Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chi tiết Mitsubishi Pajero thế hệ mới

  • Thứ tư, 2/9/2026 13:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu xe nhiều khả năng đến Việt Nam vào năm sau, khi kế hoạch mở bán tại Nhật Bản và Australia hoàn thành.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 1

Mitsubishi Pajero thế hệ mới vừa ra mắt toàn cầu. Xe được mở bán đầu tiên tại Thái Lan, sau đó đến Nhật Bản và Australia trong năm nay. Các quốc gia Đông Nam Á cũng nằm trong danh sách chờ phân phối.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 2

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.925 x 1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm đủ để đảm bảo xe có khả năng di chuyển đa dạng địa hình.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 3

Thiết kế đầu xe hầm hố với các chi tiết nổi khối, khu vực lưới tản nhiệt được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiếm đạo Nhật với các dải ngang. Xe còn một tùy chọn mặt lưới tản nhiệt kiểu tổ ong trung tính và hiện đại hơn.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 4

Ở đuôi xe vạm vỡ kiểu vuông vức quen thuộc trên những chiếc Pajero tiền nhiệm.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 5Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 6

Cận cảnh cặp đèn ở đầu và đuôi xe Pajero thế hệ mới.
Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 7

Nội thất kiểu mới trên Pajero All New với gam màu nâu-đen. Toàn bộ ghế được bọc da cao cấp với họa tiết thêu lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu truyền thống Kimekomi.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 8Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 9

Xe được định vị là mẫu SUV full size 7 chỗ với 3 hàng ghế. Toàn bộ hàng ghế đều được trang bị cổng gió điều hòa riêng, bệ tì tay ở trung tâm và tựa đầu.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 10Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 11

Mitsubishi cố giữ lại nhiều phím vật lý ở toàn bộ khu vực yên ngựa và táp lô, cần số cũng là dạng truyền thống.
Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 12

Màn hình kép kích thước 14,3 inch mỗi bên.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 13

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn với mô men xoắn cực đại 480 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới cùng hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II, cho 4 chế độ gài cầu cùng 7 chế độ lái.

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero ảnh 14

Xe chưa được công bố thời gian mở bán tại Việt Nam. Khi ra mắt, đây sẽ là đối thủ mới cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner hay Ford Everest bản cao.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, sẽ đến Việt Nam

Mẫu SUV cỡ lớn Mitsubishi Pajero đánh dấu sự trở lại bằng thế hệ mới sở hữu thiết kế vuông vức đậm chất di sản, trang bị màn hình đôi 14,3 inch cùng động cơ diesel 2.4L tăng áp.

2 giờ trước

Toyota triển khai công nghệ tự lái Level 2++ từ năm 2028

Toyota dự kiến đưa công nghệ tự lái thế hệ mới lên sản phẩm thương mại từ năm 2028, hướng tới cấp độ Level 2++ với khả năng giảm đáng kể sự can thiệp của người lái.

4 giờ trước

Khi nào CSGT sẽ xử phạt lái xe vi phạm khoảng cách an toàn?

Hiện, CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại một số đoạn đường đủ điều kiện và thông qua hệ thống giám sát.

6 giờ trước

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Nút chỉnh điều hòa trên ôtô đặt ở đâu?

Nút chỉnh điều hòa trên ôtô đặt ở đâu?

0

Trên mỗi ôtô, phím chỉnh điều hòa, sức gió thường được đặt ở trung tâm táp lô với nhiều kiểu dáng khác nhau. Vậy làm sao để phân biệt được các nút điều chỉnh này với người mới?

Đan Thanh

ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Mitsubishi Pajero Toyota SUV full size diesel

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý