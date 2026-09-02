Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, sẽ đến Việt Nam

Mẫu SUV cỡ lớn Mitsubishi Pajero đánh dấu sự trở lại bằng thế hệ mới sở hữu thiết kế vuông vức đậm chất di sản, trang bị màn hình đôi 14,3 inch cùng động cơ diesel 2.4L tăng áp.

Mitsubishi vừa ra mắt toàn cầu cho mẫu SUV Pajero All New. Mẫu xe sẽ bán tại thị trường Thái Lan đầu tiên, sau đó mở bán tại Nhật Bản và Australia. Việt Nam có thể cũng là một trong những thị trường chờ đón sự xuất hiện của Pajero mới.

Pajero thế hệ mới đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV cỡ lớn ăn khách của hãng xe Nhật tại thị trường quốc tế.

Xe được thừa hưởng thiết kế ngoại thất của các phiên bản tiền nhiệm, kết hợp nhiều chi tiết dập nổi thể hiện sự hầm hố.

Mặt lưới tản nhiệt trên Pajero thế hệ mới. Ảnh: Mitsubishi.

Ở mặt ca lăng, chi tiết lưới tản nhiệt, đèn LED phía trước lấy cảm hứng từ hình ảnh của bộ môn Kendo - kiếm đạo Nhật Bản với các thanh ngang. Khu vực cột C được thiết kế lấy cảm hứng từ khung chống lật trên chiếc Pajero thế hệ đầu tiên. Ở đuôi xe là các họa tiết lục giác, gợi nhớ hình ảnh lốp dự phòng treo sau trên các mẫu xe tiền nhiệm.

Bên trong cabin hiện đại với ghế bọc da, kỹ thuật may lấy cảm hứng từ loại hình nghệ thuật thủ công Kimekomi. Ở taplo là màn hình kép tích hợp giữa màn hiển thị thông tin và màn giải trí với kích thước 14,3 inch mỗi bên. Ở yên ngựa xung quanh xe vẫn giữ được hệ thống phím vật lý giúp hỗ trợ người dùng dễ dàng thao tác.

Không gian nội thất của Mitsubishi Pajero mới. Ảnh: Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn với mô men xoắn cực đại 480 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới cùng hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II quen thuộc, cho 4 chế độ gài cầu tùy điều kiện địa hình.

Các công nghệ hỗ trợ người lái như MI-Pilot hay hệ thống an toàn chủ động thông minh, 7 chế độ lái tiếp tục xuất hiện trên chiếc Pajero thế hệ mới. Đặc biệt, đây là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi được trang bị 8 túi khí SRS, đảm bảo an toàn cho toàn bộ người ngồi trong xe.

Giá bán cũng như thời gian mẫu xe ra mắt thị trường Việt vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên theo thông báo từ Mitsubishi, sau khi mở bán tại các thị trường Australia hay Nhật Bản, xe sẽ được phân phối tại các nước khu vực Đông Nam Á, gồm Việt Nam. Khi xuất hiện, đây có thể là một làn gió mới, cạnh tranh trong nhóm SUV full size cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner hay Ford Everest bản cao.