sự ở cùng nhà nhưng vẫn nhận cảnh báo.

Nếu rơi vào trường hợp trên, người dùng có thể ấn kháng cáo ngay trong mail YouTube gửi. Thông thường, tài khoản sẽ được cung cấp dịch vụ trở lại sau vài ngày xử lý.