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Xe Ôtô

Toyota triển khai công nghệ tự lái Level 2++ từ năm 2028

  • Thứ tư, 2/9/2026 10:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Toyota dự kiến đưa công nghệ tự lái thế hệ mới lên sản phẩm thương mại từ năm 2028, hướng tới cấp độ Level 2++ với khả năng giảm đáng kể sự can thiệp của người lái.

Toyota cho biết sẽ giới thiệu công nghệ tự lái trên các sản phẩm thương mại từ năm 2028, với cấp độ Level 2++ do tập đoàn tự phát triển cho phép giảm đáng kể sự can thiệp của người lái. Hãng dự kiến mở rộng công nghệ này sang nhiều sản phẩm hơn từ năm 2030.

Toyota đặt mục tiêu công nghệ tự lái Level 4

Tại Nhật Bản, các hệ thống hiện nay chủ yếu ở Level 2, vẫn yêu cầu người lái sẵn sàng tiếp quản trong một số tình huống. Với xe thương mại, Toyota đặt mục tiêu phát triển công nghệ Level 4 vào năm 2030 và đẩy nhanh triển khai trên toàn quốc.

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Toyota cho biết sẽ giới thiệu công nghệ tự lái với cấp độ Level 2++ trên các sản phẩm thương mại từ năm 2028. Hãng cũng đang theo đúng tiến độ để trang bị Level 4 cho Toyota e-Palette, mẫu xe điện chở người không cần tài xế.

Hãng cũng đang theo đúng tiến độ để trang bị Level 4 cho Toyota e-Palette, mẫu xe điện ra mắt năm 2025 có thể sử dụng như xe buýt đưa đón, sớm nhất trong năm tài chính 2027.

Nhật Bản đã hợp pháp hóa xe tự lái Level 4 từ năm 2023 và đặt mục tiêu có 10.000 xe buýt, taxi cùng các phương tiện tự lái khác trên toàn quốc vào năm tài chính 2030. Toyota cũng đang cân nhắc tham gia lĩnh vực robotaxi cùng Waymo, dù chưa công bố thời điểm cụ thể.

Cuộc đua hệ thống tự lái diễn ra sôi động

Toyota cho biết sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp đầu-cuối như Tesla, trong đó trí tuệ nhân tạo đảm nhiệm từ nhận diện môi trường đến điều khiển xe. Thay vào đó, hãng sẽ kết hợp hệ thống "guardrail" để giám sát và ngăn chặn các hành vi bất thường của AI dựa trên quy tắc do con người thiết lập.

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Toyota đang tiến hành kiểm tra hệ thống tự lái trên một chiếc Lexus. Trước đó, Nhật Bản đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần doanh số xe tự hành toàn cầu trong thập niên 2030.

Toyota cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp ngăn khoảng 60% số ca tử vong và thương tích do tai nạn giao thông hiện nay. Cuộc đua xe tự lái đang nóng lên khi Honda đã thương mại hóa xe Level 3 từ năm 2021, còn Nissan đặt mục tiêu trang bị tính năng tự lái sử dụng AI trên 90% mẫu xe.

Trong khi các hãng xe MỹTrung Quốc đang dẫn đầu, Nhật Bản đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần doanh số xe tự hành toàn cầu trong thập niên 2030. Bộ Giao thông Nhật Bản cũng dự kiến thiết lập hệ thống chứng nhận cho xe Level 2++ trong năm nay.

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