Chuyện lạ ở phân khúc bán tải

Mitsubishi Triton là bán tải duy nhất tăng trưởng doanh số trong tháng 8, lập kỷ lục doanh số và vượt mặt các đối thủ Ford Ranger, Toyota Hilux.

Trong một diễn biến có phần quen thuộc, giai đoạn tháng Ngâu tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số ôtô tại thị trường Việt Nam trong tháng 8. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy lượng tiêu thụ toàn thị trường giảm 25% so với tháng 7, thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc bán tải, doanh số phần lớn đại diện đều giảm so với kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, Mitsubishi Triton bất ngờ trở thành "hiện tượng" khi tăng mạnh doanh số, vượt qua Ford Ranger, Toyota Hilux và là "máy kéo" chính giúp phân khúc này tăng trưởng dương.

Mitsubishi Triton bùng nổ doanh số

Số liệu do VAMA cung cấp cho thấy Mitsubishi Triton bán được 1.145 xe trong tháng 8. Đây là doanh số kỷ lục của mẫu bán tải Nhật trong năm nay, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng hơn 1.000 xe so với kỳ báo cáo liền trước.

Thành tích này giúp Mitsubishi Triton có lần đầu tiên vượt mặt tất cả đối thủ trong phân khúc bán tải, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 8, Ford Ranger bán được 729 xe, còn doanh số Toyota Hilux đạt 562 xe.

Isuzu D-Max tiếp tục ghi nhận doanh số ở mức khiêm tốn, đạt 29 xe tương đương giảm hơn 47% so với kỳ báo cáo tháng 7.

Mitsubishi Triton tăng trưởng nóng, vượt mặt Ford Ranger, Toyota Hilux Doanh số phân khúc bán tải 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 7 Tháng 8 Mitsubishi Triton xe 141 1145 Ford Ranger

973 729 Toyota Hilux

718 562 Isuzu D-Max

55 29

Quay trở lại với Mitsubishi Triton, doanh số 1.145 xe đánh dấu lần đầu tiên trong năm nay lượng tiêu thụ của xe vượt ngưỡng 1.000 xe/tháng. Để dễ so sánh, doanh số Triton trong giai đoạn nửa đầu năm nay chỉ đạt 1.540 xe, trung bình hơn 256 xe/tháng.

Không rõ nguyên nhân chính xác cho đà tăng trưởng có phần bất ngờ này. Tuy nhiên, đợt ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ 3 phiên bản Mitsubishi Triton hồi tháng 8 có thể đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực không nhỏ về mặt doanh số.

Ngược lại, Ford Ranger, Toyota Hilux và Isuzu D-Max đều giảm sức bán so với kỳ báo cáo đầu quý III. Toyota Hilux đã lâu chưa có khuyến mại mới, trong khi Ford Ranger được đồn đoán sẽ tăng giá vài phiên bản từ đầu tháng sau.

Sức bán tốt của Mitsubishi Triton đã kéo doanh số toàn phân khúc bán tải đi lên. So với 1.887 xe bán ra hồi tháng 7, doanh số nhóm bán tải ở Việt Nam tăng trưởng hơn 30% để đạt 2.465 xe.

Ford Ranger vẫn dẫn đầu

Sự "trồi sụt" của Ford Ranger trong năm nay chưa ảnh hưởng quá lớn đến toàn cục phân khúc bán tải tại Việt Nam. Sau 8 tháng, đại diện Mỹ vẫn là cái tên dẫn đầu, xếp trên toàn bộ đối thủ Nhật Bản.

Với 8.688 xe từ đầu năm, Ford Ranger vẫn tạm thời là bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Hilux và Mitsubishi Triton lần lượt xếp sau, doanh số tương ứng 5.261 xe và 2.826 xe. Isuzu D-Max tiếp tục cầm "đèn đỏ" phân khúc với 454 xe sau 8 tháng, tương đương gần 57 xe/tháng.

Ford Ranger tạm thời dẫn đầu, theo sau là Toyota Hilux, Mitsubishi Triton. Ảnh: Ford Việt Nam, Phúc Hậu, Mitsubishi.

Nhìn chung, phân khúc bán tải ở Việt Nam trong năm nay đang chứng kiến những xáo trộn khá đáng kể. Ford Ranger không còn thống trị bằng lượng tiêu thụ quá áp đảo, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton thỉnh thoảng lại có những đợt bùng nổ doanh số để vượt mặt đối thủ Mỹ.

Hiện, khoảng cách doanh số lũy kế giữa Ford Ranger và Toyota Hilux sau 8 tháng chỉ xấp xỉ 3.400 xe. Thị trường ôtô Việt Nam còn đến 4 tháng nữa mới khép lại năm 2026 và với sự thất thường hiện tại của Ranger, thật khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra trong các tháng còn lại.

Thậm chí như trong bài viết trước đã đề cập, sự xuất hiện của "tân binh" VinFast VF Wild sẽ tạo ra những biến động không nhỏ cho phân khúc bán tải ở Việt Nam.

Lần đầu tiên khách Việt được giới thiệu một mẫu bán tải trang bị hệ truyền động điện hóa. Đây là sự mới mẻ thú vị so với các lựa chọn bán tải thuần xăng, dầu hiện tại như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara.

VinFast VF Wild được đồn đoán sẽ sớm ra mắt. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trên thị trường xe Việt, có đủ cơ sở để tin rằng màn ra mắt của VF Wild sẽ tác động không nhỏ vào xu hướng mua sắm của khách hàng ở phân khúc bán tải. Hồi năm ngoái, VinFast Limo Green chỉ cần 5 tháng cuối năm để soán ngôi Mitsubishi Xpander, trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam.

Hay trước đó vào năm 2024, VinFast VF 5 không những bán áp đảo nhóm SUV chạy xăng cỡ A mà còn leo lên ngôi đầu doanh số toàn thị trường Việt.

Cho đến lúc này, thị trường Việt Nam vẫn chứng kiến Ford Ranger ở vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc bán tải, nhưng vị thế thống trị của đại diện Mỹ đang dần lung lay thấy rõ. Có thể khi năm 2026 khép lại, một trật tự mới sẽ được thiết lập ở nơi từng là sân chơi riêng của Ford Ranger.