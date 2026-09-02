Chi tiết Mitsubishi Pajero thế hệ mới

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Mitsubishi Pajero thế hệ mới vừa ra mắt toàn cầu. Xe được mở bán đầu tiên tại Thái Lan, sau đó đến Nhật Bản và Australia trong năm nay. Các quốc gia Đông Nam Á cũng nằm trong danh sách chờ phân phối.
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Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.925 x 1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm đủ để đảm bảo xe có khả năng di chuyển đa dạng địa hình.
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Thiết kế đầu xe hầm hố với các chi tiết nổi khối, khu vực lưới tản nhiệt được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiếm đạo Nhật với các dải ngang. Xe còn một tùy chọn mặt lưới tản nhiệt kiểu tổ ong trung tính và hiện đại hơn.
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Ở đuôi xe vạm vỡ kiểu vuông vức quen thuộc trên những chiếc Pajero tiền nhiệm.
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Cận cảnh cặp đèn ở đầu và đuôi xe Pajero thế hệ mới.
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Nội thất kiểu mới trên Pajero All New với gam màu nâu-đen. Toàn bộ ghế được bọc da cao cấp với họa tiết thêu lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu truyền thống Kimekomi.
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Xe được định vị là mẫu SUV full size 7 chỗ với 3 hàng ghế. Toàn bộ hàng ghế đều được trang bị cổng gió điều hòa riêng, bệ tì tay ở trung tâm và tựa đầu.
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Mitsubishi cố giữ lại nhiều phím vật lý ở toàn bộ khu vực yên ngựa và táp lô, cần số cũng là dạng truyền thống.
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Màn hình kép kích thước 14,3 inch mỗi bên.
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Mitsubishi Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn với mô men xoắn cực đại 480 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới cùng hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II, cho 4 chế độ gài cầu cùng 7 chế độ lái.
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Xe chưa được công bố thời gian mở bán tại Việt Nam. Khi ra mắt, đây sẽ là đối thủ mới cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner hay Ford Everest bản cao.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.